José Antonio Serrano: «Las pedanías recibirán 120 millones en los próximos años» «De los 40.000 votos que el PSOE ganó en la Región en las generales, 18.000 proceden de la capital. Creo que la gente va a apostar por el cambio», afirma el candidato del PSOE a la alcaldía de Murcia

El médico José Antonio Serrano (Puente Tocinos, 1959) es un hombre que transmite sosiego. Pero el cambio que propone para el municipio de Murcia no es precisamente tranquilo. Considera que es urgente un giro radical en el Ayuntamiento tras 24 años del Partido Popular, que según él ha practicado las mismas políticas con Cámara y con Ballesta. Anuncia una inversión de 120 millones en las pedanías en los próximos cuatro años.

-¿Percibe ansias de cambio entre los ciudadanos del municipio de Murcia o tiene la sensación de que, con el relevo de Cámara por Ballesta, se puso el contador a cero?

-Sí que estoy palpando ansias de cambio. Muchas. Los murcianos consideran que la gestión de Ballesta en estos últimos cuatro años ha supuesto una continuidad de las políticas que ha aplicado el Partido Popular desde 1995. Lo único que ha hecho el actual alcalde es sacar una batería de proyectos cuando se han acercado las elecciones. Anunciar, anunciar y anunciar, pero nunca cumplir nada. Lo que viene haciendo el PP desde hace 24 años. Los vecinos están ya cansados de tantas promesas que nunca se hacen realidad.

-Sin embargo, según los datos de las recientes elecciones generales y de la encuesta publicada por 'La Verdad', el PP resiste al auge socialista y se mantiene como fuerza política más votada en la capital. ¿Se puede revertir la situación?

-Es verdad que el Partido Popular fue la primera fuerza en el municipio de Murcia en las últimas elecciones generales. Pero también es cierto que, de los 40.000 votos que el PSOE ganó en el conjunto regional, 18.000 procedieron de la capital. Y la tendencia es al alza. El 28-A partíamos de una encuesta que nos daba en torno al 20% y al final nos metimos en más del 23%, por lo que vamos para arriba. Y hay que recordar que hace muy poco estábamos en el 11%. Creo que en Murcia la gente va a apostar por un cambio. Es que hace falta el cambio urgente en el Ayuntamiento.

-Usted siempre dice que Ballesta gobierna para los vecinos de las calles céntricas y desatiende a los que residen en las pedanías, al 62%. ¿Qué propone usted para acabar con la desigualdad entre el centro urbano y la periferia?

-Hablamos de las pedanías, por supuesto, pero también de los barrios. Las propuestas que llevamos en nuestro programa son muy claras. Queremos municipalizar las pedanías. Tenemos algunas, como El Palmar o Puente Tocinos, con suficiente entidad poblacional para ser ayuntamientos importantes en la Región. Lo que queremos es elevar esas pedanías a esa categoría de casi municipios, para que tengan las infraestructuras que le corresponden por habitantes y los servicios que precisan, pues los que disponen actualmente no son los adecuados para el tamaño que tienen. Vamos a cumplir lo que marca la ley para que el gasto en las juntas vecinales sea el 8% del Presupuesto municipal, lo que va a suponer a lo largo de los próximos cuatro años una inversión de 120 millones de euros en pedanías.

Descentralización

-Uno de los problemas que afectan a las juntas municipales es que no tienen suficiente autonomía y personal para poder gestionar los asuntos cotidianos. ¿Tiene pensado cambiar la forma de organización de la Administración local?

-La forma de gestión del municipio está ya establecida, pero vamos a avanzar mucho en descentralización. Es uno de los puntos clave de nuestro proyecto político. Eso significa dotar de mayor presupuesto a las juntas municipales y concederles mayor libertad a la hora de realizar gastos. Los pedáneos son los que mejor conocen los problemas de sus vecinos y los que pueden actuar de manera más eficaz. Hay que ser rápido solucionando cosas, desde las juntas municipales y también a través de los canales de participación ciudadana que queremos habilitar para implicar al movimiento asociativo de cada barrio y pedanía. Para eso hay que crear una pequeña estructura funcionarial que permita resolver más cuestiones desde las juntas municipales y no tener que ir al Ayuntamiento para arreglarlas.

-También ha criticado al actual alcalde por los grandes proyectos «faraónicos» y sus recreaciones virtuales. Pero en esta campaña usted ha presentado tres. Uno en Barriomar, otro en La Fica y un tercero en el barrio de San Andrés ¿No es contradictorio?

-Es que los nuestros no son proyectos faraónicos ni brindis al sol. Están muy bien estudiados y son factibles. Llevamos tres y alguno más que vamos a sacar. 'Nature Barriomar' consiste en crear un gran espacio verde en una zona que debería estar ya ajardinada, como prometieron en su momento los gobiernos del PP. Queremos hacer un parque metropolitano que lleve asociada la creación de un centenar de empresas enfocadas a las energías limpias, a la investigación y a la economía circular. Vamos a levantar unos edificios donde se puedan ubicar este tipo de empresas para el crecimiento no solo de Barriomar, sino de todo el municipio. Es una forma de empezar a equilibrar Murcia. El proyecto 'Más Fica' lleva asociado otro parque metropolitano, que se irá introduciendo en la mota del río con vegetación autóctona. Allí habrá un gran recinto de fiestas, muy demandado por todos los grupos festeros. 'Estación Cultural' gira en torno a la actual estación de autobuses, que quedará abandonada cuando llegue el AVE soterrado y se construya la nueva estación intermodal. Queremos que esta infraestructura se convierta en un gran espacio cultural en el que se puedan ubicar los artistas, y que también sirva para celebrar eventos culturales y exposiciones. Estas iniciativas no solo permitirán recuperar barrios degradados, sino que servirán para dar un impulso global a todo el municipio. Pronto expondremos otro proyecto para la zona norte, concretamente para Cabezo de Torres, donde crearemos un gran complejo deportivo que atraiga campeonatos a Murcia, y con ellos turismo, empleo y actividad económica. Tendría un espacio para el hospedaje de los deportistas, de forma que puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones. Las iniciativas, no obstante, están abiertas a las aportaciones que puedan realizar los vecinos en el futuro.

«Hay una deuda con el sur»

-Gobierne quien gobierne, hay dos asuntos que deben enfocarse en los próximos años. Uno es el desarrollo de los barrios del sur cuando se soterren las vías y otro es el nuevo modelo de transporte público, cuando se asuman las competencias interurbanas. ¿Qué tiene que decir el PSOE?

-El problema de la movilidad en Murcia es el más importante que tiene el municipio. Todo el mundo tiene que coger su coche particular para realizar sus desplazamientos porque no tenemos un transporte público eficiente, ni en las horas punta ni en ningún momento del día. Hay vecinos, sobre todo en las pedanías, que se quedan aislados porque no tienen servicio de autobús en los días festivos. Esto genera más uso del transporte privado y está detrás de los niveles de contaminación que tenemos. Proponemos que los autobuses sean gratuitos en los días de mala calidad del aire. Se lo planteé en su día a Ballesta y no hizo caso. Respecto a los barrios del sur, tenemos una deuda grandísima con ellos. El PSOE, que ya ha sido clave para el soterramiento, trabajará para que esta zona del municipio tenga infraestructuras adecuadas. Tienen los colegios públicos en malas condiciones, faltan instalaciones deportivas, no hay ningún instituto y los estudiantes se van al barrio del Carmen o a Patiño.

-¿Qué planes tiene para la recuperación de la huerta?

-La queremos convertir en un gran foco turístico. Plantearemos una ley, que llevaremos a la Asamblea Regional a través de nuestro grupo parlamentario, para proteger este pulmón natural. Además, potenciaremos los productos agrícolas,con la creación de la Denominación de Origen 'Soy de Murcia', para que cuando la gente consuma nuestras frutas y hortalizas sepa de dónde vienen. Esta iniciativa contará con el apoyo de la Unión Europea, que tiene voluntad de invertir fondos para que espacios como la huerta de Murcia, de los que solo hay cinco similares en todo el continente, se conserven y se potencien. No solo por su valor paisajístico, sino porque producen alimentos de calidad.

-Todo indica que nadie tendrá mayoría absoluta y que quien quiera ser alcalde tendrá que pactar. ¿Cuáles son sus preferencias?

-Yo salgo a ganar las elecciones. De los pactos hablaremos después. Lo importante ahora es dar a conocer nuestras propuestas a los ciudadanos para que confíen en nosotros el 26-M. Creo que el PSOE va a ser el partido más votado en Murcia. Dicho esto, estoy dispuesto a dialogar con cualquier fuerza política, para consensuar actuaciones que coloquen a la capital de la Región en el lugar que le corresponde como séptima ciudad de España.

Muy de Pedro Sánchez

-Ciudadanos ha dicho que solo pactará con socialistas «disidentes» de Pedro Sánchez. ¿Discrepa usted con el presidente del Gobierno?

-Desde luego que no. Pedro Sánchez está revitalizando este país y así se lo han premiado los ciudadanos en las urnas. Vamos a ganar las elecciones porque los ciudadanos saben que, cuando gobierna el PSOE, les va mejor. Y gobernaremos en España, en la Región y en Murcia.

-Se habla del Ayuntamiento de Murcia como moneda de cambio en los pactos postelectorales. ¿Aceptaría usted un acuerdo que supusiera la Comunidad para el PSOE y el Consistorio para Cs?

-No estamos en ese momento, insisto. Pero ya aviso de que no estoy dispuesto a mercadear con los votos de los vecinos. Yo tengo un proyecto para gobernar este municipio. Tenemos ideas y un equipo preparado para transformar Murcia, que está anclada después de tanto tiempo de gobierno de la derecha, cuyo modelo está podrido y huele.

-¿Huele por escándalos como el que hemos conocido del presidente del PP en El Raal, que exigía votos a cambio de empleos?

-Estas prácticas me ocasionan mucha tristeza. Es algo miserable, propio de la Edad Media. No lo voy a consentir en ninguno de los aspectos. Parece que es una forma de trabajo habitual del Partido Popular, porque ya las apuntó hace un tiempo el edil Roque Ortiz en una reunión en la que, le recuerdo, estaba presente Ballesta. Tengo la sensación de que son solo la punta del iceberg de lo que puede haber debajo.

-¿Por dónde no estaría dispuesto a pasar para un acuerdo de gobierno? ¿Cuáles son sus líneas rojas?

-Todo se puede negociar, no tengo líneas rojas. El único límite estaría en la intolerancia, la xenofobia y el machismo. Por ahí no paso.