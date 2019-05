Urralburu pide votar a Podemos para que Albert Rivera no decida el futuro de la Región Óscar Urralburu y Ginés Ruiz, este martes, en el Palacio de San Esteban. / Podemos El aspirante a la presidencia de la Comunidad llama a una «movilización masiva» para «garantizar que el PSOE no pacta con Ciudadanos» y conseguir un cambio en la Región EP Murcia Martes, 21 mayo 2019, 17:30

Los candidatos de Podemos-Equo a la presidencia de la Comunidad, Óscar Urralburu, y a la alcaldía de Murcia, Óscar Urralburu y Ginés Ruiz, respectivamente, señalaron que el próximo domingo la gente de esta Región «tiene que tomar una decisión que va a marcar cómo es nuestra vida en la próxima década».

«Tenemos que decidir si seguimos anclados al pasado con el Partido Popular y VOX o si queremos un gobierno decente y de progreso en el que no mande Albert Rivera. Pero para ello necesitamos que todos aquellas personas que desean honestamente echar al PP y cambiar la Región, pero sus formaciones no alcanzan el 3%, confíen en nosotros para conseguir que el cambio sea profundo y real, un voto a Podemos para garantizar que el PSOE no pacta con Ciudadanos y perdemos la oportunidad histórica de tener un gobierno totalmente diferente a lo vivido estos 24 años», aseguran.

Urralburu destacó que el 26 de mayo hay que mirar «con ilusión y ganas la oportunidad que tenemos por delante», por lo que hace un llamamiento a todas esas personas que «apuestan de forma sincera y honesta por el cambio. Un llamamiento para que esos votos no se pierdan en formaciones que al final no alcanzan el umbral para ser determinantes a la hora de decidir el gobierno de la Región de Murcia». A su juicio, «está claro que solo con una movilización masiva, sin que nadie se quede en casa y llenando las urnas de papeletas de Podemos, conseguiremos por un lado sacar al PP y por el otro evitar que el PSOE pacte con Ciudadanos y que sea Albert Rivera el que decida nuestro futuro desde Madrid».

El candidato a la presidencia pide a los votantes «que valoren las propuestas de Podemos. Hemos demostrado solvencia en estos 4 años de trabajo en la Asamblea. Nuestro compromiso por la Región es claro, tenemos proyecto, tenemos equipo», asegura. De cara a estas elecciones, plantea que «queremos recuperar salarios, mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas y hacer que vivamos todos mejor. Por eso les pedimos el voto ya que puede que esos votos acaben haciendo que el PP resista en San Esteban. Y lo que es peor, que entre VOX».

Por su parte, Ginéz Ruiz, candidato a la alcaldía de Murcia, insistió en que «cada vez estamos más cerca de construir una mayoría progresista que saque al PP del gobierno. Por eso, sabemos que hay muchos votos de cambio que pueden contribuir a que todo permanezca igual. Y este domingo los vamos a necesitar todos y cada uno de ellos. No nos podemos dejar ni uno solo por el camino».

También hizo hincapié en que hay votos «de muchas formaciones que buscan un cambio y que pueden acabar haciéndole un favor a Ballesta. Estamos muy cerca y por eso hay que advertir a toda la gente que quiere cambiar Murcia que no nos podemos dejar ni un voto por el camino si queremos un Ayuntamiento nuevo después de casi 30 años».