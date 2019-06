Rivera da a entender que Ciudadanos y PP gobernarán juntos en la Región Javier Celdrán, Fernando López Miras e Isabel Franco, ayer en la Ciudad de la Justicia. / nacho garcía / agm El líder naranja da más pistas y asegura que el cambio vendrá con su partido: «La gran novedad es que no va a gobernar el PP solo» DAVID GÓMEZ Miércoles, 5 junio 2019, 03:20

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dio ayer una pista más de las intenciones de su partido de cara a la formación del próximo Gobierno de la Región. El líder de la formación naranja dio a entender en una entrevista en televisión que habrá un Ejecutivo de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad en los próximos cuatro años. «Cambio habrá porque va a gobernar Ciudadanos. La gran novedad es que no va a gobernar el PP solo», anunció Rivera cuando la periodista le instó a que se pronunciara sobre si habría cambio político en la Región, donde el 26-M el PSOE ganó las elecciones 28 años después, superando a los populares en 751 votos y en un escaño en la Asamblea Regional.

No obstante, Albert Rivera aclaró que, tanto en Murcia como en el resto de comunidades autónomas que están pendientes de pactos, todo está por negociar. La intención de Cs, tal y como se acordó en la ejecutiva celebrada el pasado lunes, es negociar preferentemente con el PP para pactar en ayuntamientos y comunidades autónomas gobiernos de coalición que no incluirían a Vox, una fuerza política necesaria en la Región para que populares y liberales puedan sacar adelante una investidura. «Ellos tendrán que decidir si prefieren un gobierno de PP y Ciudadanos y si quieren que gobierne la izquierda», dijo Rivera, respondiendo así al líder de Vox, Santiago Abascal, que no apoyaría esos acuerdos si la formación naranja no se sienta a dialogar con ellos.

«Que hagan un buen trabajo»

Por otra parte, el presidente de la Comunidad en funciones, Fernando López Miras, reclamó en Cartagena «prudencia» ante el inicio de las negociaciones. No obstante, indicó que «Ciudadanos debe formar con nosotros un Gobierno liberal y reformista, porque es lo que han querido la inmensa mayoría de los murcianos en las elecciones». Entiende Miras que «hay una inmensa mayoría de diputados en la Asamblea Regional que creemos en la libertad en todos los ámbitos, entre ellos en el educativo, que queremos bajar impuestos y que creemos en la unidad de España».

Hervías, que dirigió las negociaciones en 2015, volverá a llevar la batuta de Cs en este proceso y ayer estuvo en Murcia

El jefe del Ejecutivo en funciones mostró su confianza en que las comisiones negociadoras de ambos partidos, recién constituidas, «hagan un buen trabajo. Por parte del PP, participarán en las conversaciones José Miguel Luengo, Javier Celdrán, Violante Tomás, Rebeca Pérez, Visitación Martínez y Enrique Ujaldón. Por parte de Ciudadanos, en el comité autonómico de pactos están Isabel Franco, Valle Miguélez, Miguel Garaulet y Ana Martínez Vidal. Estos dos últimos formaron parte del PP en el pasado, mientras que la propia candidata a la Presidencia de la Comunidad trabajó para el que fuera alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, también popular.

La coordinación del comité negociador de Ciudadanos corre a cargo de Fran Hervías, secretario de Organización nacional. Hervías es un viejo conocido de la Región, pues fue el que en 2015 llevó la batuta en las conversaciones para investir a Pedro Antonio Sánchez -previa dimisión de Bascuñana y Cámara, que estaban imputados-, tuvo que apagar el incendio interno ocasionado por el caso de las facturas con gastos electorales computadas a la Asamblea Regional y dirigió los tejemanejes que acabaron con la renuncia de Miguel Sánchez a presentarse a las primarias para ser candidato. Hervías estuvo en la mañana de ayer en Murcia, en una jornada de «intensas reuniones», según publicó en su cuenta personal de Instagram. Fuentes de Ciudadanos señalaron que el secretario de Organizacion estuvo presente en la constitución del comité autonómico de pactos, transmitiendo a sus miembros las instrucciones de la ejecutiva estatal sobre las negociaciones.

Las primeras reuniones oficiales no se producirán hasta al menos mañana

No obstante, en Cs se toman las cosas con calma. Las primeras reuniones con PP y con PSOE no se prevén hasta al menos mañana. El tiempo apremia, porque antes del martes se tiene que acordar la composición de la Mesa de la Asamblea.