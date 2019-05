LA NOCHE DE LAS TRES SORPRESAS Y EL EMPUJÓN El PP debería plantearse ya la refundación, eliminando de las listas a estos desastrosos hijos de PAS y poniendo en valor a las dos personas que pueden llevar la manija: Patricia Fernández o Javier Celdrán Militantes del Partido Popular, con gestos de abatimiento, durante la noche electoral en el Hotel Siete Coronas de Murcia. / VICENTE VICéNS / AGM JERÓNIMO TRISTANTE Martes, 28 mayo 2019, 03:14

Pues esto es lo que tiene la vida, que nunca deja de sorprenderte y el domingo por la noche vivimos la que ha sido sin duda la noche electoral más espectacular, emocionante y ajustada de nuestra historia. Ganó el PSRM de Diego Conesa. Ahí no hay sorpresa. Yo en los últimos días les daba en las porras con los colegas 15 como mínimo y 17 siendo muy optimista. Conesa llegó a 17 y eso es un éxito, no hay duda. Pero luego vinieron las sorpresas.

Bien aguantado. Desde muy pronto vimos claro que el PP de López Miras aguantaba sorprendentemente bien haciendo bueno aquello de que el Partido Popular de Murcia tiene un suelo electoral muy alto. Y no solo ocurrió esto sino que conforme iba avanzando la noche las distancias entre populares y socialistas se fueron haciendo más y más cortas. Conesa ganó casi en el último segundo y por unos cientos de votos. Así de cruel fue la derrota de FER. Los sondeos le daban 13 y cómo estarán las cosas en el partido azul que perder 6 diputados parece hasta una victoria. Han pasado de aquellos 33 de la era pre-PAS a estos 16 que son el resultado final que defiende patéticamente una generación de políticos que no ha estado a la altura de sus predecesores dejándose por el camino la friolera de 17 escaños. El PP debería plantearse ya la refundación, eliminando de las listas a estos desastrosos hijos de PAS y poniendo en valor a las dos personas que pueden llevar la manija: o bien Patricia Fernández, flamante alcaldesa de Archena, o bien el favorito de PAS, Javier Celdrán, un político serio, bien formado, con buena imagen y que podría rescatar a los populares del pozo en que se han metido. Cuanto antes empiecen mejor para todos.

La segunda sorpresa se veía venir. Cs partió de una situación inmejorable tras las generales y al parecer manejaban datos que les hacían pensar en ser lista más votada. Vino Garicano y les cagó la campaña con aquello de «no pactaremos con el PSOE» para, a continuación, ver cómo los dirigentes murcianos apoyaban a este tipo que vino a «hacer provincias» y condenarnos al trifachito. Esto, junto con lo de las primarias y el candidato a Alcantarilla «dimitido» y desaparecido -creo que siguen buscándolo por esos montes de Dios- terminó por arruinar las expectativas del partido naranja, que ha tenido un muy mal resultado. Aun así son la clave, son decisivos en la Comunidad y en consistorios importantes como Lorca. Si son listos y no quieren ser absorbidos por una marca mayor en su mismo ámbito ideológico (que se lo digan a IU y ahora a Podemos) seguirán la doctrina de las andaluzas propiciando un sano cambio en Murcia donde, hasta ahora, haber sido los sujetavelas del Partido Popular no les ha ido, para nada, bien.

La tercera, el hostiazo. Yo, particularmente no lo esperaba. Podemos se queda con dos diputados. Un mal resultado reconocido de forma sincera por Urralburu. El voto útil por el PSRM se ha comido a Podemos, que tome nota Cs con respecto al PP. Resulta curioso que el ganador de todos los debates (lo decían unánimemente unos y otros) no haya podido plasmar ese buen hacer en un buen resultado. Ginés Ruiz Maciá y Óscar Urralburu han hecho una buena campaña, cuatro años muy destacables en la Asamblea, no dan un perfil extremista y son gente preparada, pero nones. Muchos amigos míos dicen que están en el sitio equivocado, que si estuvieran en el PSOE lo petaban. Pero, hoy por hoy, se ven lastrados por las frivolités, cagadas y salidas de tono de su marca nacional, representadas en la megalomanía de ese tipo extraño, triste y esperpéntico que es Pablo Iglesias. Que, por cierto, no tuvo pelotas para salir a la palestra, dar la cara y pedir perdón por su derrota. Tengo amigos que no entienden cómo Óscar y Ginés no refundan el partido yéndose con quien deberían, Errejón.

El empujón. Y un pequeño detallito: todos vimos el vídeo en que FER se acerca al atril a hacer declaraciones y propina un empujón a un fotógrafo, de muy malas maneras. Ese fue el detalle de la noche. Como 'holmesiano' estricto que soy creo que ese gesto demuestra mucho más de lo que los ciudadanos de a pie sabemos. Cs puede pactar con el PSOE y sacarnos de esta red clientelar o aliarse con PP y condenarnos al trifachito. Esto dependerá de Rivera. El Ibex, la población, la economía... todo el mundo lo tiene claro. Pero aún no sabemos lo que va a ocurrir. FER había perdido pero por la mínima, podía defender que había tenido una derrota digna. Pero no, se le escapó ese detalle de mala hostia. De... «he perdido». Eso, el empujoncito de marras, da que pensar que sabe que lo de PSOE+Cs en Murcia es un hecho. Un amigo mío decía que le gustaba ganar en el minuto 93 y de penalti injusto. Yo le dije: ¿por qué ganar sufriendo así? «Porque -contestó- así jode más».