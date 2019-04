Javier Sánchez Serna: «Hay que acabar con la interinidad prolongada del 25% del profesorado» El diputado murciano Javier Sánchez Serna. / VICENTE VICÉNS / AGM «El PP convirtió nuestros suelos fértiles en un solar; defendemos los planes de ordenación sostenibles y unos precios públicos para impedir la especulación», afirma el candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados MARTA SEMITIEL Jueves, 25 abril 2019, 03:01

Para él, la política es «cuestión de prioridades». Diputado de Unidas Podemos desde 2015, a Javier Sánchez Serna (Murcia, 1985) solo le quedan cuatro años más de servicio público según la normativa de su partido. Todavía falta para eso, pero ya sabe que volverá a ser profesor de Filosofía cuando cumpla el tiempo estipulado. De momento, vuelve a encabezar la lista de la formación morada en la Región para el Congreso de los Diputados con muchas razones para sentirse «orgulloso de ser murciano».

-¿Cuáles son sus pretensiones para Murcia en la próxima legislatura?

-Seguir defendiendo unos servicios públicos de calidad, pero para eso hay que abordar una reforma del sistema de financiación. Cada murciano recibe por parte del Estado 600 euros menos, de media, que un cántabro o un riojano. Eso no es justo. Además tenemos que seguir apostando por políticas de empleo de calidad, y para eso necesitamos también una reindustrialización de la Región que ponga en el centro a las energías renovables y la transformación de los residuos. También habría que hacer una reforma fiscal, porque la derecha ha bajado los impuestos a los que tienen ya mucho dinero. Nosotros decimos que hay que bajárselos a los que peor lo han pasado durante la crisis y, los que más tienen, que colaboren más con la hacienda pública.

-¿Y todo eso cómo se traduce en medidas concretas?

-La reforma de la financiación autonómica no puede pasar de esta legislatura. Vamos a ser muy claros, necesitamos una financiación para Murcia de 700 millones más al año, para poder superar ese déficit e invertir en sanidad y educación públicas. Hay que derogar la reforma laboral, que está haciendo que muchos jóvenes encadenen trabajos temporales casi sin derechos. Y a partir de ahí, plantearnos qué va a ser de esta Región de aquí a 30 años. No podemos seguir solo siendo un país de servicios y turismo 'low cost'. Hay que apostar por revitalizar la base industrial, por una transición ecológica y energética de nuestra economía. Además, queremos que la educación pública sea una política de Estado, blindar para ella el 5% de la financiación y consolidar el empleo de los profesores; actualmente el 25% son interinos.

-Habla de invertir en sanidad y educación, ¿qué hay de las infraestructuras o la Justicia?

-Bueno, la política siempre es fijarse prioridades. Nosotros decimos que la prioridad del PP durante sus 24 años de gobierno en la Región han sido infraestructuras carísimas que no es que tengan mucha utilidad. Tenemos un aeropuerto semivacío, autovías que acaban en un bancal o desaladoras presupuestadas en 200 y que acaban costando 600 millones sin que nadie sepa cómo. Nosotros queremos reorientar la inversión pública hacia infraestructuras de futuro.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, tenemos la sensación de que el PP y el PSOE han invertido mucho en la alta velocidad, pero en Unidas Podemos creemos que es el momento de revalorizar la media y corta distancia, es decir, la red de cercanías. Nosotros nos comprometemos a aumentar esa red, aumentar su frecuencia y además electrificar las vías para que sean más rápidas y eficientes.

-¿Qué ha hecho su partido hasta ahora por la Región?

-Además de ser fundamentales para la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones, también lo hemos sido para impulsar una ley que derogase el impuesto al sol, ese impuesto que hizo que nuestra Región llegase tarde al impulso de la energía fotovoltaica, precisamente Murcia, que tiene una cantidad de horas solares que podría darnos el diferencial respecto al resto del país y de Europa. Además hemos sido una de las fuerzas que más ha acompañado al movimiento vecinal prosoterramiento y hemos hecho que la voz de los ciudadanos contra la división de la ciudad se oyera en el Congreso de los Diputados.

-Murcia continúa en muchas encuestas como la única comunidad de color azul, ¿cree que acertarán?

-Creo que la encuesta que más importa es la del domingo, y por tanto no debemos adelantar acontecimientos. Yo creo que se está moviendo algo, la gente está cansada de una gestión política para una minoría, para los amigos del Partido Popular. Creo que el próximo domingo y el mes de mayo puede haber sorpresas. Nos encontramos con una derecha muy dividida y mucha gente del PP mira hacia Vox porque su ideario era lo que pensaban muchos de ellos, y ahora se atreven a decirlo a cielo abierto.

-¿Cree que esa fragmentación de la derecha y el auge de Vox han beneficiado a la izquierda?

-No creo que la emergencia de una fuerza abiertamente xenófoba, machista y homófoba beneficie a la democracia, pero sí es verdad que el PP albergaba desde liberales a nostálgicos del franquismo, y esa gente ahora pretende gobernar fuera del PP. Lo importante es que a la ultraderecha se le gana democráticamente, y eso creo que va a pasar este domingo.

-¿Entonces no cree que el miedo al tripartito esté haciendo recuperar votos a la izquierda?

-Yo creo que la gente progresista está movilizada porque quiere que el país del 15-M, que pedía regeneración democrática, o el país del 8-M, que pide más igualdad y más derechos, siga avanzando. No quieren volver al blanco y negro. No quieren que pase la derecha ni las políticas de derechas. Por eso el voto a Unidas Podemos vale doble: para que no llegue el tripartito y para evitar un gobierno entre Rivera y Sánchez, que todo el mundo sabe que no habría subido el salario mínimo ni revalorizado las pensiones.

-El tema de la vivienda ha sido muy tocado por su partido en la campaña nacional. En la Región se vivió un 'boom' inmobiliario bastante fuerte. Además de las propuestas sobre vivienda social, ¿piensan impedir que vuelva la especulación?

-Hay que regular el mercado de la vivienda con índices de precios públicos que impidan subidas abusivas y aleatorias, defender los derechos de arrendadores y arrendatarios, pero poniendo en el centro a la vivienda como un derecho. Y además, a nivel municipal es importante no convertir los planes de ordenación de la vivienda en una puerta al 'pelotazo' y a la cultura de la especulación. El martes fue el Bando, pero somos nosotros los que advertimos que podemos quedarnos con fiesta y sin huerta. Frente a las políticas del PP de convertir nuestros suelos fértiles en un solar, nosotros decimos que hay que hacer planes de ordenación urbana sostenibles en los que la vivienda pública tenga un papel central.

-¿Qué perspectivas le ve a su partido en las autonómicas?

-Creo que los resultados de mayo van a ser buenos. Los gobiernos de partido único se han acabado. Hay posibilidades de echar al PP de San Esteban y Unidas Podemos será determinante para que eso ocurra.