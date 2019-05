Urralburu: «Blindaremos la protección a los Parques Naturales contra el ansia especulativa» Podemos El candidato a presidir la Región de Murcia recuerda que «el Partido Popular ya ha intentado convertir Calblanque en un jardín privado para urbanizaciones de lujo» EP Murcia Miércoles, 22 mayo 2019, 13:24

El candidato a presidir la Región de Murcia de Podemos Equo, Óscar Urralburu, señaló que el próximo domingo «nos jugamos algo tan importante como es que esos sitios a los que vamos a descansar, a desconectar y a disfrutar con nuestra familia y amigos, lugares como Calblanque, Cabo Cope o Calnegre, estén blindados contra el ansia especulativa de un gobierno de PP y Vox».

De ahí que sea tan importante, hiz hincapié el candidato de Podemos Equo, «que estemos en el gobierno. Nosotros nunca vamos a dar un paso atrás, nunca vamos a ceder ante los intereses de las grandes constructoras. Nadie duda de que no me van a temblar las piernas para defender nuestro medio ambiente y patrimonio natural y que me plantaré delante de quien sea necesario para que podamos seguir disfrutando de nuestras playas, parajes naturales y patrimonio medioambiental».

Óscar Urralburu recordó que el Partido Popular ya ha intentado convertir Calblanque en «un jardín privado para urbanizaciones de lujo, donde va a intentar meter hasta un hotel de mil plazas dentro del propio parque. Ya no tienen ningún tipo de pudor o vergüenza a la hora de vender al mejor postor nuestra tierra».

Por eso, para que esto «nunca llegue a suceder, porque sería cargarse un patrimonio irrecuperable», dijo Urralburu, desde Podemos Equo queremos aprobar «de manera urgente, los planes de ordenación y de gestión de todos los espacios protegidos. Asimismo, proponemos la creación de oficinas locales y comarcales dedicadas a la gestión y comunicación en conservación de la naturaleza. Sin olvidar que hay todavía que sacar adelante los planes de conservación y recuperación de la fauna y flora amenazada».

Por su parte, María Giménez, número dos a la Asamblea Regional puso de manifiesto que mientras «nuestros parques naturales se ven amenazados por el ladrillo, el Partido Popular está maquinando la creación de una agencia llamada ARCA que va a dar vía libre a la depredación de nuestro entorno sin ningún tipo de garantías jurídicas y dejando al margen a los técnicos y profesionales».

Si bien, como dijo la candidata de Podemos, «lo que vamos a hacer nosotros es desde la Administración pública velar por el medio ambiente. Vamos a defender a los que trabajan por su sostenibilidad para que lo hagan dentro de una administración ambiental en condiciones y con los recursos suficientes».

Por eso es tan importante, incidió María Giménez, que «Podemos entre en el gobierno, que las urnas se llenen de papeletas moradas, porque el Partido Popular, tiene previsto para eliminar un servicio público fundamental como es el relacionado con el funcionariado medioambiental, y canjear estos profesionales y estas garantías jurídicas, por un ente privado, que haga y deshaga al antojo en base a los intereses privados y de forma exprés».

Además, María Giménez avanzó que Podemos-Equo lleva entre sus propuestas, la creación de una Consejería de Medioambiente para defendeder lo que es de todos, el patrimonio natural«.

Toñi Gómez, candidata de Podemos Equo, aseguró que «nadie es propietario de los espacios naturales, sólo estamos aquí para cuidarlos, conservarlos y devolverlos en las misma condiciones que los recibimos a nuestros hijos y nietos. Cuidar de estos espacios, en un momento de emergencia climática, es imprescindible y una cuestión de sentido común porque el respeto a la naturaleza y al entorno natural influye directamente en nuestra salud y bienestar».