¡Qué noche la de aquel día! Diego Conesa y Juan Luis Soto celebran el resultado de las elecciones. / Nacho García / AGM Los socialistas consiguen por los pelos el vuelco electoral tras una jornada de infarto DAVID GÓMEZ Lunes, 27 mayo 2019, 04:18

El socialismo murciano nunca podrá olvidar la noche del domingo 26 de mayo de 2019. No solo por su trascendencia histórica, ya que fue la fecha en la que los socialistas consiguieron la primera victoria en unas elecciones autonómicas en la Región desde que Carlos Collado lograra el último triunfo, con mayoría absoluta, en el año 1991. Lo que hará que esta jornada se recuerde para siempre es su desarrollo, pues el tan anhelado vuelco electoral se produjo tras un auténtico recuento de infarto en el que tanto los afiliados socialistas que se concentraron en la sede de la calle Princesa como los dirigentes del partido que seguían el escrutinio en la quinta planta del edificio estuvieron con el corazón en un puño, pasando por altibajos emocionales.

La memorable noche electoral comenzaba con esperanza y optimismo en el cuartel general del PSRM-PSOE. Los primeros datos enviados por los interventores que estaban en las mesas hacían presagiar una victoria cómoda, con una diferencia con el Partido Popular similar a los 8.000 votos que se registró en las europeas. La esperanza se dejaba ver en las caras de los hombres fuertes de la formación que se asomaban por la zona reservada a los medios de comunicación, en la segunda planta de Princesa, como el secretario de Organización, Jordi Arce Corbalán, y el portavoz regional, Francisco Lucas Ayala.

SUS TRES PROMESAS 1 Abrir los centros de salud hasta las 21 horas Ha prometido mejorar la Atención Primaria con 200 nuevos médicos, lo que permitirá abrir los centros de salud hasta las 21.00 horas. 2 El 5% del PIB para Educación Quiere invertir en el sistema educativo uno de cada veinte euros que se generan en la Región. 3 Ley de Igualdad Salarial Plantea una ley para acabar con la brecha entre sexos.

El fantasma de Gallardón

La euforia inicial estuvo a punto de jugar una mala pasada a este último, que es vicesecretario general del partido y forma parte de la candidatura a la Asamblea Regional liderada por Diego Conesa. «El cambio ha llegado a la Región», declaró Francisco Lucas cuando el recuento apenas había llegado al 10%. «Aunque el porcentaje del escrutinio todavía es insuficiente -reconocía el portavoz- los resultados que nos están transmitiendo nuestros representantes en los colegios electorales son ilusionantes. Está más cerca el sueño de construir una Región igualitaria, feminista y sostenible». Pero conforme iban llegando más datos oficiales, el PP se acercaba de manera peligrosa. La diferencia máxima no pasaba de un millar de votos y el anhelado 'sorpasso' a los populares no iba a ser tan sencillo como algunos podían pensar. A muchos les vino a la memoria la figura de Alberto Ruiz-Gallardón, que en 1993 se aventuró a anunciar a bombo y platillo un triunfo de José María Aznar frente al PSOE de Felipe González en las elecciones generales de aquel año que finalmente no se llegó a producir.

También se le puso cara de Gallardón a José Antonio Serrano, candidato a la alcaldía de Murcia. Claramente derrotado por José Ballesta, el alcaldable fue el primero en comparecer, poco después de la una de la madrugada, y dio por hecha la victoria en las elecciones autonómicas. «En la capital hemos ganado 20.000 sufragios, contribuyendo de forma decisiva al triunfo en la Comunidad», declaró José Antonio Serrano con el 96% del voto escrutado.

Pero unos minutos después, cuando el recuento alcanzó el 97%, el pánico cundió en todas las almas que se encontraban en el edificio del murciano barrio del Carmen. El PP de López Miras se ponía por delante por unos pocos votos. Tanto remar para morir en la orilla.

Pero el PSOE le dio otra vez la vuelta a la tortilla. Con el 99,86%, último dato oficial al cierre de esta edición, el PSRM-PSOE ganaba las elecciones autonómicas con el 32,43% de los sufragios y apenas 400 votos de diferencia con el PP. La ventaja podría ser mayor cuando se recuente el voto de los residentes en el extranjero, que suele ser favorable a los socialistas. Diego Conesa consigue así 17 diputados en la Asamblea, con lo que podría convertirse en presidente de la Comunidad si alcanza un acuerdo con Ciudadanos, partido con el que sumaría los 23 escaños en los que está la mayoría absoluta. Lo tiene en la punta de los dedos.