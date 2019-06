Urralburu se siente respaldado y reitera que no habrá dimisiones Óscar Urralburu y los miembros de la dirección regional, ayer durante la reunión del Consejo Ciudadano. / edu botella / AGM Los Consejos Ciudadanos Autonómico y Regional aprueban el informe sobre las elecciones; mientras que Sánchez Serna no ve prudente pronunciarse MANUEL BUITRAGO Viernes, 7 junio 2019, 02:56

«No se trata de pedir dimisiones ni de dimitir. Es el momento de la máxima responsabilidad», manifestó ayer el secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu -en línea con la posición que ha mantenido hasta ahora- al presentar su informe del análisis electoral a los máximos órganos del partido.

Urralburu señaló que la caída electoral ha sido generalizada en «todo el espacio del cambio en el país, tanto si se ha ido por separado o en coalición». Indicó que en el caso de la Región, se ha reducido en especial a costa del PSOE, puesto que la bajada porcentual incide en mucha mayor medida en los territorios donde los socialistas llevan décadas en la oposición, como es el caso de Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Navarro o la Región de Murcia.

Con las aguas revueltas dentro de la formación a raíz de las críticas vertidas por el diputado Javier Sánchez Serna tras los malos resultados del 26-M, Óscar Urralburu presentó su informe ante los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico y el Consejo Ciudadano Territorial. Entre los asistentes estuvieron la diputada regional María Giménez; el secretario de Análisis Político, Andrés Pedreño; el responsable de Finanzas y Economía, Rafael Esteban; y el secretario de Organización, Toni Carrasco, informó Podemos en una nota.

Ambos órganos aprobaron el documento en el que se asegura que el concepto de segunda vuelta «ha operado reforzando el voto útil hacia el PSOE y llevando voto a la abstención. Esto ha provocado por primera vez en la historia de la democracia un refuerzo del voto autonómico en las marcas del bipartidismo. PSOE y PP crecen con respecto a unas generales, mientras que los partidos más pequeños, Cs, Vox, Ps e IU decrecen», señala Podemos.

El secretario general de Podemos en la Región recalcó que «no se trata de pedir dimisiones ni de dimitir. Es el momento de la máxima responsabilidad. Ahora nos hacemos falta todos y todas para recuperar al Podemos de los cinco millones y medio de votos. Y para dicha recuperación, necesitamos debate político de fondo porque tenemos un problema. Debemos volver al espacio amplio, de suma, que hemos ocupado recientemente y con encontrar de nuevo la vocación de mayoría».

Urralburu trasladará mañana estas conclusiones al Consejo Ciudadano Estatal en Madrid, donde tiene previsto intervenir Javier Sánchez Serna. Este mostró días atrás sus discrepancias señalando que no se trata de cuestionar el liderazgo de Urralburu, aunque sí reprochó que en la Región no se hicieran los esfuerzos necesarios para ir en coalición con Izquierda Unida. «No hemos sabido conservar el espacio de cambio», dijo. Sánchez Serna, que no pertenece a los órganos de dirección de Podemos en Murcia, comentó anoche a 'La Verdad' que no era «prudente» pronunciarse sobre la decisión adoptada, que no conocía en detalle.