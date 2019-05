Moreno barre y gobernará con mayoría absoluta Una vecina felicita a la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, en la plaza de España, ayer. / paco alonso / agm La alcaldesa socialista consigue trece ediles. «No esperaba tener tanto respaldo de los aguileños», afirma JUAN RUIZ PALACIOS Martes, 28 mayo 2019, 04:23

El PSOE de Águilas seguirá al frente del Ayuntamiento durante los próximos cuatro años, aunque en esta legislatura no le hará falta el apoyo de ningún partido para dar estabilidad al municipio. La aplastante mayoría que consiguió el pasado domingo el partido encabezado por la alcaldesa, Mari Carmen Moreno, quedó patente cuando el escrutinio se cerró con trece concejales para los socialistas. Los resultados de las votaciones, además, apartaron del panomara político local a IU-Verdes y Podemos, dos formaciones que en la última legislatura tuvieron representación en la casa consistorial. Por su parte, Ciudadanos y Vox consiguieron un edil cada uno, mientras que el PP cayó en picado, pasando de los nueve concejales que logró en los comicios de 2015 a los seis del pasado domingo.

El PP se desinfla con tres concejales menos que en 2015, Ciudadanos y Vox se reparten dos, mientras que IU y Podemos se quedan sin representación

«Siento que los vecinos me han reconocido el trabajo que he hecho durante estos cuatro años, porque me he dejado la vida», explica la alcaldesa con felicidad. «Me encuentro contenta, satisfecha, ilusionada y agradecida. Doy gracias a los casi 8.000 ciudadanos que han confiado en mí y que han sabido reconocer el buen trabajo que hemos realizado», añade la regidora. «No esperábamos subir tanto como lo hemos hecho. Sentía el apoyo de la gente, pero no pensaba que lograría un respaldo tan abrumador. Las claves de este éxito han sido trabajar muy duro, no estar por encima de la gente, ser transparentes y dar poder a los vecinos para decidan qué es primordial para el municipio», sostiene.

Moreno se enfrenta ahora a cuatro años de gobierno en solitario. En su candidatura repiten los actuales concejales Tomás Consentino, Ginés Desidero Navarro, Isabel Fernández, Encarna Navarro y Cristóbal Casado. Entre las caras nuevas destacan la número tres, María Dolores García Albarracín, y la número cinco, María Dolores Simó. «García Albarracín es una matrona muy querida en Águilas que ha estado involucrada en diversas asociaciones y tiene mucha experiencia en la Sanidad y los Servicios Sociales. Y María Dolores Simó, licenciada en Historia del Arte y profesora de Secundaria, está muy relacionada con el mundo cultural», explica la regidora. «También destacan el abogado y economista Juan Manuel Gálvez, el agricultor Bartolomé Hernández, la profesora Francisca Gallego y la futura psicóloga y defensora de la Igualdad Elena Casado», dice la regidora. Pero, por el momento, Mari Carmen Moreno no da nombres de las posibles concejalías que ostentarán cada uno de sus candidatos. «Es demasiado pronto y no voy a decir nada».

La regidora no se pronuncia sobre las concejalías que dirigirán los candidatos electos de su lista

La primera edil afronta otros cuatro años de gobierno con diversos proyectos, como la ampliación de los ciclos formativos de grado medio y superior y con el objetivo de «hacer de Águilas una ciudad costera con una movilidad urbana más sostenible», una iniciativa que conlleva la construcción de un carril bici. También está prevista la construcción del Hotel de Asociaciones, un inmueble que se ubicará en el casco urbano y que albergará a las organizaciones del municipio. Y la cesión por parte del Ayuntamiento de una parcela municipal que albergará la futura Ciudad del Carnaval de Águilas. En cuanto a remodelaciones, el gobierno socialista tiene en mente acometer las obras de remodelación de la piscina del polideportivo y del campo de fútbol Muñoz Calero.

La caída de los populares

El batacazo del PP de Águilas ha hecho mella en el partido local. La cabeza de lista, Eva Reverte, felicita a Moreno por su triunfo y hace lectura de los resultados. «Hemos entendido el mensaje que nos han mandado los aguileños. Ahora toca analizar dicho mensaje, remangarse, trabajar más y seguir creciendo», relata. La edil popular confirma que «tenemos que regenerar el partido y adaptarlo a las circunstancias. Creo que hay que configurar un nuevo PP local». Y concluye: «Nuestra formación no se encontraba en su mejor momento; hay que hacer el PP de Águilas que quieren los ciudadanos del municipio».

«Hemos entendido el mensaje que nos mandan los aguileños», señala la popular Eva Reverte

Las formaciones IU-Verdes y Podemos Águilas, que lograron un edil cada una en 2015, se llevaron un duro revés el pasado domingo, quedando sin representación en el Ayuntamiento. Y otra de las novedades para los próximos cuatro años es la aparición de Vox y Ciudadanos en el Consistorio aguileño, cada grupo con un edil. Nuria María Almagro representará a Vox, mientras que Donosa Bustamante hará oposición con la formación naranja. Sin duda, una situación política distinta a la de hace cuatro años.