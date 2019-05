MC vence en barrios que se sienten olvidados López y el número dos de su lista y presidente de MC, Jesús Giménez, bajan las escaleras del Palacio Consistorial, al que acudieron ayer tras el triunfo electoral. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM Las quejas por la limpieza, las reformas inacabadas y el descontento con los servicios pesan en las urnas EDUARDO RIBELLES Martes, 28 mayo 2019, 04:04

«No voy a gobernar para cuatro calles del casco histórico, sino para todo el municipio. Fuera del centro vive el 70% de la población». Esa afirmación, repetida durante toda la campaña por José López, ganador de las elecciones municipales en Cartagena, caló el domingo en forma de votos en el Ensanche, en Ciudad Jardín, en José María Lapuerta, en la Barriada Virgen de la Caridad, en Barrio Peral, en Los Dolores y en Molinos Marfagones. Las reformas lentas o inacabadas de plazas, parques infantiles y calles, en lugares que concentran quejas sobre la limpieza viaria, el autobús urbano y el mantenimiento de los jardines, influyeron en la consiguiente merma de votos para la alcaldesa, la socialista Ana Belén Castejón.

El partido localista gana en Ciudad Jardín, Barrio Peral, el Ensanche, Los Dolores y Virgen de la Caridad, donde arrecian las críticas contra Castejón

Los resultados electorales del domingo admiten una doble comparación, por un lado con las elecciones municipales de 2015 y, por otro, con las generales de abril. En el primer caso, MC se ha visto propulsado hasta la primera plaza gracias al aumento en 9.050 votos. De lograr 14.545 (16,98% de los sufragios emitidos) ha pasado a tener 23.595 (27,49%). Y desde la tercera plaza, con cinco concejales, se ha aupado hasta la primera, con ocho. El PSOE sale beneficiado de esa comparación a la hora de sostener, como hizo el domingo la alcaldesa en funciones, que su partido ha conseguido 3.663 apoyos más en las urnas, aunque mantiene los mismos concejales. Al PP no le vale de nada confrontar ambos resultados, porque cae en 4.067 votos.

Pedro Sánchez no basta

La cosa cambia para los dos partidos nacionales si el cotejo es con los comicios generales del pasado 26 de abril. En este caso, la caída socialista es de 6.414 votantes, a los que Castejón no convenció para que le dieran su apoyo, pese a que hace menos de un mes sí se lo entregaron a Pedro Sánchez. Sus guarismos tampoco llegan a los de Diego Conesa, que consiguió bastantes votos más que Castejón en las urnas de las elecciones regionales.

La alcaldesa no consigue retener el voto que obtuvo Sánchez y tampoco llega al resultado de Diego Conesa

En el caso del PP, la sangría respecto a las municipales de 2015 ha tenido un efecto algo menos traumático, porque venía descontada por los resultados nacionales del 26 de abril. Noelia Arroyo solo ha perdido 19 votos respecto a los que consiguió la lista al Congreso hace cuatro semanas.

El partido de Castejón ha mantenido feudos como Alumbres, ha reforzado su posición en El Llano y su entorno, ha ganado en Pozo Estrecho, localidad natal y de residencia de la primera edil en funciones, y no ha salido mal parada en Perín, según los asesores socialistas. Sin embargo, no ha logrado el triunfo esperado en Los Dolores, entre otros barrios que el 26 de abril dieron al PSOE un impulso en votos que no se conocía desde hace 25 años. Su posición ha quedado debilitada también en la Barriada Virgen de la Caridad, en San Antón y en José María Lapuerta. No le ha servido ni el plan previsto de intervención social en la primera de esas zonas, ni las limpiezas de solares y el repintado de calles en el barrio sanantonero. En El Albujón, el triunfo socialista fue corto, según un asesor de alcaldía.

Los apoyos que pierden Vox y Ciudadanos van en parte a la abstención, pero también al ganador

El PP convenció a su voto tradicional del casco histórico, perdió gran parte del que tenía en las zonas residenciales del Ensanche y Ciudad Jardín y aguantó el tirón en La Aljorra, El Albujón y Molinos Marfagones (muy cerca del PSOE y de MC, respectivamente). También ganó en El Algar y en La Azohía. Sin embargo, el desinflamiento de Vox, que en las generales arrasó en la zona rural, apenas benefició a los populares.

La formación de Santiago Abascal vio reducida a la tercera parte la catarata de apoyos que recibió hace cuatro semanas. De 22.122 pasó a menos de siete mil. El arrastre del cartel electoral nacional no tuvo a nadie que recogiera el testigo a nivel local y el amago de dimisión de la cabeza de lista, María José López Suanzes, añadió más incertidumbre en las horas previas a las votaciones.

La caída de la marca electoral de Podemos tuvo un efecto similar. La bajada a la mitad en el número de electores por parte de Unidas Podemos, IU-Verdes y Equo en las municipales, respecto a las generales, no benefició al PSOE y solo contribuyó a acentuar la sangría en el voto de izquierdas: más de 13.000 votos en total. Pilar Marcos tuvo que conformarse con dos concejales, en lugar de los tres que tenía. Los resultados no fueron buenos en casi ningún lugar del término municipal para la formación morada y sus aliados ecologistas.

Con todo, Ciudadanos es el ejemplo más acusado de un liderazgo nacional con empuje, en las elecciones generales, y de otro local con poco tirón. El candidato a las municipales, Manuel Padín, consiguió el domingo 7.143 papeletas. Su partido logró 23.376 hace solo cuatro semanas. En aquella ocasión superó al PP, en esta obtuvo la mitad de apoyos. Dilapidó su liderazgo en La Manga, en parte del litoral sur del Mar Menor, en el Polígono de Santa Ana y en Urbincasa. Ni siquiera tuvo el consuelo de haber conseguido más votos que en las elecciones municipales de 2015. Recibió 2.985 menos.

Los índices de participación, que bajaron entre la cita electoral nacional y la local (del 72% al 57%), indican que buena parte de los votantes de Vox y de Ciudadanos se quedaron en su casa. Sin embargo, también hubo una importante fuga de votos de estas formaciones hacia el proyecto localista de MC, que pese a su triunfo electoral se quedó a seis concejales de la mayoría absoluta.