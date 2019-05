Miguel Ángel Noguera: «Quiero aprovechar el tirón del aeropuerto para atraer turistas» Miguel Ángel Noguera, ayer, delante de la alcaldía. / javier carrión Pedáneo del PP de Corvera MARÍA JOSÉ MONTESINOS Miércoles, 29 mayo 2019, 02:44

Está, literalmente, pletórico. Miguel Ángel Noguera (Corvera, 1991) ha arrasado en número de votos en las elecciones municipales, convirtiendo su pedanía en la que más votos ha obtenido el PP, concretamente 872 frente a los 615 que consiguió en 2015, lo que le permitirá tener 8 vocales en la junta municipal frente a 1 del PSOE. A sus 27 años, soltero, este autónomo que trabaja en su negocio de librería asegura que va a seguir luchando por el bienestar de sus vecinos y por convertir el pueblo, que cuenta con 2.900 vecinos, en un referente para los turistas, aprovechando la proximidad del aeropuerto internacional. «Soy muy corvereño y llevo el pueblo por mis venas».

-¿A qué cree que se deben los buenos resultados obtenidos?

-A la gestión que se ha hecho y a la actividad que se le ha dado al pueblo. Hemos llevado a cabo obras para dotar al casco urbano de aceras nuevas porque había muchas rotas, muy estrechas y que no cumplían con la normativa para discapacitados. También hemos organizado muchas actividades, como carreras populares, el mercado medival que se celebra en abril y la feria de artesanía, que tiene lugar después de las Fiestas de Primavera. Tengo que decir que estoy superagradecido al pueblo porque el resultado no me lo esperaba. Estoy endeudado con ellos porque la confianza que me han dado se la tengo que devolver con hechos.

-¿Cómo van los acuerdos que aprobó la Junta de Gobierno extraordinaria que se celebró en Corvera en enero pasado?

-Las obras del recinto ferial están a punto de empezar. Dispondrá de una gran explanada para la celebración de eventos multitudinarios como ferias, jornadas sectoriales, fiestas, actividades empresariales y sociales, así como conciertos y eventos culturales. También van a comenzar pronto las obras de los vestuarios del campo de fútbol y se está ultimando la cesión de terrenos para el nuevo centro de salud. Precisamente hoy -por ayer- he estado despachando con la concejal de Infraestructuras, Rebeca Pérez, sobre todos estos temas.

-¿En qué ha cambiado la vida de Corvera desde la apertura del aeropuerto?

-Mucho. Le ha dado un impulso al pueblo muy notable. Se nota en la gasolinera, en que se reposta y se lavan más coches. Además, las terrazas de los bares están llenas y hay gente que se ha venido a vivir al pueblo y a Corvera Golf. Prácticamente no hay viviendas vacías.

-¿Qué proyectos inmediatos tiene para el pueblo?

-Queremos atraer turistas para que, además de conocer el aeropuerto, visiten la iglesia y consuman los productos típicos de la gastronomía de Corvera, como las migas de la Venta del Cojo, el arroz y perdiz con foie y las croquetas de rabo de toro de Los Cazadores.

-¿Cómo está la seguridad ciudadana en la zona?

-Tenemos que mejorarla, junto con el transporte. Pero seguro que en esta próxima legislatura con Ballesta se resolverá.