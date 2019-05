El PP pretende mantener su feudo en Yecla Los candidatos Asunción Molina (PSOE), Marcos Ortuño (PP), Antonio Puche (Ciudadanos) y Alberto Martínez (IU-Verdes), ayer, en la plaza del Ayuntamiento de Yecla. / Siete días yecla El PSOE quiere recuperar votos y frenar el batacazo de las últimas municipales, cuando consiguió solo cuatro ediles ÁNGEL ALONSO YECLA Jueves, 16 mayo 2019, 02:43

«Yecla es un municipio de derechas». Esta es la afirmación que más se ha oído durante los últimos 24 años y que ha servido para explicar la formación de continuos gobiernos del PP y el ostracismo en el que la izquierda local se ha situado. Unas veces, con mayorías absolutas del PP, como en la actualidad, y otras, con acuerdos alcanzados con formaciones localistas para conservar la alcaldía yeclana, donde la izquierda mira pasar el tiempo sin atisbar el momento del cambio.

El actual regidor, Marcos Ortuño, tratará de resistir al crecimiento de Ciudadanos, liderado por Antonio Puche

A la reelección se presenta Marcos Ortuño. En 2011 llegó a la alcaldía sustituyendo al fallecido Juan Miguel Benedito. En 2015 se presentó por primera vez como cabeza de lista y ahora intentará mantener la mayoría absoluta, «porque si no es con la mayoría absoluta yo no gobernaré», insiste en decir y en repetir el mismo mensaje que hace cuatro años. Aunque públicamente no duda en asegurar que «estoy seguro de que voy a conseguir repetir la mayoría absoluta».

La pregunta que más se hacen los vecinos es con quién pactará Cs si el PP no tiene mayoría

Un PP de Yecla que es básicamente Marcos Ortuño. Él ha elegido personalmente al equipo que le acompaña en la candidatura. La campaña electoral de esta formación política se centra en su persona, dejando en un segundo plano la marca PP, que está a la baja. «Marcos es mi alcalde», es lo que se puede leer en los carteles que colocan los populares junto a los oficiales.

Unos 2.400 electores depositarán las papeletas en las urnas por primera vez

Ortuño, quien ha estado presente en la política regional durante estos cuatro años compaginando su cargo como regidor con el de diputado, y cuyo nombre sonó entre los candidatos a dirigir la Comunidad Autónoma cuando hubo un relevo inesperado, se queda en casa con el alivio de ver que en Yecla Vox no ha configurado candidatura. «Nos han torpedeado», aseguró el portavoz regional de la formación, David Ibáñez, para explicar los problemas que han tenido para ser de la partida en los comicios locales de Yecla.

El mayor y único competidor que tiene Marcos Ortuño por el voto de derechas es Ciudadanos. En las elecciones de 2015 surgió en Yecla esta formación de la mano de Antonio Puche, quien abandonó meses antes el PP y se lanzó a las urnas. La jugada le salió bien. Obtuvo tres concejales, un porcentaje de votos superior a la media regional, pero no rompió la mayoría absoluta de los populares.

Marcos Ortuño. Alcalde 1 Ampliación de la piscina cubierta. Se trata de un proyecto que en su primera fase constó de un nuevo vaso destinado para la enseñanza, vestuarios y espacios auxiliares. 2 Continúa sin crearse una escuela de hostelería Es uno de los retos que no ha llevado a cabo el alcalde en esta legislatura, una medida demandada por los vecinos. 3 No se ha aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Es una de las propuestas que se quedan en el tintero. Yecla tiene vigente el Plan General de 1984.

Ahora, con cuatro años de experiencia, Puche tiene esperanzas en conseguir más representación municipal de la mano de una marca política que sigue creciendo y que en los pasados comicios generales obtuvo los mejores resultados en Yecla desde que se presenta.

¿Con quién pactará Puche si el PP no tiene mayoría? Esa es la pregunta que más se hacen los electores. «Hablaré con todos. Somos un partido de diálogo que no cree en las mayorías. Pero lo primero es que los vecinos elijan», sostiene Puche.

En el bando de la izquierda, el PSOE se enfrenta a los comicios locales con mejores perspectivas de las que se dibujaban hace apenas tres meses. Los negros nubarrones creados en el seno de la formación, a raíz de la inesperada renuncia del candidato que tenían hasta el pasado mes de marzo, han despejado el horizonte de forma casi milagrosa.

Cuando faltaban apenas unos días para entregar las candidaturas, el PSOE de Yecla alcanzó un acuerdo interno para que Asunción Molina encabezara una lista que se elaboró horas antes de presentarla a los afiliados de este grupo político.

La que ha sido la portavoz municipal en estos complicados cuatro años de desierto de los socialistas en el Ayuntamiento, con la salida incluida de dos ediles al grupo mixto, ha conseguido el punto de unión entre las familias del socialismo yeclano. Del probable accidente electoral al que estaban abocados los socialistas han pasado a la ilusión de una lista en la que se recuperan viejos conocidos de la política local, como Antonio Villaescusa. Y testimonialmente cierran la candidatura los tres alcaldes socialistas de Yecla que lo fueron en los años ochenta y principios de los noventa.

Radiografía de Yecla Economía: El mueble y el vino son los dos grandes motores La industria del mueble es el principal motor de la economía local, seguida del sector del vino. Estas dos actividades han aumentado su presencia de forma considerable en los mercados exteriores, ya que la internacionalización de sus productos ha sido la salvación en los peores momentos de la crisis. El turismo pretende hacerse un hueco en la economía del municipio, mientras que el comercio local vive unos momentos que los propios empresarios califican de «complicados». Población: Más habitantes Los vecinos censados en Yecla han aumentado en los últimos años. En la actualidad son 34.512 habitantes los que hay en el municipio. La ciudad ha ido recuperando vecinos lentamente, pero aún no consigue igualar los niveles de 2009, cuando se superaron las 35.000 personas. Tradiciones: Fiestas de la Virgen Las Fiestas Patronales de la Virgen, que se celebran en diciembre y están declaradas de Interés Turístico Nacional, y las de San Isidro, que se desarrollan estos días y son de Interés Turístico Regional, son dos grandes citas que atraen a multitud de turistas.

Cierra las candidaturas el más joven y nuevo en esto de la política de primera línea. Se trata del candidato de Izquierda Unida, Alberto Martínez, que fue elegido el cabeza de lista de una formación que mantiene una representación estable durante las últimas elecciones. El político, de 30 años, se presenta con una candidatura renovada, que tiene «en las antípodas al PP», pero que pretende dialogar con todos. Y lo hace con un programa encima de la mesa a la hora de formar un gobierno municipal. Su objetivo es mejorar la representación actual, ya que en las pasadas elecciones se quedó a algo más de cien votos para sacar el cuarto edil, que sí hubiera roto la mayoría absoluta de los populares.

Martínez tiene puestas sus esperanzas en el voto joven que se incorpora. Porque unos 2.400 vecinos de Yecla votarán por primera vez en las próximas elecciones municipales.