Una maestra de Cieza aconseja en clase el voto para el director del colegio, tío de Teodoro García Fachada del colegio Cristo Crucificado, en una imagen de archivo. / A. G. Instó a los alumnos a que informaran a sus padres sobre el candidato del PP; el centro privado cree que la docente pudo excederse y pide disculpas LA VERDAD Miércoles, 22 mayo 2019, 02:33

Una grabación de audio hecha pública ayer desveló que una profesora del colegio privado concertado Cristo Crucificado de Cieza lleva, al parecer, varias semanas «aleccionando» en clase a sus alumnos para que informen en casa de que el director del centro, Manuel Egea, tío del secretario general de PP, Teodoro García, es el candidato a la alcaldía por esta formación.

La dirección local del partido convocó por la tarde una rueda de prensa para abordar el tema, pero finalmente fue suspendida. Los padres del colegio y los ciudadanos expresaron su indignación, mientras que otros partidos censuraron los hechos y exigieron responsabilidades. IU-Verdes consideró «muy grave lo sucedido en este colegio religioso, privado-concertado, por tanto, sostenido con fondos públicos. Se tienen que producir dimisiones por parte de los responsables del PP ciezano, que utilizan cualquier método, por deleznable que sea, para recabar votos para su candidato Manolo Egea».

Por su parte, Podemos Cieza mostró su «indignación», considerando «intolerable que este colegio concertado, que tiene como director al candidato a la alcaldía de Cieza por el PP, permita en sus aulas que se den estos comportamientos, más propios de otros tiempos ya muy pasados y de dictaduras». Lo calificó de «adoctrinamiento impresentable y vergonzante».

Los padres del colegio religioso muestran su malestar mientras que IU y Podemos piden dimisiones

Esposa del jefe de campaña

La grabación, desvelada por la Ser, tiene casi 20 minutos de duración, y las fuentes que la han difundido aseguran que se registró el primer día de campaña electoral de las municipales, autonómicas y europeas. La profesora en cuestión es, además, esposa de Roque Belda, el director de campaña del candidato a la alcaldía. En el audio, durante una clase, se escucha cómo la profesora habla con los chicos de todo tipo de cuestiones políticas, pero siempre recalcando que «se presenta Manolo», en referencia a Manuel Egea, e insistiendo a los chicos a que se lo digan a sus padres: «Quiero que se lo transmitáis a vuestros padres, Manolo se presenta».

Al parecer, la grabación también explica a los chicos que«los partidos de izquierdas no defienden la educación concertada porque no quieren que los padres puedan elegir el centro de sus hijos, quieren que vayan al colegio que está más cerca y no quieren libertad de enseñanza».

Los padres se quejan de que «no es la primera vez». «Las conversaciones políticas se han producido a menudo -aseguran- en los últimos meses y la profesora utiliza las horas lectivas para influir políticamente en el alumnado». Estos padres incluyen en dicho adoctrinamiento las posiciones de cada partido sobre el aborto por parte de la profesora.

Comunicado del centro

El Colegio Cristo Crucificado salió al paso de la polémica con un comunicado, matizando que «explicar a los alumnos los procesos electorales, incluso analizar objetivamente los distintos programas políticos, forma parte de la labor educativa». Sin embargo, admiten los responsables del colegio que «favorecer o apoyar explícitamente una determinada candidatura es una extralimitación de dicha labor, ya que el derecho al voto pertenece a la esfera estrictamente personal».

No obstante, entiende que «la profesora no pidió expresamente el voto para un candidato, si bien pudo excederse expresando opciones personales, probablemente haciendo uso de la confianza que tiene con sus alumnos. Por ello, pedimos disculpas si alguien se ha podido sentir ofendido». Por otro lado, el centro lamenta «el mal uso que se ha hecho del teléfono móvil, que contraviene expresamente las normas de convivencia del centro y descontextualiza lo que haya podido expresarse en la clase, tanto por la profesora como por sus alumnos». Finaliza la nota afirmando que «ni la Iglesia ni sus instituciones piden nunca el voto para ninguna opción política concreta. Nuestro colegio tampoco lo hace, convencido de que su misión es ayudar a sus alumnos a tener su propio criterio».