Moción de censura a las barreras de la Cámara

«Los colectivos con discapacidad física completarán la visita»

Uno de los motivos por los que Sonia Ruiz Escribano cambia el parqué de la pista de baloncesto por la moqueta de la Asamblea es dar visibilidad, normalizar y defender los intereses de los colectivos de personas con discapacidad. Por ello destaca que las reformas previstas para su incorporación al Grupo Popular también facilitarán la organización de visitas de personas con movilidad reducida. «Yo me manejo muy bien con mi silla por la Asamblea, pero no siempre voy a ser yo. Estaría bien que hubiera visitas de personas con discapacidad física, igual que vienen escolares», añade la deportista. «Fernando López Miras cuenta conmigo para hacer realidad que la accesibilidad global no es un término que se utiliza a diario sin darle el valor que realmente tiene. Como el movimiento se demuestra andando, aquí ya estamos trabajando», dice con animosa predisposición.