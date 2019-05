El militante de MC aludido por el PP niega vinculación con un sondeo que podría ser falso EDUARDO RIBELLES Sábado, 25 mayo 2019, 02:46

El candidato de MC al que el Partido Popular aludió en una denuncia ante la Junta Electoral de zona por la publicación de un sondeo aparentemente falso y que da ganador al partido localista aseguró ayer que no tiene nada que ver con todo ello. La Junta Electoral de Zona pidió esta semana, en un escrito dirigido a 'Neodiario', el portal digital que publico el sondeo, que informe de si su director, Fulgencio Egea, es Fulgencio Egea Rosique, que figura como tercer suplente en la lista municipal de MC y como número 34 en la de la Coalición Municipalista, que integra a miembros del partido cartagenerista

«Conozco la encuesta y he consultado esa web en internet algunas veces, puede que incluso haya difundido alguno de sus contenidos, pero ni soy el director de ese medio, ni he participado en la elaboración de esa encuesta», aseguró Egea. El resultado sigue colgado en la red social Twitter desde el pasado lunes, y da un triunfo holgado a MC y un resultado muy malo al PP. Sin embargo, ya no se puede consultar en internet, dado que la web de 'Neodiario' está cerrada por un supuesto «ataque informático».

La denuncia del PP alude al aparente incumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que exige la publicación de un detallado informe sobre el muestreo realizado en una encuesta como esa, así como su autoría. La actividad de 'Neodiario' que se puede rastrear en redes sociales indica que emitía sobre todo información de MC y críticas al PP y el PSOE. Sus seguidores pertenecen en su mayoría al partido localista.