Triunfo histórico del PSOE de Conesa

El PSOE de Diego Conesa venció ayer por un puñado de votos al al PP de López Miras en un emocionante escrutinio que no se resolvió hasta bien entrada la madrugada. Apenas unos centenares de papeletas más fueron suficientes para que los socialistas lograsen una victoria histórica puesto que rompe una racha de 24 años consecutivos de triunfos populares. Con sus 17 escaños, uno más que el PP, Conesa podría gobernar con mayoría absoluta si forma un Ejecutivo de coalición con Ciudadanos. Solo en el caso de que no hubiera acuerdo PSOE-Cs, el PP tendría opciones de gobernar en coalición con Ciudadanos y Vox, lo que parece muy poco probable, o bien en minoría con el apoyo naranja y la abstención de los de Abascal, lo que no es descartable porque en última instancia dependerá de la estrategia nacional que fije Albert Rivera. Ciudadanos, pese a sus discretos resultados (gana dos escaños pero pierde representación en Murcia, Molina y Cartagena), es la llave del gobierno, como señalaban las encuestas. Pese a la incertidumbre, Diego Conesa tenía todo a su favor para liderar la formación del gobierno regional. Los socialistas obtuvieron resultados más positivos de los esperados en Murcia y Lorca (naufragaron en Cartagena) y se vieron beneficiados por el desplome de Podemos, que pierde cuatro escaños y se queda solo en dos. Óscar Urrabulburu, el gran triunfador de los debates, cosechó un colosal fracaso en las urnas. Su obsesión por expulsar al PP del poder triunfó, pero el principal beneficiado fue el PSOE, que tuvo en Urralburu un aliado en lugar de un competidor por los votos de la izquierda. Fernando López Miras rozó la victoria con los dedos, pero hoy personifica el fracaso de un PP que va a pasar a la oposición si no se producen sorpresas en las próximas semanas. La única alegría para los populares fue la victoria en el municipio de Murcia de José Ballesta, que sale revalorizado como referente del PP regional.