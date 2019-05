Ginés Ruiz Maciá: «Se nos llena la boca de murcianía y luego maltratamos nuestro patrimonio» Ginés Ruiz Maciá, en el Cuartel de Artillería de Murcia. / V. Vicéns / AGM «No puede ser que la huerta esté llena de naves industriales ilegales; ampliaré el servicio de Inspección», afirma el candidato de Podemos-Equo a la alcaldía de Murcia DANIEL VIDAL Viernes, 24 mayo 2019, 02:23

Los más de dos metros de estatura del abogado ambientalista Ginés Ruiz Maciá (Murcia, 1975), azote de la corrupción en la Región de Murcia durante las últimas dos décadas, le sitúan como el candidato a la alcaldía de Murcia con más talla. Al menos en el plano físico. Más de dos metros que también han configurado el lema electoral del cabeza de lista de Podemos-Equo a la Glorieta -'Un alcalde a tu altura'- y que, junto a su experiencia en los juzgados, le dan una buena perspectiva para evitar que Murcia se siga «gobernando con los pies».

-Si fuera alcalde, ¿aceptaría la donación de un multimillonario para el municipio?

-Si es una donación libre, sin condiciones, sí. ¿Por qué no?

-Otra duda. ¿Usted se iría a vivir a un chalé a las afueras, con escolta en la puerta, como Pablo Iglesias?

-Si me dijera el ministro de Interior que es aconsejable, sí. Pero, en principio, no es mi voluntad. Vivo muy bien en un pisito de El Carmen.

-¿Teme que les pase factura el domingo la falta de acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida para acudir en coalición a las urnas?

-Puede que haya gente que vote pensando en un cambio y acabe apuntalando al PP, porque sean votos que se queden sin representación.

-Su programa habla de «descentralización de servicios municipales». ¿De qué manera lo haría?

-Modificando el Reglamento de Participación para dar más competencias a las Juntas. Ahora mismo se limitan a organizar las fiestas del lugar y poco más. Hasta que se modifique el reglamento, cumpliendo la normativa en cuanto a gestión directa del 8% del presupuesto. Actualmente no llega al 4%. Y con el compromiso de que el Ayuntamiento vaya cumpliendo las mociones que les llegan de las Juntas, porque la mayoría las guardan ahora en un cajón. Queremos la elección directa de vocales y presidentes de Junta, la tercera urna. Para que respondan directamente ante los vecinos, y no ante el partido.

-¿De qué servicios hablamos?

-Todo lo que son trámites burocráticos. Hay infraestructura y centros municipales para ello. La administración electrónica no funciona precisamente bien, y hay una brecha digital. Obligar a una persona mayor de las pedanías a venir a la ciudad a la Oficina del Padrón me parece injustificado en 2019 Y, sobre todo, si no tiene un buen transporte público. También proponemos descentralizar las actividades culturales. Que los eventos culturales no se concentren en tres o cuatro grandes citas en el centro de la ciudad al cabo del año. El Ayuntamiento debe renunciar al protagonismo y dedicarse a arropar el talento que no tiene vías de expresión. No marcar tanto la agenda cultural.

-¿Cómo se imagina la Murcia que surgirá del soterramiento del AVE?

-Tenemos la oportunidad de redefinir la Murcia de los próximos 50 años. Y creo que es una irresponsabilidad dejarlo en manos de quien nos ha demostrado que trabaja para intereses particulares, que ha hecho las obras del soterramiento obligado por los vecinos. Sus intereses están en la zona norte, y condicionar el municipio a esos intereses otra vez sería injusto. Queremos un municipio más saludable, más justo, más igualitario.

«Pequeños detalles»

-¿Cómo se plantea mejorar la seguridad en las pedanías?

-Lo primero, aumentando la plantilla de la Policía Local, que tiene un papel fundamental. Llevan muchos años sin convocar oposiciones. Ahora les han entrado las prisas con las elecciones. Reivindicar también el aumento de plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil. Acabar con el comercio local también ha influido en la seguridad. Las calles vacías, sin comercios, son siempre calles con menos iluminación, menos trasiego de gente y más inseguras. Santo Ángel solo tiene asignados dos policías. Y son los mismos que cubren La Alberca, Algezares, Los Garres... Además, hay pedanías en las que no hay ni aceras. Hay padres que viven a 300 metros del colegio y cogen el coche para llevar a sus hijos. Nosotros no llevamos grandes medidas en nuestro programa. Son pequeños detalles que mejoran la vida de la gente.

-Quieren formar a la Policía Local en asuntos de bienestar animal...

-Es también una recomendación de la Fiscalía. Es solo una cuestión de formación, no es que vayamos a crear una Patrulla Canina [risas].

-Los animales no son muy amigos de la pirotecnia. ¿La prohibirán?

-Cuando se tira un cohete, uno no puede elegir si lo oye o no. Hay personas a las que les provocan unos perjuicios serios. Niños con trastorno del espectro autista, que me preocupan más que las mascotas. Es cuestión de concienciarse, no de prohibición. Hay ayuntamientos que ya limitan el número de días festivos con pirotecnia, y utilizan la pirotecnia sin sonido, que la hay.

-¿Cómo mejoraría la movilidad en la ciudad?

-Apostamos por la intermodalidad. El Tranvibús de Ballesta, por ejemplo, es una ocurrencia. No hay un plan de movilidad serio detrás. Lo que no puedes tener es un tranvía que va para un lado, unos autobuses que van para otro, un carril bici que no está conectado con las paradas de transporte público... Lo interesante es que uno pueda coger la bici desde su casa, llegar a la parada del tranvía y echar la bici al tranvía para llegar al trabajo. Eso ahora solo lo puedes hacer con el coche.

-Tienen una treintena de medidas para proteger y conservar la huerta. ¿Cuáles son las más urgentes?

-Hacer cumplir la normativa existente, aunque sea insuficiente. Ampliaría el servicio de Inspección. No puede ser que la huerta esté llena de naves industriales ilegales, que todo el mundo lo sepa y que se realicen continuas amnistías. Además de su patrimonio, hay que reconocer la funcionalidad ambiental de la huerta. Murcia, con las temperaturas que tiene, es agradable porque la huerta hace de reguladora de la temperatura y de la humedad. Si acabamos con eso, lo vamos a pasar mal. Algunos plantean la huerta como un parque temático. No creo que su función sea la de atractivo turístico. Es un mosaico que impide la saturación urbanística.

- Inciden también en el patrimonio histórico del municipio.

-Hay un descuido brutal del patrimonio histórico artístico del municipio. El Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico se incumple diez veces al día. Fachadas históricas repletas de cables, de carteles. La muralla está hundida en Santa Eulalia; el castillo del Rey Lobo... Luego decimos que no termina de arrancar el turismo. ¿Cómo va a arrancar? Se nos llena la boca de murcianía y luego maltratamos nuestro patrimonio histórico. Cuando respetas tu patrimonio histórico y tu ciudad está más cuidada, tu ciudad es más atractiva.

'Gorrillas'

-Muchos vecinos se quejan del problema que supone la presencia de los 'gorrillas'.

-Está muy ligado al problema del 'sinhogarismo', de la marginalidad y de la pobreza. Murcia es el único de los siete municipios más grandes de España sin un plan específico de Vivienda. La política de Vivienda se ha dejado en manos de constructoras. En los últimos diez años se han construido siete viviendas sociales en Murcia. Casi el 40% de la población de Murcia está excluida del mercado inmobiliario, tanto de compra como de alquiler. Son cifras insostenibles. Trabajar en estos temas tendría un efecto en la presencia de 'gorrillas'. A todos nos puede molestar, pero no nos preguntamos qué trayectoria ha tenido esa persona para terminar en la calle haciendo eso. El municipio no puede exigir un resultado sin hacer un trabajo previo. El gasto en vivienda social es una inversión. Es una cuestión de prioridades. Hay más de 30.000 viviendas vacías en Murcia.

-¿Qué haría con ellas?

-El plan de Vivienda lo tendrían que hacer técnicos. Y no es descartable que, en vez de recomendar la construcción de nueva vivienda, recomienden que se incentive el alquiler de toda esa vivienda. Queremos crear también la Oficina del Alquiler. Hacer un estudio serio del suelo y las viviendas disponibles para marcar un precio de referencia y empezar con los incentivos a los propietarios y a los grandes tenedores. Y a ver si el mercado reacciona.

-También quieren ampliar la red de escuelas infantiles municipales.

-Sí. Nuestro objetivo es que la educación pública fuera universal y gratuita, pero eso no lo vamos a conseguir ni en cuatro ni en ocho años porque lleva 24 años abandonado. Hoy en día, para toda la población de 0 a 3 años hay 300 plazas públicas. Queremos triplicarlas hasta las 900, intentando cubrir muchas más zonas. También queremos reforzar el servicio de ayuda a domicilio y el de respiro familiar. Todo ello con el objetivo más amplio de favorecer la igualdad de la mujer, sobre la que recaen la mayoría de los cuidados familiares.

-Proponen crear una empresa municipal de comercialización de energía eléctrica de origen 100% renovable. ¿Cómo repercutiría esto en la factura de los consumidores?

-Al ser una empresa municipal, su finalidad no es repartir beneficios entre exministros que sean accionistas. Te permite regular el precio a la baja, y luego se puede crear un banco de energía que atienda a las familias que sufren pobreza energética. Familias que cada mes tienen que elegir si comer carne o pagar la factura de la luz.