El veterano que quiso renovar la imagen política de la Región

Político no puede ser cualquiera y presidente de la Región de Murcia, menos. Así lo ha reiterado durante su campaña Alberto Garre (Torre Pacheco, 1952), el abogado que se hizo político en filas del Partido Popular, una formación en la que estuvo treinta años, ostentando cargos de concejal en su tierra natal, diputado en la Asamblea Regional y en el Congreso de los Diputados, e incluso presidente de la Región desde abril de 2014 hasta julio de 2015. Dos años después, Garre abandonaba el PP por la, según dijo entonces, «inacción» de las altas esferas populares, que habían permitido que la corrupción les invadiese «fosilizando» al partido. Sin embargo, su vocación de servicio público no le dejó marcharse a casa sin más. Meses después, como un rayo que no cesa, Garre se erigió de nuevo con los intereses de los murcianos por bandera, y fundó su propio partido: Somos Región. A sus 67, sigue «con más fuerza que nunca» al pie del cañón, porque está convencido de que «los que generaron el problema» de imagen política en la Región «no pueden ser la solución».