Óscar Urralburu: «La mejor garantía de que el PSOE cumpla con las expectativas es votar a Podemos» El candidato de Podemos-Equo Óscar Urralburu contempla el paisaje desde el mirador de Blanca. / javier carrión / agm «Las medidas de urgencia para salvar el Mar Menor no se están aplicando; se está mirando a otro lado», afirma el candidato de Podemos-Equo a la Presidencia de la Comunidad FUENSANTA CARRERES Miércoles, 22 mayo 2019, 02:51

Podemos llevó hace cuatro años la voz del descontento y la indignación que surgió en las calles hasta la Asamblea Regional, y llegó para quedarse. Óscar Urralburu (Pamplona, 1971), profesor de la pública y militante de izquierdas, se ha consolidado como el hombre de Podemos-Equo en la Región, y aunque estas son sus segundas autonómicas, es el único cabeza de cartel que repite, apostándolo todo a tener la llave del Gobierno en una alianza con el Partido Socialista.

-Es el único cabeza de cartel que repite con respecto a las últimas autonómicas. ¿Le ha cogido el gusto?

-Me han hecho muy rápido el veterano... tiene que ver con el tiempo convulso en términos políticos en el país. He aprendido muchísimo en estos cuatro años, pero soy consciente, y por eso estoy en Podemos, de que en política estás un tiempo limitado. Lo público necesita miradas profesionales y ciudadanas, y el tiempo en el que se trabaja en esto es muy intenso, pero tiene que ser limitado: esta va a ser la última legislatura que me presente como candidato a la Presidencia.

«Hay similitud entre el error de Corvera y el que se quiere cometer en El Gorguel»

-El panorama que se perfila el 27-M pasa, con toda probabilidad, por un proceso de pactos y acuerdos. ¿Están dispuestos a dar su apoyo al PSOE si les necesita para gobernar?

-Sin duda. Somos conscientes de que ningún partido político va a tener los suficientes apoyos ciudadanos para gobernar en solitario, y de que existen dos modelos: el que ha desplegado en los últimos 24 años el PP, en los cuatro últimos con el apoyo claro de Ciudadanos. Y frente a ese, existe un modelo de posibilidad de gobierno de cambio, de gobierno de progreso. La ciudadanía ha dicho el 28 de abril que quiere ese modelo para el gobierno de España, y nosotros lo queremos incorporar en el gobierno de Murcia. Pero somos muy conscientes de que hay dos almas dentro del PSOE, y una tiende a pactar con Ciudadanos. Por tanto, un Podemos fuerte es el que puede garantizar un acuerdo político de progreso, que no mire a la derecha y mire claramente a la izquierda. Lo dijeron las bases del Partido Socialista la noche electoral: «¡Con Rivera no!». Con el «¡Sí se puede!», son los dos gritos que tenemos presentes. Y para eso hace falta un Podemos fuerte.

«Proponemos la bonificación al 99% de las herencias de hasta 250.000 euros»

-¿Apoyaría también una investidura que les dejara fuera del gobierno de la Comunidad?

-Nosotros salimos a ganar, a jugar todas las bazas, estamos trabajando mucho para explicar a la ciudadanía cuál es el proyecto político de Podemos-Equo, y lo que sea después lo decidirán los inscritos y las inscritas de Podemos, siempre sobre la base de un acuerdo que tiene que ser no solo de cambio de partidos políticos, sino de políticas.

-Si se dieran las mismas condiciones que en 2016, cuando Podemos negó el apoyo a Sánchez y fue necesario repetir las elecciones generales, ¿pactarían con Ciudadanos, se abstendrían, votarían en contra?

-El planteamiento es el mismo, tenemos un proyecto político que estamos dispuestos a negociar para conseguir el cambio de gobierno y de políticas. Ese proyecto negociado tendrá que ser aceptado por las bases de Podemos.

«Vox ya existía, pero estaba dentro del Partido Popular»

-¿No lo descartan pues?

-Estamos abiertos a todos los escenarios sobre la base de un gobierno de cambio.

-Arrancaron la campaña en las vías del tren, ¿son un símbolo?

-Es una cuestión muy simbólica que tiene que ver con la capacidad de movilización ciudadana para doblegar la voluntad de los más poderosos. A veces se nos olvida que detrás de decisiones políticas que van en contra de los intereses de la ciudadanía se encuentran los intereses de sectores empresariales, de constructoras, investigados en la 'operación César' por los sobrecostes en las obras del AVE, que querían un modelo en contra de la voluntad de los vecinos del sur de la ciudad. Es una victoria que no es de ningún partido, es de la ciudadanía.

-¿Es partidario Podemos, como el PSOE, de recuperar el impuesto de sucesiones?

-Queremos hacerlo progresivo para que paguen quienes más tienen. Hay más de 20.000 murcianos que hicieron la última declaración de sucesiones, y que pagaron entre todos muchísimo menos que 124 personas. El impuesto de sucesiones describe la desigualdad estructural de la Región, entre una élite muy rica y una mayoría social que tiene muchas dificultades. Nosotros proponemos la bonificación al 99% para herencias, por heredero, de hasta los 250.000 euros, una cantidad que eximiría a la mayor parte de la población.

«El Gobierno tiene que revisar las condiciones de los títulos y remitir a la Aneca los informes; si no, lo hará la Fiscalía»

-¿Y el tramo autonómico del IRPF?

-Es el chocolate del loro. Son mucho más graves las bonificaciones al juego. ¿Por qué tenemos a determinadas empresas que bonificarles fiscalmente y dejar de ingresar 7,5 millones de euros? Ahí es donde vemos las puertas giratorias, ahí es donde vemos que el señor Andrés Ayala sea directivo de la patronal del juego o que Miguel Ángel Blanes Pascual, anterior director general de Tributos, sea también directivo de esa patronal. Ahí es donde vemos unas puertas giratorias que no responden a los intereses de la ciudadanía, y sí a los intereses de unos sectores que además están dañando la salud de los murcianos.

- ¿Les preocupa el incremento de la ludopatía?

- Lo hemos repetido durante toda la legislatura y el PP ha hecho oídos sordos ante un problema gravísimo. Crecen los afectados por adicciones al juego, y el 80% son menores de 25 años. En la Región, al contrario que en otras comunidades, no se ha puesto ninguna limitación. Aquí hay intereses que pasan por encima de la ciudadanía. ¿Por qué el Gobierno regional decide paralizar las autorizaciones de repente en 2018, después de autorizar el macrocentro de Juan de Borbón? Lo hace después de dar licencias sin límite desde 2013. En cinco años, en el municipio de Murcia hemos pasado de poco más de 80 a 184, y hay 320 en toda la Región.

«Hay que regular el alquiler, obligar a los grandes tenedores de viviendas a sacarlas al mercado»

-Acaban de visitar el Mar Menor y de denunciar vertidos contaminantes. ¿Qué planes tienen para regenerar la laguna?

-Hay una vuelta a la eutrofización del Mar Menor, es decir, vuelve el color verde. Lo estábamos advirtiendo en el último año: las medidas, que son de urgencia, no se están aplicando. Se está mirando hacia otro lado. Hay que reducir los regadíos ilegales, como recoge la ley; la Fiscalía está investigando y cuantificándolos, para proteger a los buenos. Pero además hay que eliminar los nitratos no volátiles, y que llegan al Mar Menor. Se siguen utilizando sin control.

-En su programa apuestan por la modernización de la red de cercanías y la intermodalidad. ¿Y el AVE?

-El AVE ya tiene la hoja de ruta definida. Lo que tenemos que garantizar es que todas las infraestructuras de modalidad que han sido abandonadas en la Región durante décadas se empiecen a desarrollar. Por eso hablamos de cercanías, de electrificar las vías, de mejorar las máquinas, la frecuencia de los trenes, de mejorar la conexión con Cartagena y Calasparra, y de la intermodalidad con los autobuses. No puede ser que un estudiante o un trabajador, cuando lleguen a la estación de Alcantarilla, no tengan un autobús en el que poder desplazarse.

-Reclaman el aval de Corvera y son muy críticos con las cifras de viajeros que ha ofrecido el aeropuerto hasta la fecha. ¿Qué proponen hacer ahora con la infraestructura?

-Lo tenemos muy claro. Había diferentes modos de resolver el problema, y el primero era no haberlo planteado. Es un auténtico fiasco, porque vienen ahora también con El Gorguel. Lo quiero advertir: hay una similitud entre el error de Corvera y el que se quiere cometer en El Gorguel. Corvera se tenía que haber construido cuando San Javier hubiera llegado a los 3,5 millones de viajeros. Ahora hay que hacer una valoración crítica de los riesgos del traslado si no se hacen las cosas bien. ¿Vamos a ganar turistas con la apertura de Corvera? Ya estamos viendo que no, se están yendo a El Altet porque muchos iban a las playas de Orihuela y La Manga porque la conectividad es mayor. San Javier es rentable, y Corvera nos está costando dinero. El reto que tiene la Región es modificar por completo el sistema turístico, y describir un modelo que sea de verdad competitivo. Andalucía está variando su modelo, Valencia también, Baleares, Cataluña, y la Región de Murcia no. Las cifras de viajeros que llegan a Murcia se están estancando, y el índice de productividad del turismo se está estancando en la Región.

-Quiere regular el mercado del alquiler. ¿Y la oferta y la demanda?

-Ahora mismo la oferta y la demanda están en manos de los grandes tenedores de vivienda. Si queremos secuestrar la oferta y la demanda por la vía de los grandes fondos de inversión que son capaces de controlar un mercado, pues muy bien, pero tenemos un derecho constitucional a la vivienda que no se está garantizando en este país y en la Región de Murcia. Quiero recordar a las 2.128 familias que en al año 2018 han sido desahuciadas por impago de alquiler o alzamiento hipotecario. El 40% son por la primera causa. Pueden parecer pocas, pero son el fruto de un alquiler dominado por esos fondos de inversión y la ausencia completa de políticas de vivienda social y de promoción para jóvenes y familias. Comprando edificios vacíos y rehabilitándolos, o promocionando las viviendas, como hacen todas las comunidades. En la última década, en los peores años de la crisis, se han promocionado en la Región siete viviendas sociales.

-¿Puede concretar cómo se regula?

-Se tiene que obligar a los grandes tenedores de vivienda a sacar al mercado esas casas, y dentro de los municipios, crear una concejalía con una oficina del alquiler que pueda regular los precios según los precios estándar en cada una de las zonas. En el último año, el precio del alquiler en la Región se ha incrementado un 12,8%, y los salarios han vuelto a bajar. Esto que proponemos, que a algunos les sonará a intervencionismo de la economía, lo tiene Francia, lo tiene Alemania, Holanda...

-¿Cómo han calculado hacer frente a la educación de 0 a 3 años gratuita que han prometido, y que supondría una inversión millonaria?

-La natalidad ha bajado, y hay mayor disponibilidad en los centros públicos. En los ocho años de crisis profunda, el PP no ha reformado los presupuestos, solo ha bajado ciertas partidas a través del despido de profesionales en la sanidad y la educación, pero hay un 7% o un 8% que se puede gestionar y modificar, y esa cantidad supone 250 millones de euros. Ahora somos la comunidad con menos plazas, solo hay cobertura para el 17% de los menores. El objetivo es alcanzar el 60-70%, lo que permitirá reducir las jornadas parciales.

-¿Mantendría los conciertos para las etapas de Bachillerato y FP implantados por el Gobierno, o es partidario de eliminar esas subvenciones, con las que han sido tan críticos, a los colegios de titularidad privada?

-Es una etapa que creemos que no debe concertarse. Tendríamos que hacer un informe jurídico para ver la viabilidad de los mismos, pero también es verdad que tenemos que cumplir la ley, y que la legislación estatal lo permite. Nuestra primera intención es cambiar ese marco legislativo estatal para frenar los conciertos educativos en FP y Bachillerato, y tenderíamos a eliminarlos. Dentro siempre de la seguridad jurídica, porque no podemos prometer lo que no podemos cumplir. Nos preocupa mucho este modelo de privatización que solo responde a los intereses de empresas que no tienen interés real; no había una demanda social para la concertación del Bachillerato. Se ha producido por los intereses económicos de determinadas empresas y del PP y de Ciudadanos por promocionar ese tipo de negocios, que les permiten tener una red clientelar de puertas giratorias. Es más fácil colocar a los tuyos si tienes un espacio donde hacerlo. Por eso proponemos que las ofertas laborales vayan también reguladas por mérito y capacidad. Si no te paga el empresario, ¿por qué te contrata el empresario? ¿Dónde están la igualdad, el mérito y la capacidad? ¿Por qué podemos ver cómo en las oposiciones del SMS de hace dos años hubo pufo, como en las de educación hubo mucho lío y cuestionamiento, y de nuevo en estas del SMS hay cuestionamiento?

-¿Cree que hubo irregularidades en las oposiciones de profesor?

-Ha habido indicaciones que han buscado que no hubiera la adjudicación de plazas ofertadas. Unas exigencias a los tribunales que eran muy superiores a las exigidas en la concertada. La consejera Martínez-Cachá se pone muy exigente con el profesorado de la enseñanza pública, al que mantiene precarizado y en condiciones muy negativas laboralmente, y al mismo tiempo es muy tolerante con los conciertos y con la selección del profesorado de la concertada.

-En el debate de 'La Verdad' denunció que «lo de la UCAM no es libertad, sino libertinaje», y que las titulaciones «no se adaptan a la ley».

-Bolonia establece que las universidades deben mandar sus proyectos a la Aneca, que certifica sobre el papel si se pueden acreditar. La Aneca acredita sobre una declaración responsable de la empresa, en este caso de la UCAM; una vez da esa autorización, le traslada la responsabilidad al Gobierno, que solicita informe del Consejo Interuniversitario, donde se estudia la idoneidad en función de la oferta de títulos de las públicas y la privada. Cuando la UCAM inició su actividad, lo hizo sobre una declaración que era falsa: no tenía autorización de actividad, salvo provisional, para los edificios del campus de Los Jerónimos; y además los había elevado, y era consciente de ello, en un suelo no autorizado. Por tanto, todo lo referido a las instalaciones educativas sobre las que se acreditan las titulaciones son falsas. Según los plazos de la Aneca, en junio de 2019 hay que revisar la autorización de los que empezaron en 2013, y ahora resulta que no tiene licencia de actividad y el Ayuntamiento no se la concede. Podía haber edificado los edificios del campus en los 200.000 metros en Guadalupe que le regaló el alcalde Cámara de suelo público, pero no; con eso está esperando que se pase el plazo para especular inmobiliariamente. Entendemos que una vez se le han autorizado tantos títulos, el Gobierno regional tiene que revisar las conciones de legalidad y de cumplimiento y remitir a la Aneca los informes preceptivos para que Aneca diga si acredita o no esos títulos. Si no lo hace el gobierno, lo hará la Fiscalía porque ya tiene toda la información. Y es posible que sea condenada la UCAM por incumplir la ley y el gobierno por prevaricación.

-En su programa proponen que las matrículas universitarias sean gratuitas. ¿Con qué condiciones?

-Es un modelo similar al de Andalucía y La Rioja, donde los estudios superiores son gratuitos. Los últimos informes remarcan que la educación ya no es un ascensor social en España. La educación no es compensatoria de desigualdades, ni ofrece igualdad de oportunidades. Muchos estudiantes se tienen que ir de la Universidad porque no pueden pagar las tasas. Además, la cantidad a añadir sería misérrima: si pones en una balanza el gasto en becas y ayudas y la aportación estatal, es ridículo. Es más importante reordenar el mapa de títulos y garantizar su conexión con el horizonte productivo y la Región que queremos.

-Murcia es la tercera comunidad de España donde más ha crecido la pobreza en la última década. ¿Qué sistema de renta básica puede paliar ese panorama?

- Proponemos una renta básica garantizada indexada a la promoción laboral, al encuentro de un empleo. Es mucho más difícil rescatar a una familia que ha caído ya en la pobreza que evitar que caiga. El trabajo debe centrarse en evitar que se produzca la caída en la pobreza. La renta tiene que subir en cuantía y ganar en tiempo. Con 120 millones podríamos garantizar la recuperación de 25.000 familias, y empezar progresivamente a incorporar al mercado laboral a casi 250.000 personas que en esta Región han tirado la toalla.

-¿Cómo convence a un ciudadano de izquierdas de que es mejor votarles a ustedes que al PSOE?

-Un ciudadano de izquierdas es consciente de que el PSOE ha hecho grandes cosas por este país y también ha defraudado mucho a la ciudadanía de este país, y de que la mejor garantía de que el PSOE cumpla con las expectativas, incluso de sus votantes, es votar a Podemos.

-¿A que obedece la irrupción de Vox?

-Vox ya existía, pero estaba dentro del PP. El PP ha albergado en su interior un alma franquista, con la que han convivido el alma conservadora democristiana y el alma más liberal, y esa alma franquista se ha manifestado en Vox. Quiero pensar que esa alma franquista no está vinculada a los populismos de ultraderecha, xenófobos, racistas y ultranacionalistas de Italia, Austria, Alemania Grecia... Quiero pensar que es una minoría en España y que después del drama de la Guerra Civil y de cuarenta años de dictadura, la vocación democrática está por encima.

-Las desavenencias públicas en su partido, la salida de Errejón, el chalé de Galapagar, los «errores» reconocidos, ¿teme que pasen factura?

-Que hemos cometido errores como partido joven que somos en la gestión de nuestras diferencias legítimas internas, yo creo que lo sabe todo el mundo; hemos sido el partido sobre el que más lupa se ha puesto y más sangre se ha hecho, pero yo creo que en la Región hemos conseguido una dirección coherente, se han sabido canalizar las diferencias internas con el debate democrático, y tenemos un proyecto muy definido e integrado.

-¿No se va a comprar un chalé en Altorreal, no?

-Sigo viviendo con las mismas condiciones que vivía como profe asociado en la UMU y de la enseñanza pública; tengo el mismo salario, y creo que es bueno para no perder el asentamiento y los pies en la tierra.

-Iglesias no viene a la Región, ¿tiene algo que ver esa ausencia con su apoyo a Errejón?

-La caravana está planificada desde Madrid, y también tiene muchas dificultades personales con la conciliación y los pequeños, y nos deja mucha autonomía a los territorios. Pero no descarto alguna sorpresa. En absoluto tiene que ver con eso; mi trato con Iglesias es muy cordial y cercano.