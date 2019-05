Cs puede resquebrajar el fortín socialista El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Moreno (c), antes de la reunión de junta de gobierno, ayer. / J. F. R. Las alcaldías de Caravaca de la Cruz y Cehegín dependen de la posición de los naranjas en los pactos ZENÓN GUILLÉN y JUAN F. ROBLES Martes, 28 mayo 2019, 04:23

Ciudadanos en Caravaca no cierra ninguna posibilidad y deja abierto el camino del diálogo poniendo como base las propuestas recogidas en su programa electoral. «No nos interesan los sillones, queremos negociar en base a ideas, a proyectos», comentó su líder, José Carlos Gómez, que en los próximos días disfrutará de su viaje de novios, ya que contrajo matrimonio el pasado abril y tuvo que retrasarlo hasta después de la jornada electoral. Y es que la relación de fuerzas en la nueva corporación dará un papel protagonista al partido con menos apoyo, ya que PSOE, con 10 concejales (uno más que en la pasada legislatura) y PP, con 9 (también sube 1), no gozan de la mayoría necesaria por sí solos para gobernar.

El PSOE refrenda sus bastiones de Calasparra y Bullas con mayorías absolutas, mientras que Moratalla pende de un hilo por la mala relación con IU, que será decisiva

El alcalde socialista, José Moreno, ya sabe lo que es gobernar en minoría, puesto que lo ha tenido que hacer durante los últimos cuatro años. La situación cambia, ya que ahora no hay cuatro grupos municipales, al no lograr Unidas Caravaca apoyos suficientes para tener representación. Además, junto a Vox, es la formación que ha sufrido el mayor descalabro electoral. Moreno manifestó ayer que «intentaré formar gobierno, ya que hemos vuelto a ser la fuerza más votada»; en cuanto a los contactos con el resto de líderes, aclaró que «hemos hablado, pero la conversación no ha ido más allá de las felicitaciones». En cuanto a los posibles pactos, añadió que «esta va a ser una situación habitual en todas las administraciones; no hay fuerzas predominantes y el diálogo se hace necesario. En estos últimos cuatro años, hemos hecho ese ejercicio y los caravaqueños han decidido que siga siendo así».

Por otra parte, el PP es el único partido que aumenta en número de votos en Caravaca con respecto a 2015, siendo la diferencia con el PSOE de poco más de cien votos. El candidato popular a la alcaldía, José Francisco García, declaró que «estamos satisfechos con los resultados obtenidos y damos las gracias a las miles de personas que han respaldado con su voto nuestro proyecto», al tiempo que subrayó que «Caravaca es lo único que está por delante. A partir de ahí, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y nos vamos a poner a trabajar con humildad pero con pasión y entrega para hacer realidad la voluntad de cambio expresada».

Por otra parte, en la Asamblea Regional coincidirán dos diputados caravaqueños, Consa Martínez Muñoz, por el PSOE, y Víctor Martínez-Carrasco, que ya fue diputado en la pasada legislatura por el PP.

Una situación similar a la de Caravaca acontece en el vecino municipio de Cehegín, donde la mayoría en votos de la candidatura socialista, encabezada por José Rafael Rocamora, con 3.671 votos -44,29%-, puede ser insuficiente para gobernar y podría perder la alcaldía que ha ostentado en los últimos cuatro años, ya que sus 8 concejales se quedan por debajo de una hipotética alianza entre PP (5) y Cs (4). Así que la llave de gobierno la tendrá la formación naranja que lidera Jerónimo Moya. Mientras, la lista conjunta de Podemos e IU se queda sin representación, al conseguir solo 389 sufragios, cuando hace cuatro años la suma de ambas formaciones, por separado, se elevó hasta 864.

El dominio de Vélez

Donde los socialistas no van a tener ningún problema para gobernar con la máxima tranquilidad va a ser en Calasparra y Bullas. En el caso de la localidad arrocera, José Vélez alcanza la mayoría absoluta con el 56,48% de los sufragios, con 11 ediles, quedando muy lejos el PP con 4, por uno cada uno de Cs y Calasparra Viva. Sin duda, un triunfo avasallador que deja claro el poderío de Vélez, muy próximo al líder nacional Pedro Sánchez.

En cuanto al municipio vinícola, la alcaldesa, María Dolores Muñoz, logró el apoyo de casi seis de cada diez vecinos (59,86%) lo que la catapulta a un plácido segundo mandato, con hasta 11 ediles, por 4 del PP, 1 de Cs y 1 de Vecinos por Bullas. Tampoco se puede obviar el batacazo de IU-Verdes, un formación que se queda sin sitio en la corporación, ya que apenas sacó 227 votos.

Por lo que se refiere a Moratalla, la aritmética electoral vuelve a dejar una ecuación de gobernabilidad complicada, ya que la victoria del PSOE, con 6 concejales, frente a los 5 del PP, deja en mano de IU-Verdes la renovación del pacto de izquierdas. El problema está en la mala relación entre la líder de la coalición Candi Marín y el alcalde Jesús Amo.