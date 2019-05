Las propuestas más llamativas de los programas electorales en la Región

«Programa, programa y programa». El ya retirado Julio Anguita, uno de los políticos más carismáticos de la historia de la democracia española, tenía como máxima que los acuerdos electorales deben alcanzarse en base a las propuestas planteadas. El escenario fragmentado que promete dejar el 26-M en la Asamblea Regional invita a echar un vistazo al qué ofrecen, negro sobre blanco, las distintas formaciones a sus potenciales votantes para pedirles su apoyo.

El arte de confeccionar un programa electoral responde a una suerte de geometría variable, visto el resultado final ofertado por cada una de las principales candidaturas. Los hay muy extensos, como los de PP, Podemos o IU (con más de un centenar de páginas cada uno), de un tamaño 'medio', como los de PSOE y Cs, y apenas unos esbozos de intenciones como los de Somos Región o Vox.

Verbos mágicos son en todos ellos 'promover', 'instar', 'incentivar' o 'impulsar', términos que permiten mostrar interés por ciertos problemas, pero sin la obligación de concretar actuaciones determinadas y, por supuesto, sin memorias económicas ni políticas tributarias excesivamente concretas para sufragarlas. También es frecuente que en el ámbito autonómico se utilicen en estos documentos posiciones ideológicas en asuntos como financiación, agua, infraestructuras, seguridad social, pensiones o unidad de España, para los que un Gobierno regional no tiene competencias efectivas.

El programa del Partido Popular muestra algo más de concreción gracias al trabajo desarrollado desde cada una de las consejerías, ya que puede ser más sencillo plasmar las líneas de actuación llevadas a cabo durante una legislatura que planificarlas. Otros, como el de Podemos, dejan translucir en la gran cantidad de medidas planteadas el proceso colaborativo de elaboración y su aprobación en asamblea. El de PSOE y CS llegaron con la campaña ya empezada. De hecho, el del partido naranja se hizo público apenas cuatro días antes de la apertura de los colegios. Somos Región y Vox, por sus respectivos caracteres centrífugo y centrípeto, ni siquiera presentan un programa diferenciado para estos comicios: en el caso del partido de Garre, porque es el mismo que el de las generales; en el de Santiago Abascal, porque es común en todas las autonomías, al utilizar de base el de las andaluzas (gazapos incluidos).

Por si, como la inmensa mayoría del electorado, eres de los que no se atreve a leerse esta letra pequeña, a continuación detallamos una relación de las cuatro medidas más llamativas y concretas, si las hay, que tienen las principales formaciones en cada posible área o materia de gobierno. Hay que puntualizar que no tienen por qué ser las más representativas y que algunas, aunque no se recoja aquí, se repiten en los programas de diferentes candidaturas:

Propuestas Empleo

Partido Popular

- Ayudas para el abono de cuotas a la Seguridad Social para aquellas personas que capitalizan su prestación por desempleo.

- Impulsar procedimientos para acreditar oficialmente competencias profesionales.

- 100 millones de euros para jóvenes de hasta 36 años para que puedan hacer realidad sus proyectos laborales

- Subvenciones de entre 3.000 y 6.000 euros para la conversión de contrataciones indefinidas en estables.

PSOE

- Programa de Talento Joven para propiciar la contratación de 800 jóvenes, financiando los costes laborales al 50% los tres primeros años.

- Reforma del SEF y actualización de Plan de Formación Continua para personas desempleadas, así como mejora del servicio de Orientación Laboral.

- Bonificación en la contratación de personas dependientes o con dificultades de inserción.

- Incentivos a la contratación indefinida a desempleados, con preferencia a igualdad de méritos en puestos donde estén subrepresentadas.

Ciudadanos

- Conexión de las bases de datos del SEF con portales de empleo públicos y privados.

- Ayudas a los trabajadores de más de 45 años para adaptarse a las últimas tecnologías.

- Cheque formación para acabar con los intermediarios y el fraude en los cursos de formación.

- Tarifa cero durante dos años para los nuevos autónomos en la Región de Murcia.

Podemos

- Forzar la negociación de los convenios regionales de sector, como el de la hostelería.

- Promover la creación de empleos verdes desde la administración.

- Regularizar los trabajadores que estén bajo la figura del 'falso becario'.

- Poner coto a los abusos laborales del campo y a la externacionalización de la mano de obra a través de las ETT.

Vox

- Programa para reducir el desempleo en el campo, con medidas de apoyo al emprendimiento, especialmente a autónomos y a la pequeña y mediana empresa.

- Creación de centros de apoyo y formación a los emprendedores.

Propuestas Agua

Partido Popular

- Blindaje por todos los medios del Trasvase Tajo-Segura y reclamar la interconexión del Júcar-Vinalopó con el Altiplano en el marco de un PHN.

- Decreto de balsas, para tener un inventario de las mismas y un plan de gasto eficiente.

- Promover el desarrollo de infraestructuras de desnitrificación y planificar la construcción de una red de recogida de salmuera y de drenajes agrícolas.

- Potenciar los recursos de la desalinización, estableciendo un precio asequible y defendiendo la interconexión de plantas.

PSOE

- Reconocer el Tajo-Segura como infraestructura irrenunciable.

- Conciliar un plan de reutilización del agua depurada, alcanzando el 100%.

- Red de interconexión de desaladoras.

Ciudadanos

- Apostar por la actualización del PHN, mejorando la gestión del agua, el aumento de las inversiones, la interrelación de cuencas y la integración e interrelación de las desaladoras, así como puesta en marcha un plan de ayudas para cuencas deficitarias.

- Luchar contra la sobreexplotación y contaminación de acuíferos, permitiendo su recarga y mejorando el drenaje urbano.

- Plan de inspección, auditoría e información de las superficies de riego en la Región.

- Puesta en marcha de la conducción Talave-Cenajo.

Podemos

- Contención en la demanda de agua de la agricultura para reducir el déficit hídrico.

- Complementar la desalación marina con energías renovables.

- Ley de Gobernanza del Agua de la Región que permita avanzar en la transparencia y gestión participativa.

- Analizar el estado de sobreexplotación de los acuíferos.

- Mejorar el estado ecológico de ríos y acuíferos.

Vox

- Plan de mejora de la gestión para eliminar pérdidas, reutilizar el agua de los sistemas de depuración y de lluvia.

- Integración de los planes de regadío con los desarrollos agropecuarios.

- Mejora y recrecimiento de presas y embalses para aumentar su capacidad.

- Revisión de los vertidos de aguas residuales.

Propuestas Agricultura

Partido Popular

- Elaborar una Ley de Investigación, Desarrollo e Innovación agroalimentaria para mejorar la competitividad y apoyo al Imida como centro de referencia.

- Ley de Calidad Alimentaria que aborde cuestiones de trazabilidad, etiquetado y seguridad para proteger los productos de la Región.

- Línea de créditos blandos para el sector ganadero.

- Agilizar los trámites para la instalación o ampliación de granjas.

PSOE

- Crear el Consejo Agrario, Ganadero y Pesquero, integrado por administraciones y organizaciones del sector, para ofrecer alternativas que impulsen la productividad y competitividad compatibles con la sostenibilidad.

- Estrategias de formación que permitan el relevo generacional y la incorporación de mujeres, así como la internacionalización y renovación del sector.

- Crear una Dirección General de Política Marítima con sede en Cartagena.

- Potenciar la producción agrícola y ganadera sostenible, incorporando el plan de cultivos de montaña.

Ciudadanos

- Promover la implantación en el medio rural de las últimas tecnologías para el cultivo y gestión agrícola y ganadera.

- Creación de mecanismos que aseguren un mejor equilibrio en la cadena agroalimentaria y contribuyan a unos ingresos equitativos para los productores, impulsando el cumplimiento de un código voluntario.

- Desarrollar medidas en la agricultura de secano para la mejora de suelos.

- Nuevo Plan de Acuicultura de la Región de Murcia que simplifique trámites administrativos.

Podemos

- Potenciar la producción de secano mediante estudios de mercado.

- Impulsar instrumentos que apoyen la agricultura familiar y profesional.

- Apoyar la producción ecológica.

- Apoyar los productos de calidad, locales y de temporada.

Vox

- Implantar más incentivos y servicios de asesoramiento para el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias.

- Impulsar sellos de calidad territorial para la producción local.

- Fomentar la industria de transformación de productos agrícolas y ganaderos.

- Potenciar la participación del mundo rural en todas las mesas y órganos consultivos de la administración.

Propuestas Medio Ambiente

Partido Popular

- Revisar el Plan Regional de Residuos, con la ampliación de las plantas de Ulea y Lorca.

- Deducciones autonómicas para vehículos eléctricos e híbridos, especialmente para transportes de mercancías, pasajeros y de formación; y mejoras en la utilización de combustibles ecoeficientes en las flotas de las concesionarias.

- Culminar la planificación de la Red Natura 2000 con la aprobación de sus planes de gestión y aprobación de los PORN de los espacios protegidos. Declaración de nuevos monumnentos naturales y ampliación de la reserva marina de Cabo de Palos y creación de la de Cabo Cope.

- Protección de la caza y la pesca de manera sostenible con la conservación de la biodiversidad.

PSOE

- Ley de Conservación del Patrimonio Natural y Espacios Protegidos para consolidar la Red Natura 2000.

- Demandar la regeneración de la bahía de Portmán y restauración ambiental de la Sierra Minera.

- Desarrollo reglamentario de la Ley de Bienestar Animal en lo referido al 'sacrificio cero'.

Ciudadanos

- Campañas y ayudas para la esterilización de perros y gatos y para adopción de animales abandonados por personas mayores, con bonificaciones para la prestación de vacunas y visitas.

- Ley de Economía Circular de la Región -impulsando los sistemas de reciclaje eficientes con empresas especializadas- y acabar con los vertederos incontrolados y cumplir con las metas de reciclaje fijadas por la UE a 10 años vista.

- Medidas de protección de las abejas y otros insectos por ser elementos esenciales para la agricultura, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

- Programa restauración hidrológico-ambiental y de puesta en valor de las principales ramblas de la Región.

Podemos

- Plan que evalúe la sostenibilidad ambiental de todas las actividades industriales.

- Declaración de las huertas tradicionales como suelo estrictamente protegido.

- Elaborar urgentemente planes de ordenación eólica y fotovoltaica.

- Revisar los cánones y gravámenes de generación de residuos.

Vox

- Sin medidas medioambientales relevantes.

Propuestas Mar Menor

Partido Popular

- Culminar la tramitación del proyecto 'Vertido Cero' así como garantizar que se acometan la infraestructuras necesarias. Medidas para reducir la nitrifición y la entrada de contaminantes.

- Mejora de la redacción de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor y el impulso de una Ley Integral que permita compatibilizar las actividades que se realicen en él y en su entorno.

- Actuaciones para garantizar el intercambio hídrico entre el Mar Menor y el Mediterráneo.

-Modelo turístico sostenible en el entorno del Mar Menor, con especial atención al fondeo, a la navegación deportiva (priorizando actividades de bajo impacto ecológico) y un plan de actividad náutica que concluya con la eliminación de aceites biodegradables y con la restricción de motores de dos tiempos. También se exigirá la adaptación de los puertos deportivos al entorno.

PSOE

- Ley de Gestión Integral del Mar Menor, bajo la premisa del 'vertido cero' que regulen los usos y actividades pesqueras, agrícolas, urbanísticas, turísticas y náuticas.

-Creación del Defensor del Mar Menor.

Ciudadanos

- Ley de Protección Integral del Mar Menor, que no prohíba sino regule actividades para garantizar su sostenibilidad.

Podemos

- Aprobación del Plan de Gestión Integral del Mar Menor y aplicación de la Ley de Medidas Urgentes.

Vox

- Sin medidas para el Mar Menor.

Propuestas Infraestructuras

Partido Popular

- Apoyar la llegada provisional del AVE en superficie y reivindicar el corredor tradicional a través de Camarillas.

- Plan de infraestructuras en carreteras para ejecutar la conexión Cieza-Lorca-Andalucía, el desdoblamiento de la carretera Altorreal-Molina-Murcia, y de la carretera de Puerto de Mazarrón hasta el enlace con la autovía.

- Transporte interurbano gratuito para jóvenes, jubilados y parados.

- Implantar un red de BRT que vertebrará el área metropolina de Murcia, incluyendo Molina, Alcantarilla, Santomera, El Palmar y La Arrixaca, y se extenderá desde el FEVE de Los Nietos a todas las localidades del Mar Menor.

PSOE

- Plan de choque en colaboración con los ayuntamientos para impulsar la inversión en obra pública.

- Creación de itinerarios peatonales y una red de vías ciclistas que conecte el casco urbano con localidades, centros de formación, polígonos industriales y lugares de ocio.

- Acreditar la adecuada convivencia entre taxis y VTCs.

- Cumplir con el compromiso de soterramiento del AVE en Murcia y la integración urbana en Cartagena, Lorca y Alcantarilla.

Ciudadanos

- Evaluación independiente, profesional e imparcial de los proyectos de infraestructuras, priorizando las inversiones (no más obras infrautilizadas).

- Actuaciones dirigidas al control de inundaciones en zonas urbanas de la Región.

- Participación en los consorcios públicos de transporte para la ordenación de las áreas, promoviendo la tendencia hacia el 'billete único'.

- Sustituir los guardarraíles 'asesinos' para nuestros motoristas por nuevos modelos protegidos con SPM.

Podemos

- Fin al proyecto de El Gorguel. Ampliación del puerto de Escombreras.

- Exigir la devolución de los 200 millones de euros de aval concedidos a Aeromur por el aeropuerto de Corvera.

- Rechazo a la construcción del segundo tramo de la autovía del Bancal. Unión del primera tramo con la RM-303.

- Restitución de la Entidad Pública de Transportes y exigencia a las concesionarias para la modernización y creación de un sistema integrado de transporte regional interurbano.

Vox

- Plan de nuevas infraestructuras y plan digital para que todos los municipios dispongan de banda ancha.

- Revisar y adaptar los actuales modelos de transporte público.

Propuestas Turismo

Partido Popular

- Crear una Consejería de Turismo independiente con sede en Cartagena y poner en marcha un plan integral de promoción.

- Plan de reconversión y recuperación con formas público-privadas en zonas estratégicas y degradadas como La Manga, el Mar Menor, Mazarrón o Águilas.

-Construir 20 kilómetros más de paseos marítimos, 13,5 de ellos en La Manga.

- Impulsar la regularización de las viviendas de uso turístico y un plan estratégico y de inspección para luchar contra la oferta turística clandestina.

PSOE

- Convenios con los ayuntamientos para la mejora de las infraestructuras turísticas.

- Plan de Promoción exterior y cerrar acuerdos con líneas aéreas y touroperadores para mejorar la conectividad para subir el PIB turístico regional al 12,5% en el 2013.

Ciudadanos

- Creación de una tarjeta turística cultural que integre toda la oferta de la Región con las industrias creativas de cada municipio.

- Potenciar el enoturismo y turismo gastronómico de la Región.

- Potenciar Cartagena como Puerto de Culturas, con el aumento de turismo de cruceros.

- Planes específicos para captar nuevos perfiles turísticos, especialmente entre turistas extranjeros.

Podemos

- Plan de desestacionalización y deslocalización del turismo regional.

- Impulsar el deporte como un eje del turismo en la Región para desestacionalizarlo.

- Fomento del turismo rural, sostenible y de calidad.

Vox

- Sin propuestas relevantes para el turismo.

Propuestas Educación

Partido Popular

- Ampliar los programas educativos que fomenten el espíritu emprendedor en Primaria, Secundaria y Bachillerato y adaptar el sistema educativo y la formación de empleados a las exigencias de los nuevos modelos de producción.

- Programa Internacional de Becas de Excelencia para murcianos admitidos en una de las principales 25 universidades del mundo.

- Crear una Zona Única de Escolarización en la Región.

- Las escuelas infantiles dependientes del Gobierno Regional serán gratuitas y los padres podrán desgravarse hasta 1.000 euros en el IRPF; aunque se propone un cheque de 1.000 euros mensuales para escolarizar a niños de 0 a 3 años en centros privados, siempre que la renta per cápita familiar no supere los 2.5000 euros.

PSOE

- Universalizar el derecho de la educación de 0 a 3 años por ley y la creación de 9.000 plazas.

- Ley Regional de Educación, que suponga un incremento progresivo de la inversión hasta el 5% del PIB, la reducción de ratios y rediseño del currículo, extensión del plurilingüismo y de las tecnologías digitales.

- Reducir al 5% la interinidad de las plantillas docentes.

- La concertada debe permanecer como complemento, manteniendo los compromisos actuales.

Ciudadanos

- Clases de inglés gratis en julio y agosto para todos los niños murcianos.

- Plan de refuerzo de las competencias en inglés, matemáticas, lengua y comprensión lectora para mejorar los resultados del test de PISA.

- Derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos, renovando los conciertos y asegurando la gratuidad de la concertada.

- Incremento del personal de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales.

Podemos

- Plan Regional de Coeducación para implementar la prevención de violencia de género, el uso de lenguaje no sexista, la educación afectiva, la educación en la diversidad sexual y de género, y la sensibilización contra el 'bullying'.

- Paralización de los procesos de concertación educativa en la Región.

- Abrir los centros fuera del horario lectivo como espacios socioculturales, con ofertas de actividades extraescolares.

- Derogar el actual decreto de listas de interinos y crear un nuevo marco normativo que les dote de estabilidad.

Vox

- Implantar el sistema de cheque escolar, el PIN parental y la autorización expresa para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales.

- Excluir la enseñanza del islam en la escuela pública.

- Mismo número de horas para todas las asignaturas optativas.

- Introducción como falta disciplinaria muy grave el adoctrinamiento ideológico o la transmisión de valores políticos a los alumnos.

Propuestas Sanidad

Partido Popular

- Extensión del Programa de Cribado de Cáncer de Colon a la totalidad de la población y áreas de salud antes del fin de 2020.

- Ampliar progresivamente la cartera de servicio bucodentales a mayores y personas con discapacidad y extensión del Programa Gratuito Preventivo a la adolescencia y colectivos vulnerables

- Ampliación de la Unidad de Hemodinámica hasta 24 horas al día del Santa Lucía.

- Simplificar las bolsas de trabajo del SMS con el desarrollo de la auto-baremación.

PSOE

- Apertura por las tardes de consultas de Primaria, reducir el tiempo de cita previa, más visitas domiciliarias y consultas telemáticas.

- Mejora y racinalización de la Atención Hospitalaria con especial atención a la Ley del Rosell y la ampliación a 24 horas del Servicio de Hemodinámica en Cartagena, así como ampliación del horario de quirófanos y especialistas.

- Listas de espera: listado anonimizado con posición y tiempos de espera y equidad de acceso en todas la áreas.

- Revisión de los conciertos sanitarios y centralización de la contratación de servicios y suministros.

Ciudadanos

- Reducir las listas de espera, reforzando recursos en aquellas áeras donde sea necesario. Auditoría integral del SMS.

- Libertad de elección del centro hospitalario en la Región.

- Consultas de alta resolución para pacientes que vivan a más de 50 kilómetros del centro hospitalario (consulta, atención, prueba y diagnóstico en el mismo día).

- Facilitar la secuenciación del genoma para enfermedades raras, oncológicas y otras complejas donde la evidencia lo aconseje.

Podemos

- Aumento hasta el 20% del gasto en Atención Primaria y 10 minutos como mínimo para la atención a pacientes.

- Retirar productos no saludables de los centros públicos para combatir la obesidad infantil. Tasa a las bebidas azucaradas.

- Programas de prevención de cáncer de cervix.

- Incrementar el número de fisioterapeutas en los centros públicos.

Vox

- Dotar a los centros de salud de los equipos necesarios para descolapsar los hospitales.

- Mejora de la atención sanitaria al anciano, creando equipos multidisciplinares.

- Garantizar un descanso mínimo de los profesionales sanitarios postguardia.

- Implantar vigilancia y seguridad en todos los centros de salud.

Propuestas Economía

PP

- Compromiso de cumplimiento con el déficit público.

- Luchar contra el fraude y la economía sumergida aumentando los recursos humanos y crear la Oficina de Vigilancia Fiscal y de Lucha contra la Economía Sumergida.

- Plan de modernización y digitalización de polígonos industriales.

- Subvenciones, programas de formación y mejor acceso a la financiación para el pequeño comercio, apostando por su digitalización, por la creación de mapas y guías turísticas digitales que lo incluyan y por campañas de promoción.

PSOE

- Incremento de la base exportadora con formación y monitorización de las empresa.

- Planes sectoriales para mejorar la competitividad industrial autóctona comarcal y planes para la industria medioambiental y creativa, como la del software, fomentando la industria 4.0.

- Reforma de la Ley de Comercio para responder a los problemas y desajustes provocados por la ausencia de políticas comerciales asociadas a la transformación digital, entre otros aspectos.

- Investigación colaborativa entre instituciones públicas y privadas y ampliación de las líneas de financiación a bajo interés para inversiones empresariales en innovación que generen empleo.

Ciudadanos

- Establecer la Fundación Séneca como verdadero Centro Regional de Coordinación de la I+D+i.

- Programa Regional de Fomento del Ecosistema de 'startups', con incentivos fiscales y fomentando el mecenazgo y los préstamos colectivos y creación de un fondo de Desarrollo Tecnológico.

- Establecer centros de emprendimiento en edificios públicos infrautilizados

- Flexibilidad de horarios comerciales en toda la Región.

Podemos

- Plan por comarcas de localización de nuevas industrias.

- Afloramiento de trabajadores no declarados.

- Plan de agilización de licencias de actividad e implantación de tecnologías de la información

- Reformar el sistema de subvenciones por autoempleo de la Comunidad Autónoma.

Vox

- Adoptar el sistema de 'Presupuesto en Base Cero', para que cada año se revisen y analicen las necesidades de cada departamento de la Comunidad.

- Se reformará el procedimiento administrativo para reducir los requisitos exigidos y acortando los plazos legales de tramitación.

- Privatización de empresas públicas.

- Análisis de la explotación privada de las concesiones administrativas.

Propuestas Impuestos

PP

- Incentivos fiscales y bajadas de impuestos para facilitar el empleo en el medio rural, especialmente de jóvenes y mujeres y establecer zonas rurales libres de impuestos autonómicos y municipales para negocios.

- Mantener las desgravacones fiscales para I+D+i e incentivos fiscales para incorporar a las empresas profesionales de alta cualificación.

- Incentivos para inversores que apadrinen a autónomos.

- No crear nuevas figuras tributarias.

PSOE

Sin medidas tributarias relevantes.

Ciudadanos

- Bajada del tramo autonómico del IRFP.

- Reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones para parientes lejanos.

- Bajada del impuesto de Actos Jurídicos Documentados para reducir los costes de firmar una hipoteca.

Podemos

- Revisión de los beneficios fiscales, especialmente en Sucesiones y Donaciones, el tramo autonómico del IRPF e impuestos sobre el juego y medioambientales.

- Exención del impuesto de Sucesiones de los primeros 250.000 euros y progresividad fiscal para el resto.

- Eliminación de deducciones sobre el juego.

- Establecer una fiscalidad medioambiental con especial relevancia en materia de vertidos.

Vox

- Supresión del impuesto de Patrimonio.

- Supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones.

- Supresión del impuesto de Plusvalías Municipales.

- Reducción mínima del 50% del IBI para familias con hijos y exención para familias numerosas.

Propuestas Política Social

PP

- Creación al menos de 1.000 plazas de dependencia para mayores y personas con dispacidad.

- Lucha contra las rifas ilegales para favorecer la financiación de colectivos de personas con discapacidad (referencia indirecta a la OID).

- Impulsar programas de ocio, tiempo libre y respiro familiar para personas con discapacidad.

- Estrategia Regional contra la Soledad y de Protección frente al Maltrato a las Personas Mayores.

PSOE

- Ingreso vital mínimo en colaboración con el Gobierno central, que ponga énfasis en las familias con menores y monoparentales.

- Nueva ley de Servicios Sociales con un nuevo catálogo de prestaciones y una atención integrada y revisar la Red de Servicios en las entidaes locales.

- Ley Regional de Personas Mayores con una carta de derechos y el programa 'Me quedo en mi casa' para disponer de servicios, junto a personas dependientes, en sus propios hogares.

- Convenios con entidaes financieras, empresas concesionarias y con los ayuntamientos para evitar los cortes de suministros a personas en riesgo de exclusión.

Ciudadanos

- Apertura de los comedores escolares durante todo el año, incluidas las vacaciones.

- Actualizar la cartera de servicios sociales y ajustar la ratio del personal a las nuevas realidades demográficas.

- Medidas para proteger a las personas más vulnerables de la exposición al riesgo de ludopatía y limitación de la publicidad de los juegos de azar y solicitar que se facilite el acceso al Registro General de Interdicciones del Juego.

- Eliminación de las sujecciones mecánicas y químicas en los centros de mayores.

Podemos

- Aprobación de la Renta Básica Garantizada de la Región presentada por la formación.

- Duplicar efectivos en el área de tramitación de expedientes de la Dependencia suprimiendo la dualidad de trámites administrativos.

- Promoción de la lengua de signos, de su aprendizaje y uso entre el personal de las administraciones.

- Visitas a domicilio para combatir la soledad y el aislamiento de los mayores.

Vox

- Bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en suministros básicos.

- Impulsar la integración de personas con discapacidad con educación inclusiva en los centros.

- Establecer un estatuto de la dignidad de la persona en situación de vulnerabilidad para que oriente la acción en todos los agentes cooperadores en materia de servicios sociales

- Garantizar los recursos sociales de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que no pueden acceder al empleo.

Propuestas Vivienda

PP

- Apoyo a las personas que vean sus casas ocupadas.

- Incentivos fiscales, como seguro por impago, para facilitar la salida al mercado de alquiler de viviendas.

- Línea de ayudas al alquiler directas para jóvenes de hasta el 50% del importe de la renta para jóvenes con escaso medios.

- Incentivos para adquisión de viviendas para jóvenes en municipios más reducidos.

PSOE

- Aumentar en 1.000 viviendas el parque de viviendas destinadas al alquiler social para familias desahuciadas o en riesgo de exclusión y viviendas públicas para ocupación transitoria en supuestos de emergencia.

- Agencia Regional de Alquiler de Vivienda para constituir una bolsa de alquiler seguro para viviendas deshabitadas, con incentivos y seguro de daños, pero marcando un precio tasado.

- Renta básica de emancipación para jóvenes.

- Impulso a la rehabilitación en colaboración con la iniciativa privada.

Ciudadanos

- Simplificar los trámites administrativos relacionados con la creación de suelo para la construcción de vivienda.

- Promover la construcción de viviendas de protección pública destinadas exclusivamente al alquiler, tanto de promoción directa como en régimen concesional.

- Regular la figura de las viviendas dotacionales públicas para ofrecer un servicio de alquiler temporal personas con especiales dificultades.

- Garantizar el pago de la renta del alquiler a todos los propietarios de viviendas con convenios para las suscripción de seguros y fomento del arbitraje para resolver conflictos.

Podemos

- Aumentar la oferta de alquileres públicos con criterios de equidad.

Vox

Sin medidas relevantes en materia de vivienda.

Propuestas Cultura

PP

- Plan Director para la Reforma de los Molinos de Vientos del Campo de Cartagena.

- Fimoteca Itinerante.

- Recuperar el Premio de Artes y las Letras de la Región de Murcia y puesta en marcha de la Cátedra Narciso Yepes, para la investigación y conservación del legado de la historia de la música de la Región.

- Abogar por la libertad de los ciudadanos para asistir a espectáculos taurinos, un sector que genera riqueza y sin el cual es imposible entender la cultura española.

PSOE

- Ayudas económicas a los creadores, potenciando el mecenazgo, y puesta disposición de espacios.

- Bono de consumo cultural anual para jóvenes, personas mayores, con discapacidad, desempleados o situaciones de exclusión.

- Cración del Centro Regional de las Letras, potenciando festivales y encuentros con autores.

- Aprobar una Ley del sector Audiovisual que regule la actividad e incorpore incentivos. Creación de una 'Film Commision' para capatar rodajes.

Ciudadanos

- Impulso al conocimiento de la cultura y el folclore de la Región.

- Apuesta por los creadores murcianos con acuerdos con instituciones públicas y privadas.

- Nuevo plan regional de fomento de la lectura y el libro, con modernización de las bibliotecas, ampliando sus horarios.

- Impulso de la 'Murcia Film Office'.

Podemos

- Creación de una red de asociaciones de galeristas y productores audiovisuales para fomentar a los creadores murcianos.

- Ley de Cooperativas Culturales que canalice normativamente un estatuto específico para profesionales y artistas.

- Estudiar los bienes inmatriculados por la iglesia para poder devolverlos a los municipios, entes públicos o personas físicas y jurídicas.

- Recuperar la red de teatros y auditorios, con un circuito regional de programación permanente.

Vox

- Bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en bienes culturales.

- Ley autonómica de mecenazgo, para que particulares y empresas puedan participar en la creación cultural.

- Fomento del arraigo a la tierra y de las manifestaciones folclóricas y tradiciones.

- Ley autonómica de protección a la tauromaquia.

Propuestas Corrupción y transparencia

PP

- Avanzar en la construcción de una administración participativa y transparente con la finalización de la Ejecución del Plan de Gobierno Abierto.

PSOE

- Registro público de programas electorales para seguir su cumplimiento.

- Reformar la Ler regional de Iniciativas Legislativas Populares para reducir a 5.000 las firmas necesarias para su toma en consideración.

- Ley de Buen Gobierno que marque las pautas éticas y de transparencia y plan de prevención de la corrupción con auditorías y protocolos de actuación en caso de detectarse indicios.

- Crear un Observatiorio de las Privatizaciones.

Ciudadanos

- Los imputados formalmente por delitos relacionados con la corrupción no podrán ser nombrados para ningún cargo público y, si están ejerciendo, cesarán mientras no se resuelva su situación.

- Ley de Protección de los Denunciantes de la Corrupción en la Región de Murcia.

- Cubrir los puestos de la administración pública a través de concursos basados en el mérito y la capacidad. Ley regional 'antidedazos'.

- Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de la Región de Murcia para limitar el gasto y endurecer los controles.

Podemos

- Creación de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Región, adscrita a la Asamblea Regional, con personalidad jurídica propia y plena capacidad.

- Reformar el Consejo de Transparencia.

- Informe acerca de la situación patrimonial de la Comunidad Autónoma.

- Oficina virtual del funcionario donde puedan denunciar irregularidades de forma anónima.

Vox

- Control de los cargos públicos antes, durante y después de su mandato.

- Impedir el enchufismo y la 'dedocracia'. El acceso a cargos de estructura será por mérito y capacidad.

- En las mesas de contratación no podrá haber miembros que sean cargos electos.

- Implementar buzones éticos en las instituciones públicas que permitan denunciar prácticas o comportamientos irregulares.

Propuestas Feminismo e igualdad

PP

- Medidas que permitan y faciliten un relevo generacional por parte de las mujeres en la gestión de negocios y que favorezcan el acceso de las mujeres a puestos de alta dirección, así como la participación en mesas de negociación colectiva.

- Incentivos para la reincorporación de la mujer al mercado laboral tras la maternidad, con hasta 10.000 euros para empresas que contraten a mujeres desempleadas con hijos menores de cuatro años e incentivos para la conversión de contratos a tiempo parcial en jornada completa.

- Potenciar el programa de inserción socio-laboral e incrementar la formación sobre emprendimiento para mujeres víctimas de violencia de género así como exención de tasas académicas.

- Descentralización todo lo posible de la Red de CAVIs y puntos de Encuentro Familiar Específicos para estos casos. Transporte accesible para atender los programas y accesibilidad a la comunicación para mujeres sordas.

PSOE

- Gobierno feminista y paritario, composición que se promoverá en el ámbito público y privado.

- Ley Regional de Igualdad Salarial, promoviendo planes deigualdad en empresas con más de 50 empleados.

- Programa de empleo para personas transexuales.

- Implantar un ciclo formativo de FP de Promoción de Igualdad de Género.

Ciudadanos

- Incentivare el establecimiento de medidas de transparencia en los procesos de selección en todos los niveles de contratación, apostando por el 'currículo neutro', así como la publicación de estadísticas de contratación y de salarios desglosadas por sexos.

- Protocolos específicos para la atención integral a las mujeres víctimas de violencia machista y garantizar un alojamiento alternativo al domicilio habitual.

- Ampliar el número de plazas en centros de acogida para mujeres maltratadas.

- Asegurar que se cumpla lo estipulado y desarrollado en la Ley de Igualdad Social LGTBI+ de la Región y luchar por errdicar la la LGTBIfobia en el mundo del deporte.

Podemos

- Creación de la Consejería de Feminismo e Igualdad LGTBi.

- Plan de reinserción de hombres condenados por violencia machista.

- Garantizar el derecho a ser atendidas en la red pública en caso de complicaciones durante la interrupción voluntaria del embarazo.

- Garantizar el aborto en centros sanitarios de la Región de Murcia en los que no haya objetores de conciencia.

Vox

- Derogación de la ley de violencia de género y sustitución por la ley de violencia doméstica que no discrimine al varón.

- Derogación de los protocolos 'trans'

Propuestas Conciliación y familia

PP

- Ley de Protección Integral a la Familia.

- Plan Regional de Maternidad que fomente y defienda la cultura de la vida, con un portal de apoyo a la natalidad que unifique los recursos existentes para su protección social y que difunda información sobre su valor social, corresponsabilidad de los padres y buenas prácticas empresariales de flexibilidad laboral.

- Incentivos para la reincorporación de la mujer al mercado laboral tras la maternidad, con hasta 10.000 euros para empresas que contraten a mujeres desempleadas con hijos menores de cuatro años e incentivos para la conversión de contratos a tiempo parcial en jornada completa.

- Promover un Pacto Regional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios que incluya medidas sobre teletrabajo, la creación de bancos de horas para atender asuntos propios o finalización de la jornada laboral e inclusión de incentivos para empresas que favorezcan la flexibilidad.

PSOE

- Impulsar la racionalización de los horarios.

- Ley Regional de Apoyo a las Familias -con dificultades- y Servicios de respiro familiar.

Ciudadanos

- Programa voluntario de Refuerzo Educativo y Deportivo durante los meses de verano para niños de 3 a 16 años.

- Familias de más de dos hijos y monoparentales con el mismo trato de familias numerosas y con derecho de reducción del IRPF de 1.200 euros que podrán cobrar anticipadamente.

- Distinguir oficialmente y de manera anual a la empresa que destaque por sus esfuerzos en favor de la conciliación de la vida personal e incentivos para la racionalización de horarios y flexibilización-

- Defensa de la Ley de Gestación Subrogada altruista.

Podemos

- Garantizar plazas públicas en escuelas infantiles desde los 0 a 3 años.

- Campañas de sensibilización de corresponsabilidad entre los miembros de la familia.

- Permisos iguales e instransferibles para padres y madres.

- Promover la implantación de establecimientos (públicos o concertados) para la atención de niños con horario vespertino para la conciliación.

Vox

- Estudiar bonificaciones impositivas para familias con hijos residentes en el medio rural.

- Crear centros de apoyo a la mujer para dar apoyo emocional, laboral, educativo, médico y econoómico para promover la continuación del embarazo, antes y después de dar a luz.

- Fomentar políticas de adopción y acogimiento como alternativas al aborto y a los vientres de alquiler.

Elaboración del católogo de derechos de la gestante.

Propuestas Universidades

Partido Popular

- Ejecución de la Escuela de Arquitectura de la UPCT y terminar el aulario del Campus de la Salud.

- Construcción en el Campus de Lorca, de vocación gerontológica, de una residencia donde convivan alumnos y residentes, con una triple función social, docente e investigadora.

- Integración de la Escuela de Enfermería de Cartagena en la UMU.

- Convocatorias de ayudas para universitarios en riesgo de exclusión.

PSOE

- Becas de Segunda Oportunidad para jóvenes que dejaron los estudios por motivos económicos.

Ciudadanos

- Obligación de que las universidades hagan públicos y accesibles los trabajos que otorguen un título oficial.

- Publicación de los datos de impacto en empleabilidad.

- Facilitar la compatibilización de las actividades docente e investigadora, seleccionando al profesional de reconocido prestigio como profesor asociado.

- Bonus de excelencia con financiación adicional para las facultades y departamentos con mejores resultados.

Podemos

- Plan de incorporación y rejuvenecimiento del profesor universitario, así como plan de estabilización del PDI laboral.

- Mapa de títulos que evite duplicidades y saturación del mercado en la Región.

- Matrículas gratuitas. Becas con criterios exclusivamente de renta familiar.

- La UCAM deberá centrar la formación de sus entidades en hospitales y escuelas privadas preferentemente.

Vox

- Sin propuestas para las universidades.

