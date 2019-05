Fulgencio Gil Jódar: «El patrimonio de Lorca tiene que jugar en la liga de las grandes ciudades» Fulgencio Gil en el parque Pediatra Diego Pallarés. / p. alonso / agm El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Lorca dejó el Senado hace dos años para asumir el bastón de mando de la ciudad, un bienio que se ha convertido en «el más ilusionante» de su vida INMA RUIZ LORCA Viernes, 24 mayo 2019, 03:08

Aparentemente tranquilo, confiado y contento con las sensaciones que le están transmitiendo los lorquinos en el 'tú a tú' durante la campaña, se enfrenta Fulgencio Gil (Lorca, 1972) a sus primeros comicios encabezando la lista del PP para las municipales. Echa en falta estos días poder calzarse las zapatillas deportivas para salir a correr, pero la vorágine electoral le impide cualquier atisbo de evasión.

-Se estrena como candidato a la alcaldía, aunque ha estado dos años ejerciendo como alcalde tras la dimisión de Francisco Jódar para incorporarse al Gobierno de la Región. ¿Qué ha supuesto para usted este tiempo ostentando el bastón de mando? ¿En qué ha cambiado Fulgencio Gil?

-Para mí han sido los dos años más ilusionantes no solo de mi carrera política, sino de mi vida. Jamás esperé llegar a ser alcalde de Lorca, es algo que me vino de manera repentina. Me ha dado la oportunidad de trabajar en primera persona por Lorca, de liderar el mejor proyecto, de poder ejecutar acciones reales que han mejorado la vida de mis barrios y pedanías. En definitiva, de mis vecinos. Pero, sobre todo, me ha permitido convivir con ellos. Mi forma de hacer política se basa en la convivencia y en el contacto diario con la gente. Son dos años inolvidables. El cambio en Lorca se produjo hace dos años y consistió en la renovación del mejor proyecto que había para la ciudad. Creo que eso lo han percibido los ciudadanos. Veo en la calle un caudal de entusiasmo y de apoyo que me está dando muchísimo ánimo.

«Creo que va a haber una reagrupación del voto moderado en torno al proyecto del PP»

-El PP lleva gobernando los últimos 12 años en Lorca con mayoría absoluta y en las últimas elecciones generales el PSOE venció en el municipio después de 23 años de triunfos de su partido. ¿Teme que pueda haber un cambio de tendencia política en los comicios del domingo?

-Creo que no, porque el PSOE ha resultado el partido más votado por la división en el centro derecha lorquino en un contexto de elecciones nacionales. Ahora el panorama es distinto. Estoy seguro de que en las autonómicas y municipales va a ser diferente porque habrá una reagrupación importante del voto moderado, que es muy responsable, en torno al mejor proyecto, que en Lorca es el del Partido Popular.

-¿Con quién estaría dispuesto a pactar si fuera necesario?

-Jamás he establecido líneas rojas en mi vida ni en política. Busco liderar un proyecto ganador en Lorca con mayoría absoluta, creo que se puede conseguir. Si resultáramos la lista más votada sin mayoría absoluta recabaré apoyos desde la moderación, desde la ilusión y desde el mantenimiento de nuestro proyecto, que es el mejor. Siempre he sido una persona de diálogo y de pacto. En ese aspecto, creo que no voy a tener ningún problema.

-En la campaña ha tenido un contacto directo con ciudadanos de todos los sectores y de todos los rincones del municipio. ¿Cuáles son sus necesidades primordiales?

-En el casco urbano, la gran demanda es la reactivación del centro histórico y la dinamización cultural y comercial de la ciudad. Por eso hemos centrado nuestro proyecto en la cultura y en la puesta en funcionamiento de grandes infraestructuras para el turismo, el comercio y la vida social. En las pedanías queremos seguir avanzando en la modernización de caminos, alumbrados, centros sociales, protección de núcleos rurales y fijación de la población.

«En cuatro años podemos tener un casco histórico diferente del que conocemos ahora»

-¿Cuál es el proyecto estrella de su programa electoral?

-Sin duda, la revitalización social, comercial y cultural de Lorca. 'La joya del sureste' es el mejor proyecto que se ha presentado en la historia de Lorca. La primera premisa es poner en valor la reconstrucción de la ciudad. Pero también quiero que los próximos años sean de reivindicación ante un Gobierno de la nación que, actualmente, está haciendo daño a Lorca no bonificando el IBI, no contemplando la condonación de los intereses a los afectados por los terremotos, con el agua, con la llegada de la alta velocidad o la paralización de proyectos estratégicos como el Palacio de Justicia.

-Su discurso se ha centrado en dejar claro que ha terminado la reconstrucción y comienza una etapa de potenciación del atractivo de la ciudad. ¿Cómo se va a producir ese cambio?

-Hay que finalizar infraestructuras pendientes como la regeneración de la calle Jerónimo Santa Fe o del barrio de San Antonio. Hay que acabar la Ronda Central, desbloquear proyectos como la planta solar fotovoltaica en las pedanías altas y poner en marcha la primera fase de 'La joya del sureste', que supondrá dinamizar todos los eventos que se celebran actualmente en la ciudad, sobre todo festivales musicales, conciertos, ferias, certámenes literarios, el teatro y la danza. La segunda fase contará con una partida presupuestaria más importante para poner en marcha un gran proyecto que supondrá la creación de nuevos museos o de la Vía Máxima o avenida de los museos. Tenemos el patrimonio rehabilitado más importante de Europa. Tenemos que jugar la liga de las grandes ciudades. No nos podemos resignar a tener turistas solo en Semana Santa. Quiero un calendario de actividades culturales acompañado de otro calendario de ferias porque en Ifelor tiene que haber una feria mensual. Sin olvidar los corredores verdes, que están llamados a dinamizar el ocio de las familias.

-¿Cómo se va a abordar el reto de recuperar el casco histórico?

-Lo primero es que la próxima corporación apruebe el Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico Artístico (Peprich). La normativa, más flexible, ya está terminada y va a permitir a los promotores construir viviendas a coste asequible en el casco urbano. La segunda medida será un plan efectivo de vivienda dentro del programa de la Comunidad Autónoma tras declarar la rehabilitación del casco histórico como Actuación de Interés Regional, que llevará aparejada la revitalización comercial de la zona. Creo que en cuatro años se puede conseguir acometer una primera fase. En ese tiempo podemos tener un casco histórico diferente del que conocemos ahora.

-¿Qué ha tenido en cuenta a la hora de elegir a su equipo? ¿Qué valores representan?

-Destaco, sobre todo, la cercanía, la sencillez, la humildad y la trayectoria. Esa es la marca de mi candidatura. Son lorquinos comprometidos con Lorca, que han luchado desde sus empresas, asociaciones o instituciones y que ahora vienen a dar lo mejor de sí mismos en la actividad política. Es una candidatura de gente muy cercana, renovada pero también con figuras claves, concejales que tienen mucha experiencia y que pueden guiar a los nuevos.