Las peticiones de voto por correo se disparan un 40% en la Región en relación a 2015 Voto por correo. / EFE Los resultados del superdomingo electoral no se conocerán hasta entrada la madrugada JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 22 mayo 2019, 11:32

Las peticiones de voto por correo en las elecciones municipales, autonómicas y europeas se han disparado un 40% en la Región con respecto a los comicios de 2015, según los datos facilitados este miércoles por el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez. En concreto, 23.569 personas han solicitado el voto por correo, 6.742 más que hace cuatro años. Aunque no se alcanzan las cifras récord de las elecciones generales de abril, cuando se tramitaron unas 25.000 peticiones en la Región, todo indica que se mantiene la alta movilización, pese a los pronósticos de un descenso de la participación fruto de la suma de citas electorales.

Un total de 1.041.282 ciudadanos podrán participar este domingo en las municipales, entre ellos 16.473 residentes extranjeros, la gran mayoría comunitarios. Hay, en concreto, 7.261 británicos, 2.397 rumanos y 976 franceses, entre otras nacionalidades de la Unión Europea. Pero, además, también hay acuerdos bilaterales de voto con otros países, como Argentina.

El superdomingo electoral llevará consigo un amplio dispositivo para la constitución de 1.687 mesas por toda la Región, custodiadas por 2.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de las policías locales.

Para conocer los resultados habrá que esperar hasta la madrugada. El recuento empezará por las europeas, pero los datos no se podrán hacer públicos hasta las once de la noche porque los colegios electorales no cerrarán hasta esa hora en Italia, el último país de la UE en votar. A partir de las 21.00 horas empezarán a conocerse datos a tiempo real de las municipales, al igual que de las autonómicas, aunque en este caso será la Comunidad la encargada de facilitar esos resultados. Las urnas de las autonómicas serán las últimas en abrirse. En resumen, «los primeros datos significativos de las elecciones no se empezarán a conocer hasta pasada la medianoche», pronostica Francisco Jiménez. Con las encuestas apuntando a resultados muy ajustados, será una larga noche de infarto en los cuarteles generales de los partidos.