Marcos Ros no pierde de vista la Eurocámara Marcos Ros, ayer, en la puerta de La Milagrosa, sede del rectorado de la UPCT. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM El candidato del PSOE se reincorpora a su vicerrectorado en la UPCT con la esperanza de estar en unos meses en Bruselas GREGORIO MÁRMOL Miércoles, 29 mayo 2019, 03:21

El candidato número veintidós en la lista del PSOE al Europarlamento, el murciano Marcos Ros, se reincorporó el lunes a su puesto como vicerrector de Campus y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) con la mirada puesta también en Bruselas y con la confianza de ocupar a medio plazo un escaño allí. Los socialistas lograron el domingo veinte representantes en el Parlamento Europeo, que podrían ser veintiuno si los británicos abandonan la Unión Europea antes de 2024.

Además, avalado por sus últimos éxitos electorales, el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de elevar el peso español en la Unión Europea ocupando la presidencia de una de sus grandes instituciones. Pretende promocionar al número uno de su lista europea, Josep Borrell, que apunta a jefe de la diplomacia comunitaria. Si eso ocurre, renunciará a su acta en el Parlamento Europeo -que ya presidió entre 2004 y 2007- y Ros escalaría un puesto.

«Si hay algún movimiento, estaré encantadísimo de representar al partido en Bruselas», destacó ayer Ros, que durante el último mes ha permanecido suspendido de sus funciones directivas en la Politécnica, a petición propia, para centrarse en la campaña electoral.

La representación: «Murcia se juega mucho en la UE: fondos, inversiones, directivas y soluciones para el Mar Menor y Portmán»

El exconcejal socialista de Murcia se mostró también satisfecho por haber conseguido los mejores resultados posibles en las elecciones europeas en la Región y subrayó la importancia de tener representación murciana en el Parlamento comunitario.

Dinero e infraestructuras

«No debemos perder esa oportunidad, porque son muchísimos los temas que se juegan en la Unión Europea: de fondos estructurales y para la Política Agraria Común, directivas de temas muy importantes y que van a tener mucho que ver con soluciones que debemos buscar para el Mar Menor y la bahía de Portmán, grandes inversiones para infraestructuras, como el Corredor Mediterráneo, o infraestructuras educativas y sanitarias. Es una oportunidad única».

Antecesores: «Valcárcel se refugió en Bruselas y nunca más se supo; Sánchez se apagó con la crisis de Podemos»

Ros se comprometió, además, a «ser la voz de todos los murcianos, no solo de los que me han votado. Seré enlace y llevaré los temas de la Región a Bruselas y traeré información de lo que se debate allí para que podamos fijar posiciones». En su opinión, eso no ha ocurrido durante la última legislatura con los eurodiputados Ramón Luis Valcárcel (PP) y Lola Sánchez Caldentey (Podemos). «Uno se refugió en Bruselas para no dar mala imagen de su partido en la Región y nunca más volvimos a saber de él, y la otra eurodiputada estuvo muy activa al principio, pero con las crisis internas de su partido fue desapareciendo poco a poco». Por eso cree que es el momento ideal de que Murcia «recupere un enlace con las instituciones europeas».

A la espera de su oportunidad política, Ros pretende centrarse en sus tareas como vicerrector y seguir en la distancia el trabajo de los eurodiputados socialistas. «Cuando llegue el momento, me pondré al día lo más rápidamente posible. Por trabajo no va a ser. Creo que lo he demostrado en campaña. He recorrido todos los rincones de la Región y haré lo mismo si dentro de unos meses me llaman».