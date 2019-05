El PP regional se defiende y pasa al ataque con Cs: «Es el partido tránsfuga por antonomasia» Víctor Martínez en una rueda de prensa. / LV El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, asegura que su formación está «más viva que nunca» de cara a las próximas elecciones autonómicas LA VERDAD Viernes, 3 mayo 2019, 13:38

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Victor Martínez, ha afirmado en rueda de prensa que «el PP está más vivo que nunca y lo vamos a demostrar el próximo 26 de mayo». «Nos comprometimos a mejorar la vida de los ciudadanos y lo hemos hecho», ha añadido, para recordar que el Partido Popular ha transformado en hecho sus promesas electorales: «Bajamos los impuestos, mejoramos las políticas sociales, tenemos mejor sanidad y educación con programas como la gratuidad de los libros de texto y en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Con ese aval con el aval de los hechos nos presentamos».

Para Víctor Martínez «con la campaña electoral llega el momento de hablar de los problemas y las soluciones que demandan los ciudadanos». «Nosotros defendemos el sentido común y la normalidad, conocemos los problemas de la Región y aportamos las soluciones», ha afirmado.

Ataques a Ciudadanos

El portavoz del PP en el parlamento autonómico se ha referido a las formaciones políticas que «pretenden dar lecciones al PP en estos días de precampaña autonómica». «Qué la señora Franco pretenda dar lecciones cuando aún no ha respondido a la pregunta del pucherazo con el que ha llegado a ser candidata», ha dicho en referencia a las denuncias presentadas por las elecciones primarias de Ciudadanos. Y ha mencionado también lo sucedido en las juntas de los municipios «donde sus ejecutivas han dimitido porque les imponen a los candidatos». «Alguien tiene que dar explicaciones», ha dicho para añadir que «Ciudadanos es el partido tránsfuga por antonomasia, un contenedor de tránsfugas, por lo que que no nos den lecciones quienes no pueden darse lecciones a sí mismos», ha afirmado.

Victor Martínez ha advertido que «si el PSOE gobierna, ya han anunciado Diego Conesa y Pedro Saura que volverán a poner el impuesto de Sucesiones y Donaciones que ha eliminado el Partido Popular». «Los murcianos rechazan las politicas de extrema izquierda», ha insistido para señalar que la campaña del PP «será en positivo, que no esperen ni enfrentamiento, ni acritud, sino propuestas para mejorar la vida de las personas».

«La mejor opción para la Región de Murcia es el PP y López Miras» ha afirmado el dirigente 'popular' para añadir que «no engañamos a nadie y cumplimos lo que prometemos».