López Miras: «El Trasvase Tajo-Segura no se repiensa, sino que se defiende» Fulgencio Gil, Moreno Bonilla y López Miras, en el restaurante Los Valencianos de Lorca. / Jaime Insa / AGM El presidente sellará una alianza con Andalucía para la defensa del acueducto si logra seguir en San Esteban LA VERDAD LORCA. Lunes, 20 mayo 2019, 07:53

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, clausuró ayer en Lorca un acto sectorial sobre agua en el que participó el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. En el mismo, los dos dirigentes populares defendieron «sin fisuras» la continuidad del Trasvase Tajo-Segura.

López Miras afirmó que Moreno Bonilla «es un socio para defender la necesidad de agua», un aliado que «antes no teníamos en Andalucía y que sabe que sin recursos hídricos no hay futuro». «El agua es clave para luchar contra el cambio climático, para frenar el avance del desierto desde el norte de África hacia el sur de Europa. Para ello son imprescindibles los trasvases», afirmó el presidente regional.

Para el cabeza de lista popular, «el Trasvase Tajo-Segura no se repiensa, no se redefine, no se redimensiona, como dice el PSOE, sino que simplemente se defiende, como dice el Partido Popular». Gracias al acueducto, «Alicante, Almería y la Región de Murcia han conseguido ser la despensa de Europa y que la agricultura sea uno de los motores de creación de empleo del país».

Moreno Bonilla asegura sentir «envidia sana» por el desarrollo de la Región desde los 80

Fernando López Miras apeló a la unión del centro derecha el 26-M, «pues hemos visto en las elecciones generales que votar divididos favorece un gobierno de Sánchez con Podemos. En la Región podría ocurrir lo mismo, ya que Ciudadanos está más cerca del PSOE y Podemos». Remarcó la necesidad de «un gobierno fuerte en la Region que defienda, por encima de ideologías, los intereses de los murcianos».

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía confesó que «los andaluces hemos mirado siempre a la Región de Murcia con cierta envidia sana, porque veíamos que en la década de los 80 teníamos similares parámetros socioeconómicos, pero en los últimos años Murcia es la región que más crece, tiene mayor renta per cápita, la menor tasa de desempleo y el mayor gasto por habitante en Sanidad y Educación».

Impuesto de Sucesiones

«Las políticas reformistas del PP han generado bienestar, progreso y futuro para la Región», añadió el jefe del Ejecutivo andaluz, quien reveló que la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones llevó a ciudadanos almerienses a empadronarse en municipios murcianos. «Esta Región, siendo uniprovincial, tiene una progresión y una potencia que es indiscutible en todos los sectores», manifestó el dirigente andaluz, quien citó como ejemplos la industria agroalimentaria y el turismo. «Habéis hecho de la Región de Murcia una referencia en el sureste español y en el sur de Europa», subrayó el presidente.

Moreno Bonilla, que criticó que el PSOE está retrasando la llegada del AVE a Almería, recuerda que «por las vías no solo pasan trenes, sino euros en forma de visitantes, de turistas, de mercancías».

Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía de Lorca, Fulgencio Gil, hizo referencia a la conexión vía ferroviaria entre Andalucía y la Región de Murcia. «El Gobierno del Partido Popular trajo un proyecto redactado y con presupuesto y ahora está todo en el aire; necesitamos recuperar la conexión que el PSOE nos robó en 1985», denunció.