López Miras: «No entiendo de izquierdas ni de derechas; siempre he sido de centro» Un equipo «renovado». De izquierda a derecha, en la fila de arriba, Pedro Olivares (número 31 de la lista), Rosa Rodríguez (41), Francisco Javier Alcalá (37), María Asunción Escavy (40), Félix Lozano (39), Clara Valverde (15), Juan Jiménez (24), Francisco José García (26), Mónica Meroño (23), Antonio Hernández (45), Naira Isabel Sánchez (43), Yolanda Orenes (38); Ramona Jiménez (suplente); Antonio Soler (42) y María Teresa Olmos (34); en la fila central José Gómez (22), Ana Belén Pérez (36); Inmaculada Fernández (28), Magdalena Ortiz (29), Jesús Cano (14), María Inmaculada Lardín (20), Antonio Luengo (9), Miriam Guardiola (13), Javier Celdrán (6), María del Carmen Pelegrín (7), Francisco José Espejo (18), Felicidad Fernández (25), Diego José Águila (27), Pablo Robles (44) y Bartolomé Rabal (32); y, en primera fila, también de izquierda a derecha, Alfredo Javier Ruiz (21), Víctor Martínez-Carrasco (16), Isabel María Sánchez (17), Juan Antonio Mata (19), María del Carmen Ruiz (12), Joaquín Segado (5), Cristina Sánchez (2), Fernando López Miras (1), Sonia Ruiz (3), Miguel Ángel Miralles (4), María Dolores Valcárcel (10), Ramón Sánchez-Parra (8), Mónica Honrubia (35), Antonio Calderón (11) y María del Carmen Ballester (33). / GUILLERMO CARRIÓN / AGM El líder de los populares murcianos pide «ayuda» a los electores para «formar un gobierno fuerte que haga frente al PSOE, que pone en riesgo el futuro de esta Región» DANIEL VIDAL Jueves, 2 mayo 2019, 02:18

No se puede decir que el PP de la Región de Murcia haya comenzado el camino hacia las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo con el mejor pie posible. Y no precisamente por los pésimos resultados obtenidos el domingo en las generales, que podría ser. Más bien por el inoportuno tropezón, seguido de una aparatosa caída, que protagonizó la candidata popular Mónica Meroño al pisar con sus tacones la alfombra azul que cubría el inestable y pedregoso terreno de huerta de los alrededores del aeropuerto de Corvera, donde se llevó a cabo la presentación de la lista del PP murciano a la Asamblea Regional.

Con el tobillo de Meroño dolorido, pero recompuesto para la ocasión -aunque después tuvo que acudir al médico-, el presidente del PP regional y de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, arrancó la presentación del «mejor de todos los proyectos políticos que se presentan a las elecciones» autonómicas. Los 45 miembros de la lista son «personas con experiencia en la gestión pública y privada, que van a poner su prestigio profesional y personal al servicio de la Región de Murcia». También hay nuevos fichajes de la sociedad civil, sin experiencia política -como la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Murcia, Cristina Sánchez (número dos), o la capitana de la Selección Española de Baloncesto en silla de ruedas, Sonia Ruiz (número tres)-, que «quieren dar lo mejor de sí mismos a la Región» a través del proyecto del PP, según López Miras.

Se trata de «un equipo más necesario que nunca, que va a defender los intereses de esta Región y que desprende ilusión, ganas y energía», aseguró el número uno de una candidatura «renovada» para «priorizar los intereses de esta Región frente a los intereses de los partidos». A estas credenciales, Fernando López Miras sumó los logros del Gobierno del Partido Popular en estos dos últimos años, como la creación de «80 puestos de trabajo cada día, generando más oportunidades y de más calidad», así como la reducción de impuestos. «Queremos seguir bajándolos», dijo. También se comprometió el presidente de los populares murcianos a «seguir luchando por las infraestructuras que nos merecemos, como este aeropuerto; porque no se cierre el Tajo-Segura y no se nos niegue el agua que necesitamos, y por una financiación justa. Seguiremos potenciando el turismo, que es una fuente de oportunidades para esta tierra».

PSOE y Vox

Por todo ello, López Miras pidió «ayuda» a los votantes murcianos. Solidaridad en forma de sufragio unificado para que salga de las urnas un gobierno autonómico «fuerte y unido que luche contra el PSOE que, cada vez que gobierna, pone en riesgo el futuro de esta Región, afirmando que quiere cerrar el Tajo-Segura y subir impuestos». El mismo discurso que utilizó el domingo para valorar los resultados de las generales. López Miras advirtió ayer, además, de que el PSOE «ya ha anunciado una subida de impuestos de más de 20.000 millones de euros», y añadió que «tenemos que defender a la Región para que no se detengan esas infraestructuras por las que llevamos tanto tiempo luchando y trabajando, para que no nos amenacen más con cerrar el grifo del agua que tanto necesitamos. Para que no paren a la Región de Murcia», aseguró con la torre de control del aeropuerto de fondo. Y sin rastro aún del nuevo lema de campaña del PP, 'Centrados en tu futuro'. Solo un gran cartel en el que podía leerse 'Populares'.

Miras, que acudió el martes al Comité Ejecutivo Nacional del PP en el que se optó por reconducir la estrategia del partido hacia postulados más centristas, aseguró ayer sin embargo que, quien le ha escuchado en los dos últimos años, «sabe perfectamente cómo soy y quién soy. Yo pongo las cartas sobre la mesa y siempre he sido el mismo». Así, se mostró contundente al asegurar que «yo no tengo que hacer ningún viraje; he sido siempre un político moderado y de centro. No entiendo de ideologías, ni de izquierdas ni de derechas. Entiendo de la Región de Murcia y de defender los intereses de los murcianos», subrayó.

En primera persona Fernando López Miras - Presidente del PP regional «Los resultados del domingo no afectarán en modo alguno al 26-M; ganaremos las elecciones» Cristina Sánchez López - Número 2 del PP a la Asamblea «El proyecto supone una gran responsabilidad; estoy muy ilusionada de poder trabajar por los murcianos» Sonia Ruiz Escribano - Número 3 del PP a la Asamblea «Soy nueva en política, pero tengo la misma ilusión que el primer día que entré en una cancha de baloncesto»

Preguntado por la posible formación de pactos con Vox a partir del 26 de mayo, Fernando López Miras aseguró que no habla «del resto de partidos políticos; yo hablo de defender los intereses de los murcianos y de esta Región. Eso es lo que sé hacer, y es a lo que voy a dedicar mi vida si me ayudan los murcianos y las murcianas», dijo. Además, López Miras descartó que el resultado de las elecciones generales vaya a afectar «en modo alguno» a los comicios autonómicos. Su equipo, dijo, es el que «va a ganar las elecciones en la Región de Murcia el próximo 26 de mayo», apostó.