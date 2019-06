Teodoro García reprocha a Cs su veto a Vox porque ambos son partidos que «comparten valores» El secretario general del PP, Teodoro García Egea, este sábado, en Alicante. / EFE El secretario general del Partido Popular asegura que «la ilusión electoral no puede darse al traste por partidos que no quieran sentarse en una mesa» EP Alicante Sábado, 1 junio 2019, 16:00

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, señaló, preguntado por la predisposición de Ciudadanos a no pactar con Vox, que «la ilusión que despertó el resultado electoral el domingo por la noche en Madrid y en toda España no puede darse al traste porque haya partidos que no quieran sentarse en una mesa».

Así se pronunció este sábado en declaraciones a los medios en Alicante, donde participó en una reunión con miembros del PP y un encuentro con simpatizantes.

Sobre si el «veto» de Cs a pactar con Vox puede dificultar la consecución de pactos de gobierno en diferentes territorios de España, el dirigente del PP señaló que su formación va a «seguir intentándolo» como lo hizo en Andalucía, e insistió en que los ciudadanos «demandan» a los partidos a que se «sienten».

Así, subrayó que el PP «está situado en el centro del tablero» y que aquellas fuerzas políticas que «comparten unos principios y unos valores» deben «unirse». «Por eso estamos hablando con Cs y con Vox en todos los territorios de España, creemos que es importante porque los partidos son un medio, no son un fin en sí mismos, las negociaciones son un medio para conseguir articular programas de gobierno que permitan mejorar las ciudades», añadió.

«Es el momento de sentarse»

En este sentido, recalcó que «es el momento de sentarse» y que los 'populares' «no van a cesar en el empeño de sentar en la misma mesa a partidos» que, a su juicio, «comparten los mismos valores».

Bajo estas premisas, e interpelado sobre los posibles pactos en regiones como Madrid, Murcia y Aragón, apuntó que «antes de las elecciones había dos bloques claramente definidos» y «nadie veía» a «Podemos pactando con Ciudadanos ni a Podemos pactando con PP, era algo que se asumía como lógico».

Así, lamentó que «en estos momentos hay quien intenta que esos bloques que compartían lo esencial» no pacten entre ellos. «Yo no entendería, ni ningún español entendería, que una vez los ciudadanos han votado sabiendo en qué puede acabar su voto, ahora ese voto sirva» para que, por ejemplo, la Diputación de Alicante sea para el PSOE o que «Compromís y Cs se unan para votar junto a Podemos».

«Sería algo que creo que los ciudadanos harían pagar en las urnas, no lo entenderían aquí ni lo entenderían en muchos sitios de España. Por eso, nuestra postura va a ser siempre coherente, respetando las decisiones del resto de partidos. Siempre pactaremos con aquellos con los que compartimos una raíz común y unos principios comunes», agregó.

Podemos, «la muleta del PSOE»

Por otro lado, sobre el apoyo de Podemos a PSOE en el Gobierno central, indicó que la formación morada «hasta ahora ha sido la muleta del PSOE para conseguir unos datos lamentables de empleo en muchas ciudades y comunidades autónomas».

Teodoro García Egea defendió que «Podemos tendría que decir claramente qué es lo que le ofrece» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y «qué es lo que va a pactar». «Esa información, ya que no la hemos tenido en campaña los ciudadanos, podrían ponerla encima de la mesa para que, en futuros pactos, sepamos si el PSOE es el de Navarra que va a entregarla a Bildu o si es el PSOE, del que ya queda menos, que respetaba la Constitución y garantizaba la estabilidad de España», añadió.

En su opinión, el partido liderado por Pablo Iglesias «tiene que hacer reflexión sobre sus resultados» en las elecciones del 26 de mayo. «Los alcaldes del cambio son los que más han sufrido el castigo electoral desde hace cuatro años. Donde ha habido pactos de perdedores», no por «unión de principios» sino «simplemente para echar al PP», los votantes «los han castigado» y «lo han pagado en las urnas».

Asimismo, preguntado por cómo ha cambiado el PP y España un año después de la moción de censura al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, hizo hincapié en que Pedro Sánchez «está negociando con Bildu el gobierno de Navarra y de Pamplona».