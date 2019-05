López piensa ya en un ejecutivo con Pérez Abellán en Barrios o en Asuntos Sociales Ejecutar la sentencia que anula la bajada del agua, tramitar Novo Carthago y cambiar el trazado del AVE son las primeras medidas en cartera EDUARDO RIBELLES Martes, 28 mayo 2019, 04:03

Después de acostarse pasadas las dos y media de la madrugada y dormir solo tres horas, José López estuvo toda la mañana de ayer en el Palacio Consistorial preparando con su número dos, Jesús Giménez, su plan para llegar al poder municipal con un gobierno en solitario, dentro de tres semanas. Ejecutar una sentencia judicial que puede dejar sin efecto la bajada del agua, dar vía libre a la tramitación de la urbanización Novo Carthago y revocar el trazado del AVE acordado por la Sociedad Cartagena Alta Velocidad son algunas pinceladas que ayer avanzó López. También sopesa dar las competencias de Barrios y Diputaciones o de Asuntos Sociales a Enrique Pérez Abellán, exedil del PP en la época de Pilar Barreiro. Todo ello pese a que el líder de MC mantiene que ella estuvo detrás de casos de presunta corrupción municipal.

«No he recibido la llamada de felicitación de ninguno de mis adversarios, pero sí la de algún socio, como el líder del Partido Independiente de Torre Pacheco, Antonio León, con el que íbamos en coalición en las elecciones regionales, y la de algún otro alcalde», dijo López en el despacho de su grupo municipal. Él tampoco ha llamado a Noelia Arroyo, candidata del PP, ni a Ana Belén Castejón, aspirante a repetir por el PSOE. Mantiene que no formará ninguna coalición de gobierno. En el caso de Castejón, mencionó que le consta que «en las últimas 24 horas vuelan los mensajes en las redes que plantean que deje de liderar el partido».

Con todo, la intención de MC de impulsar un gobierno en solitario no variará ni siquiera si Noelia Arroyo o Castejón dimiten. Y ni a López ni a Giménez les intranquiliza la oferta de la dirigente popular a todos los partidos, menos a MC, para capitanear «un pacto antipopulista» y ser alcaldesa con el apoyo del PSOE y de otra fuerza política, como Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, que tienen dos representantes cada uno. Ambos confían en que eso no cuajará y su proyecto de gobierno saldrá adelante, bien con apoyos para reunir una mayoría absoluta, en primera votación; bien como fuerza más votada, en la segunda, en el Pleno de constitución de la corporación del 15 de junio.

A MC no le inquietan las negociaciones del resto de partidos; sigue con el plan de gobernar en solitario

«A partir de ese momento, tocará formar gobierno y distribuir las competencias», dijo López, que, sin embargo, ya tiene en la cabeza algunas ideas. A Enrique Pérez Abellán le reserva la responsabilidad de tratar con los vecinos en Barrios y Diputaciones o la de dirigir los Servicios Sociales. López recordó que el exdirigente del PP fue director general de Personas Mayores en el Gobierno regional (2011-2015) y que antes había ejercido las competencias de Participación Ciudadana durante una década con Barreiro.

Protagonistas para pactar Noelia Arroyo. Candidata a la alcaldía por el PP: «Espero respuesta a mi oferta de liderar un pacto antipopulista» Noelia Arroyo reiteró ayer la propuesta de liderar un pacto «antipopulista» para evitar que José López (MC) llegue a la alcaldía con 8 de 27 concejales. Sin embargo, ayer admitió que no ha llamado a nadie y que espera que el resto de partidos recurran a ella para decir si aceptan apoyarla y hacerla alcaldesa. Ana Belén Castejón. Candidata a la alcaldía por el PSOE: La primera edil se toma 24 horas de descanso en su casa de Pozo Estrecho La alcaldesa en funciones, Ana Belén Castejón, se quedó ayer en su casa de Pozo Estrecho, con su familia. Ni se acercó al Palacio Consistorial ni tuvo actividad de partido, ni cogió el teléfono a los medios de comunicación. Sus asesores informaron de que hoy volverá para presidir un Pleno extraordinario. Manuel Padín. Ciudadanos: Acepta hablar con el PP para ver si es posible que José López no gobierne El candidato de Ciudadanos a la alcaldía, Manuel Padín, aceptó ayer la oferta de Noelia Arroyo de buscar alternativas a un gobierno de José López en solitario, informaron desde su equipo. El edil de la formación naranja también se tomó ayer unas horas de reposo tras una larga campaña electoral. Pilar Marcos. Unidas Podemos-IU-V-Equo: «Hoy afrontaré lo que el comité municipal decida sobre los resultados» La candidata de Unidas Podemos-IU-Verdes-Equo a la alcaldía, Pilar Marcos, también pasó la resaca electoral en familia. Hoy afronta «una reunión del comité electoral en la que analizaremos los resultados, que no son buenos. Estoy a disposición de lo que se decida allí», avanzó.

Contar con él no representa ninguna contradicción para quien descalificó y todavía repudia todo lo que tiene que ver con la que fue alcaldesa de Cartagena durante veinte años. «A Pérez Abellán le pusieron una trampa. El mismo equipo de gobierno que estaba acostumbrado a darle todos los contratos de obras menos importantes a las mismas tres empresas, sin concurso y con concursos falseados, cambió de criterio con el Plan E. Ante la premura de tiempo para hacer las obras, decidieron no dar un contrato de estos a la empresa en la que trabajaba el hijo de Pérez Abellán; le dieron uno de 6.000 euros, que era 'pecata minuta'», argumentó López. «Y el mismo día filtraron la noticia para cargárselo. Pilar Barreiro no soportaba que a él le hicieran homenajes más multitudinarios que a ella en la zona rural», remató el concejal. Para él, eso y el «cariño» que le tienen al edil por su dedicación han sido motivos de peso para incluirle en su candidatura.

López defiende al exedil de Barreiro pero mantiene el veto contra el PP por la herencia de la exalcaldesa

El hecho de que el hijo de Pérez Abellán volviera a estar en una empresa contratada por el Ayuntamiento para hacer, en este caso, la reforma de la calle Licenciado Cascales «no mancilla en nada su buen nombre». «Todos tenemos hijos y tendrán que trabajar en algo». «No pueden pedirnos que gaseemos a los hijos de los demás, ni a los ediles del PP, ni a los del PSOE. Yo al menos no pienso hacerlo», apuntó López.

Entre las medidas que el líder de MC ya tiene en cartera para empezar a gobernar está revocar el acuerdo para la llegada del AVE por el actual corredor ferroviario (Las Tejeras, las Casas de Clares, bajo el Puente de Torreciega y por El Hondón hasta la estación). Él propondrá a la Sociedad Cartagena Alta Velocidad que llegue por el este, enlace con la zona logística en Los Camachos y se bifurque para ir desde Borricén hasta la estación en paralelo a la carretera de La Unión, con un último tramo soterrado. «Además exigimos la variante de Alumbres, en el trazado hacia Escombreras, para desviar el paso de mercancías peligrosas».

La bajada del agua, aprobada el 19 de febrero por el PSOE, «tiene una sentencia en contra que ejecutaremos cuando nos lo ordene al juez», indicó López, que impulsó la reclamación correspondiente. Por lo que respecta a Novo Carthago, que supone construir seis mil viviendas junto al Mar Menor y el monasterio de San Ginés de la Jara, «elevaremos el trámite a la Comunidad». Castejón lo mantenía suspendido, pero MC considera que eso no está justificado.