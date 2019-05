Podemos quiere electrificar los trenes de Cercanías y peleará por la intermodalidad Óscar Urralburu y el candidato a la alcaldía de Alcantarilla, Arcadio Martínez, saludan a un viajero. / nacho garcía / AGM El candidato a presidir la Comunidad Óscar Urralburu denuncia que los vagones, «de más de 35 años, tienen retrasos y son inseguros» FUENSANTA CARRERES Martes, 14 mayo 2019, 02:26

Los escasos viajeros que poco antes de las diez de la mañana subían ayer en la estación de El Carmen al cercanías de la línea Murcia-Lorca Sutullena se veían sorprendidos por el revuelo de cámaras y periodistas que acompañaron al candidato de Podemos, Óscar Urralburu, en el corto trayecto hasta Alcantarilla.

Superados un par de despistes de vagón, en cuanto arrancó el convoy resultó complicado escuchar las demandas y propuestas que el candidato de Podemos fue planteando para mejorar las comunicaciones de la Región. Precisamente, porque el ensordecedor ruido del tren en marcha lo impedía. «Es insoportable; no se puede ni estudiar del movimiento y el ruido», se quejaba Lorena Hernández, lorquina y asidua de la línea durante años, primero como estudiante y ahora como empleada en un despacho de abogados. La joven se lamentó además de la falta de conexiones con el centro una vez llega a El Carmen, y del reducido horario, dando la razón a las demandas que Urralburu iba planteando. «Tenemos el servicio más caro de España, vagones de más de 35 años que tienen retrasos y son inseguros», denunció el candidato de Podemos en un tren que viajaba a media ocupación, apenas algún estudiante y trabajadores del campo y de ElPozo, en Alhama, que hacen el viaje a diario y se quejan del gasto que les supone.

En los apenas ocho minutos que dura el trayecto, el candidato a presidir la Comunidad por Podemos-Equo reclamó que es necesario planificar un mapa de transportes de la Región de Murcia del siglo XXI. Para conseguirlo, propuso «invertir el dinero que hasta ahora se ha ido a grandes delirios, como el aeropuerto de Corvera, en modernizar y electrificar los trenes de Cercanías y en conseguir la intermodalidad. Es decir, que como ocurre en otros territorios, el tren y el autobús estén articulados en cuanto a horarios y frecuencias para que los murcianos y murcianas no tengan que enfrentarse a una yincana diaria cada vez que tienen que desplazarse por la Región».

Acompañado por el candidato a la alcaldía de Alcantarilla, Arcadio Martínez, Urralburu recordó que los más de 4 millones de viajeros que usan los cercanías en la Región «están viviendo de cerca lo que es una Región atrasada en materia de transportes. Esta Región no avanzará mientras que sus jóvenes no tengan un tren barato, cómodo y puntual para ir a estudiar; lo mismo para las personas que trabajan en pedanías o distintos municipios. Por no hablar del lamentable estado de las líneas interurbanas de autobuses a las pedanías o a los pueblos y el mal funcionamiento de los mismos en las propias ciudades».

El candidato de Podemos-Equo apostó por «electrificar las vías y optimizar los horarios», y apoyó al candidato a la alcaldía de Alcantarilla en sus denuncias: «Tanto PP como PSOE llevan 40 años diciendo que van a sacar las vías del pueblo y lo que van a hacer ahora es meter trenes de mercancías por las Tejeras y dejar fuera de la localidad las Cercanías, además de partir el barrio en dos con un muro». Urralburu insistió en que Podemos-Equo quiere abrir una línea de cercanías entre Murcia-Cieza-Calasparra, recuperar la conexión con Granada y mejorar el FEVE Cartagena-Los Nietos para ampliar la conexión de las poblaciones costeras de La Manga y el Mar Menor, además de apostar por el Corredor Mediterráneo, «fundamental para integrar a la Región en un gran espacio económico transeuropeo».