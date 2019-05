El PSOE roza la mayoría absoluta en Molina de Segura Esther Clavero (c) y otros miembros de la candidatura socialista, anoche, celebrando su triunfo en Molina de Segura. / J. L. VIVAS Los doce ediles logrados por Clavero, sumados al de Podemos-Equo, garantizarán un gobierno de izquierdas JUAN LUIS VIVAS Lunes, 27 mayo 2019, 04:32

El PSOE rozó ayer la mayoría absoluta en Molina de Segura, algo que solo consiguió una vez en 1983, en la primera legislatura de Fulgencio Puche como alcalde. Los 13.491 votos conseguidos por el partido liderado por Esther Clavero duplican la representación que obtuvieron en 2015 y garantizan un gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento con el concejal obtenido por Podemos-Equo, Mariano Vicente, si se produce el previsible acuerdo de gobierno. Por tanto, estaban más que justificados los cohetes y los gritos de «ista, ista, ista, Molina es socialista» que hace mucho tiempo no se oían en la puerta del Ayuntamiento.

«Pudimos gobernar con seis concejales con un gran equipo, por lo que con doce muchísimo más», declaró la alcaldesa tras confirmarse su contundente victoria. En concreto, el 42,96% de los 31.584 molinenses que ejercieron su derecho al voto apoyaron al partido de Clavero. «Creo que la gente ha sabido valorar lo que hemos hecho, con una gestión responsable del dinero público», razonó la alcaldable socialista.

Sin duda alguna, el PSOE ha sido la formación del cuatripartito que mejor ha rentabilizado los tres años de gobierno. Cuatro de sus seis nuevos concejales los han perdido Podemos e Izquierda Unida, que se queda sin representación municipal después de muchos años. «Nuestros seis concejales han estado en todas partes, escuchando a la gente, y eso lo han valorado los vecinos y vecinas de Molina de Segura», remarcó la regidora molinense.

El PP pierde dos concejales que se lleva Vox, y Ciudadanos solo consigue tres ediles

Podemos-Equo superó ligeramente el 5% con los 1.578 votos obtenidos. Con respecto a las elecciones de 2015, cuando confluyeron en la marca Cambiemos Molina, la formación morada ha perdido tres ediles. «Habrá que hacer una reflexión muy meditada sobre las razones y sobre el mensaje que la izquierda transformadora debe dar a la sociedad», remarcó su candidato, Mariano Vicente. Por otro lado, se mostró partidario del entendimiento con los socialistas para seguir formando un gobierno de progreso. Por su parte, Pedro Martínez, asumió «humildemente» los resultados de Izquierda Unida-Verdes. «Nos ha faltado más agresividad a la hora de defender nuestra postura de gobierno», indicó. La coalición de izquierdas se quedó en 587 votos, sin llegar al 2%.

Además, los socialistas se llevan otros dos concejales de Ciudadanos, que en 2015 consiguió cinco representantes frente a los tres de ahora. Eso sí, la formación naranja ha estado casi toda la legislatura sin representación porque sus ediles fueron expulsados.

Cs se ha quedado muy lejos del 'sorpasso'; bien al contrario, el PP ha sacado más del doble de votos que la lista encabezada por María Dolores García, que ha sumado 3.584 votos, el 11,41% del electorado. «Estábamos sin representación, pero ahora podremos trabajar desde dentro y tendremos que sentarnos a valorar nuestros resultados», indicó anoche la candidata de la formación naranja.

El PP se ha recuperado con respecto a las generales, pero saca peores resultados que en 2015. Los 8.610 votos obtenidos por el partido de José Ángel Alfonso le sitúan como segunda fuerza, con el 27,42%, muy lejos del PSOE y también muy lejos de sus expectativas. Los populares pierden dos concejales, que se lleva Vox, y los siete ediles conseguidos les permitirán ser el principal partido de la oposición.

«Han cambiado las tendencias, han surgido nuevas fuerzas y hemos recuperado algunos votos de Vox, pero otros han seguido confiando en esta formación política», indicó Alfonso. El candidato popular afirma que seguirán trabajando para «reilusionar» a nuestros votantes y haremos «una oposición leal».

Vox entrará por primera vez a la Corporación municipal con dos concejales, por lo que están «contentos porque de no tener nada a tener dos concejales supondrá que nuestras ideas se van a oír y seremos la nota discordante», señaló su candidato, Antonio Martínez. No obstante, su euforia ha disminuido porque sus resultados en las elecciones generales fueron mucho mejores, ya que de extrapolar aquellos resultados hubieran sacado cinco concejales. «Quizás no hemos sabido trasladar nuestro mensaje para que el voto de la derecha hubiera sido más representativo», añadió. El partido de extrema derecha sumó 2.755 votos, un 8,77%.

Al igual que IU Verdes, otros tres partidos que concurrían a los comicios municipales se quedaron sin escaño. Por un lado, la Coalición de Centro Democrático liderada por Estanislao Vidal sumó 320 votos, el 1,20% por ciento; Somos Región se quedó en el 0,69% con sus 209 votos; y Democracia Plural tan sólo consiguió el respaldo de 44 vecinos, un 0,14%.

Corporación renovada

Lo que sí se confirma es que la nueva Corporación sufrirá una profunda renovación. Solo seis de los veinticinco concejales actuales continuarán en sus respectivos cargos. Y cinco son socialistas porque Clavero podrá seguir contando con su equipo de concejales fieles, como son Angel Navarro, Fuensanta Martínez, José de Haro y Andrés Martínez, además de siete rostros nuevos de la lista del PSOE.

La otra concejal que seguirá en la Corporación es la actual portavoz del grupo popular, Sonia Carrillo, que figuraba en el puesto 6 de la lista encabezada por José Angel Alfonso. No podrá seguir su compañero Juan Antonio Gomariz, que estaba en el puesto nueve, como tampoco continuará el edil de Ganar Molina-IU, Antonio López, que ahora figuraba en el puesto 2 de Izquierda Unida-Verdes.