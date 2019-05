UN LUGAR EN EL MUNDO

Cada cual tiene su sitio en este planeta. Ese lugar particular no es necesariamente físico: puede ser una persona, un olor, una música, un libro, un cuadro, pero también una ideología.

Y yo tengo la mía, tan particular que ninguna sigla política la refleja completamente. Pero votaré el domingo. Claro que votaré.

Amo profundamente la libertad empresarial y personal. Creo en las alianzas público-privadas, siempre que tanto en educación como en sanidad, todos tengamos acceso a los servicios gratuitos (los preste quien los preste).

No considero la eutanasia ni el aborto como derechos pero quiero que exista un marco legal razonable y consensuado para enfrentar tan terribles situaciones.

Fundamental es la justicia gratuita porque nos iguala. Exijo que se cumplan las leyes de conciliación, que se destrocen los techos de cristal, que se luche sin cuartel contra la violencia de género, que se ayude a las familias (a todo tipo de familias, incluyendo la 'tradicional', ¡faltaría más!) y que se respeten los derechos de las minorías sin imponer nada a la mayoría. El que quiera fumar, que fume, sin imponer sus malos humos a nadie. Al que le gusten los toros, que vaya. ¿Quieres poner el belén? Ponlo. Prohibiciones, las menos.

Que las leyes de inmigración sean lógicas pero generosas. Abriendo la puerta al refugiado y poniendo coto a las mafias.

En definitiva, solo creo en la libertad y en una administración muy delgadita pero que se crece y mucho cuando tiene que apostar por la igualdad.

Por otra parte, y tapándome un poquito la nariz, no pienso mirar al pasado de ningún partido, sea más o menos reciente: no me interesa. Tampoco me interesa 'Juego de tronos'... ¡qué le vamos a hacer! En ambos casos estaba garantizado el 'spoiler' y la 'infoxicación'. Y de eso, vamos sobraditos.