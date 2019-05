Los aspirantes a la presidencia de la Comunidad echan el resto para arañar los últimos votos

Los candidatos del PP han ofrecido 263 entrevistas a los medios de comunicación en dos semanas, y han celebrado más de mil reuniones y mítines a lo largo de esta campaña. El candidato del PSOE, Diego Conesa, 'solamente' ha tenido 16 entrevistas, 25 mítines y cuatro debates -por dos de Fernando López Miras-, y se ha 'chupado' la friolera de 6.500 kilómetros de carreteras en menos de 15 días. Más de 450 al día, de media. A la mitad se ha quedado el cuentakilómetros del coche de José Luis Álvarez-Castellanos, cabeza de lista de Cambiar la Región de Murcia, y una cuarta parte ha hecho el de Ócar Urralburu, de Podemos-Equo, con poco más de 1.800. No hay ideologías que valgan a la hora de coincidir con el rival en la «intensidad» de la campaña electoral que finalizó ayer, y que exigió un último esfuerzo adicional a todos los partidos. Pero la zancada final en la carrera de los cien metros lisos -o en la de los 3.000 obstáculos- no es menos importante que la primera, así que todos los partidos echaron el resto en la última jornada en la que podían pedir el apoyo a los electores, apurando la alcuza de sus promesas. En las elecciones más reñidas que se recuerdan, hasta el rabo todo es toro. O votos.

PARTIDO POPULAR

Miras llama al voto contra la «sucursal» de Sánchez

«Con un gobierno del PSOE y Podemos, la Región se convertirá en una sucursal de Pedro Sánchez». El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, volvió a apelar ayer a la unidad de voto para advertir de que «se pueden hacer muy duros los próximos cuatro años». López Miras, que ayer se 'multiplicó' en cuatro actos de cierre de campaña diferentes -Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Sangonera la Seca, en Murcia-, calificó la campaña del partido «de calle, de puerta a puerta, de asfalto y no de alfombra», en la que los populares murcianos han celebrado más de un millar de actos. Esto demuestra «el compromiso de nuestros militantes y afiliados, que se han volcado estas dos semanas para llevar a todos municipios, barrios y pedanías de la Región el mensaje del Partido Popular: que la Región de Murcia necesita políticos que la defiendan, porque los intereses del millón y medio de murcianos no entienden ni de partidos, ni de ideologías». Y apeló Miras en Cartagena «a votar unidos para conseguir un gobierno fuerte y sólido que nos permita seguir construyendo una gran Región».

Fernando López Miras, PP: «Estamos muy satisfechos con la campaña, hemos demostrado la fortaleza del PP de la Región de Murcia»

PARTIDO SOCIALISTA

La campaña «en positivo» de Diego Conesa

El candidato del PSOE, Diego Conesa, pidió el voto para la apuesta por un «cambio sereno y tranquilo pero necesario y firme» para la Región que cuenta «con toda la ciudadanía». En Los Alcázares, Conesa aseguró que su partido sabe «lo que hay que cambiar» y lo que tiene que hacer para acabar con la corrupción y «devolver a las personas su dignidad» a través de la «cercanía» y gestionando los recursos públicos con la «honradez» que se merece la región. El PSOE, dijo, ha hecho una campaña «en positivo» -quizá respondiendo a quienes les critican falta de contundencia contra sus rivales-, y se remitió a los 28 municipios gobernados por el PSOE esta legislatura como ejemplo de que es posible «otra forma de hacer política y de gestionar los recursos públicos de manera honrada». Su «única línea roja», aseguró, es «defender y rearmar la educación pública universal y la sanidad pública regional» y dejar atrás 24 años en los que el PP «ha defraudado la confianza mayoritaria de la ciudadanía al no actuar con la honradez necesaria».

CIUDADANOS

El «cambio naranja desde el centro hacia el futuro»

Ciudadanos eligió la plaza Santo Domingo, en Murcia, para celebrar su mitin de cierre de campaña. Sin embargo, la lluvia canceló finalmente el acto, que iba a contar con la intervención de la candidata de la formación naranja a la presidencia de la Comunidad, Isabel Franco. Durante la jornada, el partido apretó el acelerador con diferentes actos celebrados en municipios como Molina de Segura, Águilas o Cartagena, donde el candidato Manuel Padín acusó a la candidata del PP, Noelia Arroyo, de tener «la prepotente desvergüenza de no dedicar una sola palabra durante su campaña al problema de la contaminación en Cartagena». Por su parte, Franco agradeció ayer a simpatizantes y afiliados el esfuerzo realizado durante la campaña para lograr que Ciudadanos pueda firmar un «pacto» con los murcianos. Un «pacto para echar a los corruptos de las instituciones, bajar impuestos y traer un cambio naranja desde el centro y hacia el futuro en la Región de Murcia».

PODEMOS-EQUO

Óscar Urralburu y el «voto 'triple'»

Óscar Urralburu, candidato de Podemos-Equo a la presidencia de la Comunidad, explicó ayer que este superdomingo electoral «va a marcar a toda una generación. Si todos y todas salimos a votar, acabaremos con el cuarto de siglo del PP en el poder. Pero para que el cambio real y profundo que necesitamos, no se nos escape, ningún voto que sirva para echar al PP y que no gobierne Ciudadanos, se puede quedar por el camino». Así, explicó Urralburu que la papeleta de Podemos «vale triple: nos aseguramos de que no gobiernan PP y Vox, evitamos que sea Albert Rivera el que mande en nuestra Región y garantizamos un gobierno progresista de verdad». Así se expresó Urralburu en el mitin de cierre de campaña que Podemos y Equo celebraron en Murcia Parque. Urralburu hizo hincapié en que «la Región de Murcia que nos merecemos está a la vuelta de la esquina. Nunca en 25 años ha estado tan cerca. Es una oportunidad que no sabemos si se volverá a repetir, y no podemos desperdiciar votos progresistas».

VOX

Preparados para «marcar la agenda»

Los de Santiago Abascal no celebraron un mitin de cierre de campaña como tal en la Región, sino que instalaron unas «mesas informativas», también en la plaza Santo Domingo. Allí, Pascual Salvador dijo que «hay una gran masa de murcianos que tienen claro que Vox es la única alternativa a la situación actual, un movimiento que ha reilusionado a muchas personas que estaban decepcionadas con los partidos políticos». Dijo Salvador que «este domingo vamos a asistir a un nuevo éxito de Vox», un partido que, en su opinión, «va a marcar la agenda política de los próximos años, liderando la bajada de impuestos más grande que se haya hecho nunca, defendiendo la familia y protegiendo la maternidad». También prometió el candidato de Vox «enfrentarnos a los cuatro partidos del consenso que han llevado a la Región a la quiebra y que no han sabido defender los intereses de la mayoría de los murcianos. Estamos preparados para ser la voz de los murcianos en esta legislatura», aseguró.

CAMBIAR LA REGIÓN

«La ilusión y la esperanza frente al 'voto útil'»

El candidato a la presidencia de la Comunidad por Cambiar la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, acompañado por miembros de su lista y de la candidatura municipal, Cambiemos Murcia, aseguró que el voto a la coalición es «el voto responsable, valiente y esperanzador». Álvarez-Castellanos, que dijo que mañana será «un día histórico», explicó que «frente a quienes ahora apelan y se acuerdan del 'voto útil', se encuentra el de la ilusión y la esperanza de Cambiar la Región de Murcia», y animó a la ciudadanía a «no quedarse fuera de ser la protagonista del cambio». La coalición, dijo, es la «garantía» para impulsar verdaderas políticas de izquierdas en las instituciones.

SOMOS REGIÓN

Alberto Garre, «con más ganas que nunca»

El cabeza de lista de Somos Región y expresidente de la Comunidad, Alberto Garre, vació el depósito electoral con dos actos en la pedanía pachequera de Balsicas y en la pedanía murciana de Santo Ángel. Garre, que confesó sentirse «con más ganas que nunca» ante la cita con las urnas, aseguró que «la Región está en una situación muy complicada y no puede caer en manos de aquellos que no saben lo que quieren y que además, ya han demostrado, unos y otros, que a esta Región con ellos no le va bien. Los que han generado el problema, no pueden ser la solución».