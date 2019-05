Verdadero o falso: las pullas del debate, a examen Los candidatos durante el debate. / Nacho García/ AGM 'La Verdad' comprueba la certeza de algunas propuestas y frases de los candidatos en el debate del martes. Urralburu y Franco incurrieron en más inexactitudes DAVID GÓMEZ Jueves, 16 mayo 2019, 02:15

Los debates electorales se prestan a que los candidatos participantes bombardeen a la audiencia con datos que unas veces interpretan según su conveniencia política y, en otras ocasiones, son falsos o no del todo ciertos. El debate organizado por 'La Verdad' el pasado martes en el Paraninfo de la Universidad de Murcia no se iba a ver libre de las 'fake news', las noticias engañosas que se lanzan con la creencia de que los ciudadanos no las van a contrastar. Pero para eso están los periodistas. 'La Verdad' ha comprobado la veracidad de algunas de las afirmaciones que pronunciaron Fernando López Miras (PP), Diego Conesa (PSOE), Óscar Urralburu (Podemos-Equo) e Isabel Franco (Ciudadanos) durante las casi dos horas que duró la refriega política.

López Miras, que tiene los datos oficiales a su disposición, y Conesa, que apenas aportó cifras, fueron los que menos falsedades dijeron

Fernando López Miras es el presidente de la Comunidad, por lo que las distintas Consejerías le aportan información actualizada sobre los distintos temas antes de cada comparecencia pública. Es más complicado, por tanto, encontrarle inexactitudes. Pero algunas cifras las maneja a su antojo. El dato de los 5,7 millones de turistas sale del Instituto de Turismo, que depende de la Comunidad, pero no hay otro organismo que lo confirme. La reducción de diez puntos de la tasa Arope es cierta, aunque se oculta que la Región es una de las comunidades con el porcentaje más elevado de poblacion en riesgo de pobreza. La cuantía de la renta básica de inserción es de 430 euros. Los 806 que señaló él son el tope máximo. En ningún momento los dirigentes del PSOE llamaron «piratas» y «zorros» a los empresarios murcianos.

Diego Conesa, por su parte, entró menos en la batalla de los datos. Ofreció información verídica respecto a la recaudación del Impuesto de Sucesiones en su último año en vigor. Quizás no recordaba bien el porcentaje de participación en las primarias que lo eligieron secretario general en septiembre de 2017, que fue de diez puntos menos de los que él afirmó, aunque muy superior al que registran otros partidos.

Urralburu aportó cifras incorrectas sobre la pérdida de viajeros de Corvera y enredó respecto al vuelo que aterrizó en Alicante el pasado fin de semana, en el que, además, se equivocó de compañía, pues Spanair ya no existe. Se inventó el término 'preimputado'.

Isabel Franco patinó con las listas de espera en el Área de Salud de Cartagena. Los últimos movimientos políticos nacionales, con ERC impidiendo al socialista Iceta presidir el Senado, desmienten su anunciada alianza del PSOE con los independentistas catalanes.

Fernando López Miras Fernando López Miras, candidato del Partido Popular FRASE: «La Región de Murcia recibió el pasado año 2018 más de 5,7 millones de turistas, una cifra récord» VEREDICTO: Verdad. Los datos son correctos. Proceden del Instituto de Turismo de la Región, organismo dependiente de la Comunidad Autónoma que preside Fernando López Miras. Contabiliza 4,7 millones en alojamientos privados y un millón en alojamientos reglados. FRASE: «La tasa Arope de pobreza se ha reducido en diez puntos en la Región en los últimos años» VEREDICTO: Verdad. La tasa Arope, que mide el índice de riesgo de pobreza en los territorios, era del 44% en la Región en el año 2014, mientras que en 2018 se encontraba en el 34%. Un descenso de diez puntos, como apuntó Miras, quien no dijo que la tasa es una de las más altas del país. FRASE: «Tenemos una de las Rentas Básicas de Inserción más altas de España, de 806 euros» VEREDICTO: Verdad a medias. El importe de la Renta Básica de Inserción en la Región de Murcia es de 430 euros, según los datos del propio Gobierno regional. La cifra de 806 euros es el tope máximo, en función de los complementos por hijo que pueda percibir cada familia. FRASE: «PSOE y Podemos se refirieron a los empresarios murcianos como piratas y zorros». (En relación a la postura respecto a la Ley de Aceleración) VEREDICTO: Verdad a medias. Las expresiones «piratas» y «zorras que cuidan de las gallinas», referidas a los empresarios murcianos, fueron pronunciadas por Óscar Urralburu, según el Diario de Sesiones de la Asamblea. No consta que miembros del PSOE se expresaran en esos términos.

Diego Conesa Diego Conesa, candidato del PSRM-PSOE FRASE: «En el último año del Impuesto de Sucesiones, la tributación del 80% de contribuyentes fue de un millón de euros. Se recaudaron 15 millones solo de 124 personas» VEREDICTO: Verdad. Los datos aportados por Diego Conesa en el debate coinciden con la documentación que el anterior consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, remitió a la Asamblea Regional en relación al impacto del tributo en la recaudación autonómica. FRASE: «La tasa de paro regional nunca bajó al 4%, ni siquiera en los años de mayor bonanza económica» VEREDICTO: Verdad. La menor tasa de paro que se ha registrado en la Región de Murcia fue del 6,49% y se produjo en el segundo trimestre de 2007, en plena bonanza económica. Así lo señalan los datos del INE. Actualmente, la tasa de desempleo en la Región se sitúa en el 15%. FRASE: «Cuando llegué a la Delegación, no había acuerdos firmados con los ayuntamientos para la lucha contra la violencia de género» VEREDICTO: Verdad a medias. Es cierto que no había ningún convenio firmado, pero sí había al menos cinco acuerdos con ayuntamientos murcianos pendientes de rubricar. Si no se suscribieron fue porque se produjo la moción de censura y cambió el Gobierno de España. FRASE: «Me siento orgulloso de haber sido elegido en unas primarias en las que votaron el 90% de los militantes» VEREDICTO: Falso. El dato no es exacto. En las primarias en las que Diego Conesa se impuso a María González Veracruz votaron el 80,5% de los militantes al corriente del pago de las cuotas. El porcentaje es mucho mayor que el que se dio en el PP, en el que apenas votó el 5%.

Óscar Urralburu Óscar Urralburu, candidato de Podemos-Equo FRASE: «El 14 de julio de 2015 el señor Pedro Antonio Sánchez, ya presidente, acudió al Juzgado Número 8 de Lorca y salió preimputado» VEREDICTO: Falso. El término 'preimputado' no existe. Además, en esa fecha Pedro Antonio Sánchez solo acudió al juzgado a que le notificaran la querella que le puso la Fiscalía por el caso Auditorio. No fue imputado formalmente hasta febrero de 2017. FRASE: «A Corvera han venido 50.000 viajeros menos en sus tres primeros meses de funcionamiento, según los datos de Aena» VEREDICTO: Falso. Es cierto que el aeropuerto de Corvera, que abrió el 15 de enero, no logra alcanzar las cifras de viajeros que tenía San Javier. Pero el dato que aportó Urralburu en el debate no es verídico. El número de viajeros perdidos es de 28.000. FRASE: «La Ley de Aceleración permite a una empresa de derivados químicos contaminar un 35% más sin hacer una revisión medioambiental» VEREDICTO: Verdad. El artículo 23 de la Ley de Aceleración Empresarial señala que no se requerirá nueva autorizacion ambiental, al no considerarse modificación sustancial, cuando no se superen en un 35% las emisiones contaminantes. FRASE: «Un avión de Spanair que venía a Corvera fue derivado a Alicante porque la ventana aérea de Corvera es la misma que la de San Javier» VEREDICTO: Verdad a medias. Es cierto que un avión fue derivado a Alicante, pero no por los motivos que dijo Urralburu. Según Aena, este vuelo acarreaba retraso y por esa razón tornó su ruta hacia El Altet. Además, Spanair ya no existe.