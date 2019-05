La triple cita electoral augura un largo recuento

La coincidencia de tres citas electorales, situación que no se daba desde el año 1999, augura una larga noche de recuento para este domingo, en el que, además, algunos resultados apuntan también a un esprint final de infarto en el que la victoria puede decantarse por un solo diputado autonómico o concejal.

Las primeras urnas en abrirse serán las europeas. No obstante, sus resultados no se comenzarán a conocer hasta las 23.00 horas. La razón hay que buscarla en Italia, ya que el país transalpino mantendrá abiertos sus colegios hasta esa hora. El resto de socios comunitarios, algunos de los cuales ya comenzaron a votar el pasado jueves, guardarán sus datos bajo llave para no influir en el voto de los italianos. Tras contabilizar las europeas, llegará el turno de abrir las urnas de las municipales. Se repartirán los concejales de los 8.131 municipios. Los más pequeños arrojarán pronto datos definitivos, pero en las grandes ciudades el contador avanzará de manera más pausada. La previsión es que a partir de la medianoche se puedan comenzar a sacar las conclusiones.

El tercer y último lugar será para las doce comunidades autónomas que este domingo acuden a las urnas . Estos serán los resultados que más tarde se conocerán, ya de madrugada.