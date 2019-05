Diego José Mateos: «Los lorquinos piden cosas de sentido común, no grandes proyectos» Diego José Mateos, en el parque de La Viña. / p. alonso / agm «La incapacidad para ilusionar a Lorca y el abandono de las pedanías son los grandes déficits del PP en estos doce años de gobierno», afirma el candidato del PSOE a la alcaldía de Lorca INMA RUIZ LORCA Viernes, 24 mayo 2019, 03:08

El café para engañar el cansancio acumulado y la lectura del libro 'Yo, Julia', de Santiago Posteguillo, para despejar su mente cuando llega a casa son los aliados en los intensos días de la campaña electoral de Diego José Mateos (Lorca, 1975), que aspira por segunda vez a la alcaldía de Lorca por el PSOE. Está convencido de que lo que más echan de menos los vecinos es el trato directo, que escuchen sus problemas. Después de recorrer varias veces el término municipal dice que nadie le ha pedido grandes proyectos, «solo cosas de sentido común».

-Hace cuatro años estuvo a punto de arrebatarle la mayoría absoluta al PP y fue un juez el que tuvo que dirimir el asunto por solo unos votos. ¿Qué espera de esta nueva convocatoria electoral?

-Estamos seguros de que vamos a obtener una mayoría holgada, que vamos a ser la fuerza más votada en Lorca, igual que pasó en las elecciones generales, y que vamos a tener un apoyo suficiente para formar un gobierno sin necesidad de que ningún juez ni la Junta Electoral tenga que dirimir ese voto.

«No vamos a pactar con Vox, pero con los demás habrá que sentarse a hablar si fuera necesario»

-Su partido obtuvo en las generales 12.645 votos en Lorca (2.154 más que en 2016) y se convirtió en la fuerza más votada en el municipio, 23 años después de la última victoria del PSOE en la ciudad durante unas elecciones generales. ¿Lo considera barómetro para las elecciones locales?

-Claro que sí, es una tendencia. Desde las locales de 2011 no hemos parado de subir. Muchos ciudadanos de Lorca han confiado en nosotros en las generales y eso nos confirma la tendencia con la extrapolación de resultados a las locales. También los buenos resultados en las encuestas que se han realizado. Entendemos que es un punto de partida muy bueno que nos pone en primera línea. Confiamos en ser los más votados y con la mayoría suficiente para poder formar gobierno.

-Cuando todo el mundo habla de que se acabaron las mayorías absolutas, ¿cómo se enfrenta a la posibilidad de los pactos de gobierno? ¿Se ha impuesto líneas rojas o cree que todo -o con todos- es negociable?

-Yo creo que se puede hablar con todos pero sí es verdad que nosotros no vamos a pactar con la ultraderecha, con Vox, porque entendemos que es antinatural, no vamos a pactar con un partido cuya ideología está en la antítesis de la nuestra. Con los demás hay que sentarse a hablar. En mi vida profesional he vivido gobiernos de coalición y se puede trabajar bien, es cuestión de personas y de sentarse, sin tener líneas rojas. A partir del domingo tendremos que hacerlo porque es muy difícil conseguir mayoría absoluta por la fragmentación del voto. En función de los concejales que nos falten habrá que hablar con todo el mundo. Estamos abiertos a pactar siempre que estemos de acuerdo en las bases programáticas mínimas con las que nos hemos presentado a estas elecciones.

-¿Le preocupa la fuerte irrupción de partidos nuevos como Vox, que ha conseguido 8.000 votos en las locales?

-Es preocupante porque es un partido que apuesta por la involución. Yo creo que Vox va a tener menos apoyos en las municipales y que ese voto se repartirá entre todos los partidos. El PSOE es el único partido que puede frenar ese auge, como se ha demostrado en las elecciones generales. Estamos pidiendo apoyos para que esa unión de las derechas no sume y que el PSOE pueda formar un gobierno de progreso.

«Mi equipo no tiene miedo a la calle, nos debemos a los ciudadanos, a los que nos votan y a los que no»

-Ha articulado su programa en torno al sol, muy simbólico en Lorca, y asegura que su misión es que la ciudad recupere el brillo perdido. ¿Cuál es su proyecto estrella?

-El proyecto Sol es el fruto de cuatro años de recorrer el término municipal, todas sus pedanías y todos sus barrios, no es un proyecto estrella. Una de las principales actuaciones será la recuperación del auge y el dinamismo de Lorca. El municipio como centro de ocio, comercial y de servicios era referencia a nivel comarcal, también en la provincia de Almería, y tenemos que recuperar la capital subregional que nos ponía a la altura de Murcia y Cartagena hace 10 o 15 años. Recuperar el comercio, el ocio, la cultura y los servicios en Lorca junto con la Universidad son los puntos estrella para que Lorca vuelva a brillar.

-¿Cuál será su primera medida si accede a la alcaldía?

-La primera medida va a ser la apertura de las salas de estudio las 24 horas para que los estudiantes no tengan que sufrir esta discriminación con respecto a otros municipios, y la apertura del cuartel de la Policía Local en el barrio de San Cristóbal, junto con la retirada de los transformadores de la plaza de los Oficios del barrio de La Viña. También lucharemos para que no se vuelvan a perder los tres millones de euros del Gobierno de España destinados a obras en pedanías y que nos dé tiempo a invertirlos a lo largo del año.

-Durante sus cuatro años en la oposición, ¿qué ha aprendido?

-He aprendido mucho. Por encima de los partidos y las ideologías están las personas, hemos tenido malas y buenas relaciones con nuestros compañeros de corporación. Hemos aprendido que lo que más echan de menos los vecinos de Lorca es el trato directo, el cara a cara, que no se les trate como menores de edad sino como personas adultas para decirles que sí y también para decirles que no, pero con una explicación. Hemos aprendido mucho del sentido común de los lorquinos porque después de recorrer varias veces el término municipal nadie nos ha pedido grandes obras ni grandes inversiones, simplemente obras y actividades para mejorar sus vidas. A veces cuentan más los pequeños detalles antes que las grandes inversiones.

-Su candidatura combina caras conocidas en la política local y autonómica como Isabel Casalduero y otras nuevas que debutan en asuntos electorales, ¿qué destaca de su equipo?

-Es un equipo de personas de barrios y pedanías formadas, preparadas y honradas y sobre todo que no tienen miedo de hablar a la cara a la gente. No tenemos miedo a la calle y no vamos a estar encerrados en los despachos. Los concejales nos debemos a los ciudadanos, a los que nos votan y a los que no, para escucharles y tomar las mejores decisiones posibles.

-Sobre la gestión del Gobierno local del PP, ¿qué análisis hace?

-Creo que ha sido una gran oportunidad perdida. Después de la urgencia del terremoto no tuvieron la capacidad de sentarse y planificar Lorca para los próximos 15 o 20 años y los miles de millones de euros que han llegado se han invertido en obras sin ningún sentido. Se ha plagado Lorca de césped artificial y de adoquines. Les faltó sensatez.