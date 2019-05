El regionalismo no despega El candidato a la alcaldía de Murcia, José Antonio Álvarez, junto a Alberto Garre. / VICENTE VICéNS Garre no será diputado, pero su partido logra cuatro concejales en tres municipios MARTA SEMITIEL Lunes, 27 mayo 2019, 04:19

La esperanza de conseguir el 3% se paseó durante toda la noche electoral por la sede de Somos Región. Las cabezas no se despegaban de las pantallas, siguiendo punto a punto el escrutinio como si a fuerza de mirarlo fuera a dispararse el resultado del partido. Apenas una decena de militantes acompañó en la sede a los principales candidatos, pero en la distancia, muchos simpatizantes y familiares les enviaban aliento a través de los teléfonos móviles. Somos Región necesitaba unos 18.000 votos para que su fundador y cabeza de lista, el incansable Alberto Garre, volviese a la Asamblea Regional. Necesitaban casi un milagro, teniendo en cuenta el poco tiempo para prepararse y la poca presencia que han tenido en la campaña regional.

El recuento comenzó a darles un 0,6% al inicio, que subiría hasta el 2% sobre las once y media de la noche, con el 54% de los votos escrutados. «Si sigue esta tendencia, pudiera ser que lográsemos el 3%. Nosotros confiamos en entrar en la Asamblea Regional», decía entonces para una entrevista radiofónica Antonio Tomás, número dos de la lista y portavoz del partido. Pero por mucho mirar pantallas, a partir de ese momento, poco más se movió el porcentaje, quedando finalmente en un 2,05%. Eso sí, por encima del 1,5 que le auguraba la encuesta del Cemop. Con 800 militantes y 15 candidaturas municipales, Somos Región sumó más de 13.000 votos. Y entre el mal sabor de boca que daba no llegar al 3%, consideraban que otro buen síntoma de salud del partido era alcanzar a más votantes que en las pasadas elecciones generales; en concreto, 8.000 votos más que los que consiguieron para el Congreso y 3.000 más de los que los elegían para el Senado. Y por qué no, también les satisfizo sacar unos 120 más que Cambiar la Región de Murcia, el antiguo Izquierda Unida.

SUS TRES PROMESAS 1. Una financiación justa para la Región de Murcia. 2. La defensa a ultranza del Tajo-Segura como garantía de que llegue el agua a los regantes, y la apuesta de retomar las negociaciones para hacer viable el olvidado trasvase del Ebro. 3. La llegada del AVE y el impulso al aeropuerto son sus dos líneas rojas en infraestructuras, pero no las únicas, también luchan por El Gorguel y una óptima red de trenes de cercanías.

Fue al cierre de las municipales cuando comenzaron a presentarse las sonrisas y las buenas noticias saltaban de boca en boca. «De momento llevamos un concejal en Torre Pacheco», se decían con tono de felicitación, porque para el poco recorrido del partido, que apenas lleva un año haciendo ruido y constituyó su estructura el pasado mes de octubre, entrar en cualquier consistorio ya era todo un hito. Especialmente en Torre Pacheco, donde «el hecho de que hayamos conseguido entrar, con el auge que allí ha tenido Vox, es muy buena noticia», decían en corrillos mientras continuaban los recuentos. Y las felicitaciones se repitieron al conseguir también dos concejales en Blanca y otro en Ricote.

La junta directiva decidirá qué pasos van a dar ahora allí donde haya alguna posibilidad de entrar en un gobierno local. Preguntado por si seguirá siendo el cabeza de su partido tras no lograr el 3%, Garre dijo que «para saberlo falta mucho todavía, o quizá no, porque dada la composición de la Asamblea Regional, igual nos encontramos unas elecciones próximas», aventuró.