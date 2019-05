Zapatero: «Nunca engañé a los ciudadanos con el trasvase del Ebro»

Dentro de un mes se cumplirán quince años de la derogación del trasvase del Ebro. Y el responsable de la misma, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ayer en Murcia la decisión adoptada, que generó malestar en la Región e influyó bastante en las estrepitosas derrotas sufridas por el PSOE frente a Valcárcel. «Lo que nunca hice fue engañar a los ciudadanos», reivindicó Zapatero, a preguntas de 'La Verdad', justo antes de entrar al acto de presentación de Marcos Ros, el murciano que va en el puesto 22 de la candidatura socialista al Parlamento Europeo. «Siempre dije que la alternativa del Ebro era medioambientalmente muy complicada. Otros convirtieron este proyecto en una utopía destructiva», añadió el expresidente, quien recordó que el PP, pese a gobernar con mayoría absoluta tras salir él del Palacio de La Moncloa, no retomó el trasvase. «A los murcianos nunca les faltó agua con el Ejecutivo del PSOE. Con el PP, sobraron mentiras», insistió.

01:49 Vídeo.

Zapatero participó en tres actos públicos en la Región, un territorio que siempre le negó el apoyo electoral. «Era curioso, porque llenábamos los mítines y luego perdíamos los comicios», recuerda el exjefe del Ejecutivo, que cree, no obstante, que la travesía por el desierto del socialismo regional toca a su fin.

«Facilitar la tarea» a Sánchez

«Ahora sí, el PSOE va a ganar las elecciones autonómicas en Murcia con Diego Conesa, que lidera un proyecto innovador», vaticinó el expresidente, quien se comprometió a venir a la ciudad el 26-M a celebrar la victoria en las urnas, si es que finalmente se produce. «Hacednos ese regalo», pidió a los candidatos socialistas.

El expresidente, que también visitó la sede de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Molina (Afesmo) y presentó en la Facultad de Derecho un libro sobre memoria histórica editado por la UMU, habló asimismo de la situación política nacional tras el 28-A. Pidió a los grupos políticos, especialmente a PP y Ciudadanos, que «faciliten la tarea» a Pedro Sánchez para la formación de gobierno. «A España le vendría bien una mayoría estable para los próximos cuatro años. A los grupos que propicien la estabilidad en el futuro les irá bien, porque los españoles toman nota». Animó a Pablo Casado y Albert Rivera a ejercer «por una vez» una oposición leal al Ejecutivo socialista, «como yo hice con Aznar ante el terrorismo de ETA y Pedro Sánchez hizo con Mariano Rajoy con la crisis en Cataluña».

Como no tiene aspiración alguna de regresar a la política activa, Rodríguez Zapatero admite que ahora se dedica a decir lo que piensa, aunque sus opiniones no sean siempre del gusto de todos. Como en el caso de Venezuela, donde adopta posturas comprensivas con Nicolás Maduro. Así, censura la actuación de la Administración de Donald Trump y reclama «negociación y diálogo», para que triunfe «la paz y no la fuerza».

01:02 Vídeo. Verabril

A Zapatero lo arroparon Diego Conesa, que lo definió como «uno de los grandes patriotas que ha tenido este país», y Marcos Ros, que ha subido un puesto en la lista que encabeza Borrell a la Eurocámara y se ve con posibilidades de salir elegido, pese a que va en el puesto 22 y el PSOE cuenta con 14 eurodiputados. Y es que en el PSRM se ha instalado el «optimismo antropológico» del que hacía gala el expresidente en sus años de éxito.