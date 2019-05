El Mar Menor vuelve al bicolor José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, descansó en la playa de La Ribera con su mujer, Pilar, y sus hijas, ayer. / A. salas El PSOE reconquista Los Alcázares, tras el desgaste local del PP, que sin embargo consolida mayorías absolutas en San Javier y San Pedro ALEXIA SALAS Martes, 28 mayo 2019, 04:17

Si es cierto que vivimos en bucles políticos, el Mar Menor ha arribado a la misma playa de hace 15 años, cuando solo había mayorías absolutas y la costa se pintaba en dos colores: azul al norte y rojo al suroeste. El PSOE ha reconquistado Los Alcázares, después de ocho años en poder del PP, al que le ha salido mal el cambio de caras y peor aún la factura de las inundaciones. La plaza costera que desde la creación del Ayuntamiento (1983) ondeó el puño y la rosa, vuelve al

rojo con Mario Cervera, graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, quien será uno de los alcaldes más jóvenes de la Región a sus 30 años. Aficionado al padel y a los amigos, cree que su valor en campaña ha sido «la humildad y el trabajo».

Con una mayoría absoluta de 9 concejales (tres más que en 2015) frente a los 6 del PP -que pierde dos- y los dos de Ciudadanos, los vecinos alcazareños han liberado al PSOE de sus pecados del pasado. «La gente sabe que somos un equipo nuevo y sin más ataduras que las de los vecinos», comentaba ayer quien será el próximo alcalde, que ha llevado a cabo una labor constante en los últimos cuatro años tanto en la oposición como en la calle.

Luengo ya no necesitará acuerdos de legislatura con Cs; y la entrada de Vox no condicionará a Martínez

Entre las continuas felicitaciones del día después, el futuro regidor no olvidó ayer sus prioridades: «Vamos a aplicar las soluciones para evitar futuras riadas y a reclamar a las otras administraciones las que no podamos hacer» asegura Cervera, quien quiere abrir el servicio de Urgencias 24 horas -Los Alcázares es el único de la comarca que no lo tiene-, recuperar el evento LA Festival y apoyar el comercio.

Con las elecciones, el PP de San Javier da un paso decisivo en la recuperación del terreno perdido en 2015, cuando bajó 4 ediles y perdió la mayoría absoluta que acaba de rescatar en las urnas. Ya no necesitará pactos ni acuerdos como hasta ahora con Ciudadanos.

Las inundaciones y el cambio de caras en la candidatura les sale caro a los populares alcazareños

Para el alcalde, José Miguel Luengo, «ha sido una vuelta al bipartidismo», ya que a pesar de la entrada de Vox en el salón plenario (con 2 ediles), el resto pierde apoyos, tanto que el PP suma 11 concejales (uno más), que superan a la suma de todas las demás siglas juntas.

Luengo se dedicó por entero ayer a su mujer, Pilar, y a sus cuatro hijas en un día de playa en La Ribera, convencido de que el cerrado respaldo electoral se debe a «los cuatro años de trabajo cerca del pueblo, a la renovación del PP, a los fondos europeos que hemos recibido, los eventos importantes organizados en los momentos duros, y los proyectos anunciados, que son buenas noticias». Su plan de promoción de la aeronáutica, con festivales aéreos anuales, que gestionará el piloto militar Rubén Pérez, «tiene que ser un proyecto de todos», afirma Luengo.

Por lo que respecta a San Pedro del Pinatar, el PP revalida su mayoría absoluta para una tercera legislatura de la regidora Visitación Martínez, quien cree que «los próximos cuatro años continuaremos el trabajo de transformación del municipio, ya que no nos ha dado tiempo a terminar la gestión».

El desgaste político solo le ha costado un concejal, del que puede prescindir sin que peligre su mayoría. Ni siquiera la entrada de Vox, con dos ediles, condicionará las decisiones «ya que tenemos nuestro modelo y nuestra hoja de ruta», explica la alcaldesa Martínez.

Las urnas han producido un eclipse casi total de la izquierda en el Mar Menor, de manera que solo ha sobrevivido en San Javier, con el único edil de Unidas Podemos de toda la comarca, Matías Cantabella. También fue el único municipio donde concurrió en confluencia con IU.