La campaña electoral arranca en la Región con la pegada de carteles

Es mejor que se vayan acostumbrando, porque los verán de día y de noche al doblar cualquier esquina, y se los encontrarán en cualquier sopa que se precie hasta el próximo 26 de mayo, cuando los ciudadanos volvamos a votar por segunda vez en menos de un mes. Son los carteles de los candidatos de partidos con opciones a obtener escaño en la Asamblea Regional. El actual presidente de la Comunidad, Fernando López Miras (PP), Diego Conesa (PSOE), Óscar Urralburu (Podemos-Equo), Isabel Franco (Ciudadanos), Pascual Salvador (Vox), Alberto Garre (Somos Región) y José Luis Álvarez Castellanos (Cambiar la Región de Murcia). Cada uno de ellos con su color corporativo correspondiente, incluida la chaqueta y la corbata en el caso de López Miras y de Conesa, que al final son quienes librarán la batalla final en las urnas por el sillón de San Esteban.

En el inicio de esa 'guerra democrática' por los escaños que se produce cada cuatro años, y que se inició ayer con la tradicional pegada de carteles por las calles de pueblos y ciudades, todo era bohonomía. Optimismo y confianza. Un halo de virtudes que puede atisbarse a través de las imágenes, en las que todos los candidatos posan con la mejor de sus sonrisas, con sus mejores perfiles. La mueca más prominente quizá sea la del candidato de Podemos-Equo, Óscar Urralburu, que también es el único que no mira fijamente a la cámara, a los ojos del elector. Según fuentes del partido, la fotografía se tomó un viernes a las doce de la mañana, mientras su equipo le recordaba «las anécdotas más graciosas de estos años de trabajo» en los que Urralburu, según las mismas fuentes, ha ejercido «como auténtico líder de la oposición». Entre esas anécdotas, aquella en que el expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez acusó a Urralburu de tener un «pasado oscuro» y el líder de Podemos pasó directamente a ser apodado 'Batman' por su propio hijo. La sonrisa quizá venga motivada también por un futuro que «solo puede pasar por sumarnos a la ola de cambio que ha sacudido todo el país. Sabemos que es ahora o nunca, que el PP está en el chasis, y que nosotros vamos a ser decisivos para que haya un gobierno progresista y de avance».

«Nos jugamos el futuro»

A pesar de esa supuesta situación de debilidad del PP, tampoco es manca la sonrisa del presidente de la Comunidad y de los populares murcianos, Fernando López Miras. El candidato del partido que ha ganado las elecciones en las últimas tres décadas se presenta como el político que puede «defender a la Región» cuando «nos jugamos el futuro y el progreso de los murcianos. Ofrecemos a los murcianos un proyecto en defensa de la Región, por encima de todo», aseguró ayer López Miras. Los populares iniciaron «una campaña electoral a pie de calle para llevar nuestras propuestas de futuro a todos los rincones de la Región, a todos los municipios, porque nos presentamos con un proyecto sólido, una candidatura y un programa de futuro que nos hará más fuertes». El PP, según las mismas fuentes, «es un partido que cumple y que ofrece garantías», y así lo quiere transmitir a los votantes a través del único cartel en el que aparece el mapa de la Región de Murcia, teñido eso sí de 'azul popular'. El lema elegido en su día por Pablo Casado para estas elecciones, 'Centrados en tu futuro', será el empleado por el partido a la hora de promocionar a los candidatos a los ayuntamientos.

Solo Fernando López Miras (PP) y Diego Conesa (PSOE) optan por la combinación de chaqueta y corbata

Diego Conesa, por su parte, lanza un mensaje directo al votante con el lema 'Decide avanzar', acompañado por el clásico símbolo de 'adelante' de los aparatos electrónicos. Por «la Región que mereces», argumenta. Conesa, como viene siendo habitual en los últimos meses, luce en la solapa de su chaqueta el pin con el que se manifiesta la adhesión al Plan de Acción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sobre diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Por lo demás, y salvando las diferencias, el diseño recuerda mucho al empleado -con indiscutible éxito- por el equipo de campaña de Pedro Sánchez en las pasadas elecciones generales, y que en su día también utilizó Barack Obama. Con corazoncito incluido. ¿Funcionará de la misma manera con el candidato socialista en la Región de Murcia?

Aunque sea solo por los dos grandes símbolos de exclamación que jalonan el 'Vamos' naranja, el cartel más 'sonoro' de todos es el que protagoniza la única mujer que se presenta como candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma en estos comicios. Se trata de la periodista Isabel Franco, que concurre como cabeza de lista por Ciudadanos. En la pegada de carteles, Franco también exhibió el optimismo que rezuma la imagen de su cartel electoral y aseguró que su formación «será la fuerza más votada en las elecciones del 26 de mayo, y esta fuerza es la que nos permitirá abrir ventanas, puertas y cajones».

Quizá fuera porque tardaban en encontrar una sonrisa que compitiera con las del resto de los carteles, pero lo cierto es que Vox fue ayer el último partido en enviar a esta Redacción el cartel de su candidato a presidir la Comunidad Autónoma. Pascual Salvador sonríe en el cartel, sí. Lo hace tímidamente, pero quizá no le haga falta recurrir a sonrisas prodigiosas. Se sirve Salvador de una pose sobria, unos brazos cruzados (posición nada recomendable según los expertos en imagen y comunicación política), un pin de Vox en la chaqueta y un reloj dorado en la muñeca. Todo ello junto al lema 'Tu voz en la Región de Murcia', con el que el partido de Santiago Abascal pretender repetir el éxito electoral de los comicios generales y pasar a ser «una fuerza decisiva en la Asambla Regional». Además, y como detalle, este es el único partido, junto a la coalición formada por Izquierda Unida y Anticapitalistas (Cambiar la Región de Murcia), que presenta a su cabeza de lista a la Asamblea sobre un fondo blanco y con un símbolo político identificativo en la solapa de la chaqueta. A excepción del 'pin' comunitario de Conesa, claro.

Las pegadas Plaza de Santo Domingo (Murcia). Los populares no fallaron a la tradición y volvieron a elegir la murciana plaza de Santo Domingo para su pegada de carteles. IES Mariano Baquero (Murcia). El PSOE de la Región inició su pegada de carteles en el barrio de Santiago el Mayor, en la capital, en un gesto a los vecinos del sur de la ciudad. Vías del ferrocarril (Murcia). Podemos-Equo también eligió el entorno de las vías, en Santiago el Mayor. Cárcel Vieja (Murcia). Los candidatos de Ciudadanos comenzaron la pegada de carteles en la Cárcel Vieja, en la plaza Circular. Glorieta (Murcia). Vox tuvo que cambiar el lugar de su pegada de carteles a última hora debido a una denuncia de Huermur sobre el espacio electoral del Puente de los Peligros, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Barrio del Carmen (Murcia). Cambiar la Región de Murcia eligió los paneles de la calle Madre Elisa Oliver, frente al colegio Los Álamos. Ayuntamiento de Murcia. Como le pasó a Vox, Somos Región también tuvo que cambiar su lugar inicial para la pegada, prevista en el Puente de los Peligros y que al final realizó frente al Ayuntamiento de la capital.

Comiendo limones

Más sobrios y sencillos son los diseños y hasta las poses de los candidatos de Somos Región y Cambiar la Región de Murcia, ambos con chaqueta, pero sin corbata. Sin grandes ni pequeñas alharacas. El expresidente de la Comunidad Autónoma y líder de Somos Región, Alberto Garre, ha elegido junto a su equipo el lema 'Más Región, Mejor España' para esta primera campaña con su nuevo partido, en la que tendrán especial protagonismo Garre... y los limones. De hecho, el partido finiquitó la precampaña en Twitter con un vídeo de niños... comiendo limones. Alberto Garre se presenta, según indicaron ayer fuentes del partido, «como el candidato de la experiencia, de honradez y capacidad de entrega a la Región de Murcia avaladas por su trayectoria personal y política». Para Garre, «la Región está en una situación muy complicada y no puede caer en manos de aquellos que no saben lo que quieren y que además, ya han demostrado, unos y otros, que a esta Región con ellos no le va bien. Los que han generado el problema, no pueden ser la solución», señaló. José Luis Álvarez-Castellanos, por su parte, repartió ayer mucha más ilusión que la que parece desprender en el cartel: «Son muchas las razones para cambiar esta región tras haber soportado el maltrato del PP durante más de dos décadas. Este 26 de mayo los murcianos y las murcianas tenemos la oportunidad de comenzar a escribir la historia en base a un proyecto presente y futuro que va más allá de las elecciones y que cuenta con quienes quieren una región diferente, que defienda los intereses de la mayoría social, que luche por la igualdad y cuide el medio ambiente, poniendo en el centro de la gestión política a las personas».

Al principio todo son sonrisas. Con sus propuestas y sus reivindicaciones. Sus estrategias y sus reproches. Pero todo ello enmarcado en una gran sonrisa de campaña. Habrá que ver como termina la cosa el 26 de mayo. Y, sobre todo, cómo empieza la legislatura.