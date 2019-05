López Miras promete ventajas fiscales para las empresas que inviertan en cultura Fernando López Miras, durante su visita a la exposición 'Biotopos' en el Palacio Almudí de Murcia. / Guillermo Carrión / AGM El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad anuncia una Ley de Mecenazgo que pretende fomentar la colaboración público-privada en el desarrollo de nuevos proyectos culturales EP Murcia Sábado, 18 mayo 2019, 14:42

Este sábado, Día de las Museos, el candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras anunció una Ley de Mecenazgo que «refuerce el compromiso de la sociedad con la cultura». «La cultura es también una fuente de creación de empleo», afirmó durante su visita a la exposición 'Biotopos' de los artistas murcianos Muher que se expone en el Palacio Almudí de Murcia. López Miras subrayó que es «el enorme potencial artístico cultural de la Región lo que debe motivarnos a comprometernos de forma más activa con su promoción y desarrollo».

«Nos hemos marcado como objetivo que el peso económico de la industria cultural alcance el 4% del PIB la próxima legislatura, y esta ley ayudará a incentivar la participación de las empresas en el mundo de la cultura, a través de incentivos fiscales», explicó el candidato del PP a la presidencia. También aseguró que «vamos a reforzar la colaboración público -privada para impulsar proyectos culturales y darles proyección nacional e internacional».

Al respecto, López Miras valoró la riqueza del patrimonio cultural «que refuerza nuestra identidad como Región». Por ello, se comprometió a elaborar un plan de defensa y difusión de los bienes regionales declarados de Interés Regional añadiéndole su valor turístico, mediante la creación de una figura complementaria al BIC.

«Los artistas, verdaderos protagonistas de la cultura»

El presidente reconoció la importancia de los artistas, «los verdaderos protagonistas de la cultura que cuentan con todo el apoyo del Partido Popular». Con respecto a ellos, anunció que van a «fomentar las acciones encaminadas a detectar el talento artístico y potenciar su máximo desarrollo y visibilidad a nivel internacional a través de un gran centro de producción regional que sirva de referente para generar cultura en un contexto más cercano».

«Recuperaremos el Premio de las Artes y las Letras de la Región de Murcia, por el que se reconoce y premia la trayectoria de artistas que hayan destacado en su ámbito y por su contribución al desarrollo cultural de nuestra Región», adelantó López Miras. Asimismo, hizo un recorrido por las medidas implantadas por el PP en materia de cultura durante esta legislatura, entre las que destacó la aprobación de la Ley regional de la Música, a propuesta del Partido Popular, y la intención de desarrollar una plataforma para los músicos de la Región que los ayude a establecer un circuito profesional de bandas y músicos en las distintas salas privadas de la Región.

«Hemos puesto en marcha la Joven Compañía de Danza de la Región de Murcia, integrada por jóvenes alumnos de los Conservatorios y academias de danza de la Región que ayude a introducirlos en el ámbito profesional», recordó López Miras para precisar el respaldo a la proyección nacional e internacional de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia .

Pacto con Ciudadanos

El candidato popular aprovechó la ocasión para valorar el debate celebrado ayer en La 7 TV, recordando que «la candidata de Ciudadanos sigue sin responder a la oferta de acuerdo para evitar que la Región sea gobernada por PSOE y Podemos».

«Isabel Franco tiene que ser valiente y decir que va a hacer con la confianza que le pide a sus votantes», afirmó López Miras, a lo que añadió que «no desvela que pactará con PSOE y Podemos para no perder el apoyo de los votantes de Ciudadanos que prefieren, mayoritariamente, un pacto con el Partido Popular». «Esto es lo que mucha gente piensa, y la candidata de Ciudadanos tiene que aclarar, tiene que ser honesta porque mientras no lo diga pensarán que oculta algo», concluyó.