Teodoro García: «Cs es un partido responsable; estamos manteniendo conversaciones»

Alicante

Domingo, 2 junio 2019

El secretario general del PP, el ciezano Teodoro García Egea, dijo este sábado en Alicante que Cs es «un partido responsable», y añadió que ambas fuerzas están «manteniendo conversaciones informales durante toda esta semana. Creo que todos vamos a estar a la altura de lo que requiere el momento actual», destacó.

Sobre la predisposición de Ciudadanos a no pactar con Vox, dijo que «la ilusión que despertó el resultado electoral el domingo por la noche en Madrid y en toda España no puede darse al traste porque haya partidos que no quieran sentarse en una mesa». Sobre si el «veto» de Cs a pactar con Vox puede dificultar la consecución de pactos de gobierno en diferentes territorios de España, el dirigente del PP señaló que su formación va a «seguir intentándolo» como lo hizo en Andalucía, e indicó que los ciudadanos «demandan» a los partidos a que se «sienten».

Recalcó que «es el momento de sentarse» y que los 'populares' «no van a cesar en el empeño de sentar en la misma mesa a partidos» que, a su juicio, «comparten los mismos valores». Bajo estas premisas, e interpelado sobre los posibles pactos en regiones como Murcia, Madrid y Aragón, señaló que «antes de las elecciones había dos bloques claramente definidos» y «nadie veía» a «Podemos pactando con Ciudadanos ni a Podemos pactando con PP, era algo que se asumía como lógico». Así, lamentó que «en estos momentos hay quien intenta que esos bloques que compartían lo esencial» no pacten entre ellos. «Ningún español entendería que una vez los ciudadanos han votado sabiendo en qué puede acabar su voto, ahora ese voto sirva para que, por ejemplo, la Diputación de Alicante sea para el PSOE» o que «Compromís y Cs se unan para votar a Podemos».