Manuel Padín: «Si no tenemos la llave de la gobernabilidad y se unen otra vez PSOE y MC, apañados vamos» Manuel Padín, frente al monumento de la Plaza de Héroes de Cavite. Al fondo, el Palacio Consistorial, a donde quiere llegar para ser alcalde. / Antonio gil / agm Manuel Padín Candidato de Cs a la alcaldía de Cartagena«Si ya llegamos a acuerdos con Castejón, cómo no lo vamos a hacer con Arroyo; pero con López, el que insulta, no. Con Vox puede pasar de todo» ANTONIO LÓPEZ Miércoles, 22 mayo 2019, 02:32

Tras cuatro años haciendo política «por y para Cartagena», a sus 65 años, a Manuel Padín aún le quedan ganas de seguir peleándose para que esta ciudad «no caiga en las manos de los dos partidos que han gobernado esta legislatura». Sus inquietudes por la falta de servicios e infraestructuras le sirvieron para llegar a Ciudadanos. Confiesa estar muy ilusionado con las elecciones del próximo domingo, pese a que la encuesta de Sigma Dos para 'La Verdad' le da una bajada de votos. En esta campaña, cuenta, no ha querido caer en lo de «siempre», en contar proyectos sin más. «He preferido ir a lo importante, a lo que a los vecinos les interesa de verdad: la limpieza de sus calles, los baches de sus carreteras, los fallos en sus farolas y el mal estado de sus plazas». Por eso es de los que piensan que hay que «hablar menos y hacer más».

- La encuesta recoge una bajada de su partido en cuanto a intención de voto de casi un 1,5% y la posibilidad de perder un concejal. ¿Esperaba estos datos después de la subida de Ciudadanos a nivel nacional y de que en la Asamblea Regional puedan ser la llave de gobierno?

- Yo tengo otras encuestas que me hablan de que obtendríamos entre seis y siete concejales. Respeto esta encuesta, porque está hecha por profesionales, pero no me la creeré hasta que se abran las urnas. Creo que hemos hecho un trabajo coherente y hemos sido muy sensatos con las barbaridades que han pasado en la ciudad estos últimos cuatro años. Ni PSOE ni PP se merecen estar donde están. No dicen que se han equivocado en el Mar Menor, que se lo han cargado; en urbanismo, al tener que pagar 20 millones de euros de indemnizaciones por convenios urbanísticos; y por tener los barrios y diputaciones como los tienen, pudriéndose.

«Comunidad y Ayuntamiento se tiran los trastos con la ZAL y no avanzan. ¿Es que no se dan cuenta los ciudadanos de eso?»

- Lo que sí parece claro es que, a partir del próximo domingo, habrá que pactar para formar gobierno. ¿Espera la llamada de Castejón?

- Espero la llamada de los ciudadanos. Parece que PSOE y PP son las dos opciones con más posibilidades de gobernar. Otros, como Vox, parece que llegan para conquistar el mundo. También está otro señor [José López] que cuando fue alcalde no hizo nada. Si nosotros no tenemos la llave de la gobernabilidad, apañada va Cartagena otros cuatro años más si vuelven a unirse PSOE y MC.

- ¿Entraría en un gobierno con MC?

- Qué vamos a hacer nosotros con MC, nada. MC no puede ser la bisagra del Ayuntamiento, porque así no va a haber gobernabilidad. No solo porque insulte y haya dejado a Cartagena a nivel nacional mal, sino porque nosotros queremos apostar por el potencial económico de la industria y del turismo.

- Pero, según la encuesta de Sigma Dos, el que más sube es MC.

- Choca bastante. No me puedo creer que un señor que ha traído la discordia, que ha gritado, que ha insultado y que no ha pasado del puerto de la cadena para conseguir cosas para Cartagena, siga subiendo. Así vamos mal.

«Exigiré al Gobierno regional más justicia y más inversiones, porque no se puede seguir sangrando a los cartageneros»

- Y si le llama la candidata del PP, Noelia Arroyo, para pedirle apoyo, ¿se lo dará?

- Insisto en que no comulgo con lo que ha hecho el PP, que debería pedir perdón por todo lo que ha hecho, pero los cartageneros se merecen gobernabilidad. Si hemos llegado a acuerdos con el PSOE, cómo no lo vamos a hacer con el PP. Los escucharemos, porque será necesario, porque no habrá mayorías absolutas.

- ¿Qué le exigirá al que le llame a cambio de su apoyo?

- Una Cartagena libre de solares vacíos y sucios, el Observatorio Social Económico de los barrios y diputaciones, para ver sus necesidades, y sobre todo, paz, concordia y gobernabilidad.

- ¿Y si se da un pacto como en Andalucía, con PP, Cs y Vox?

- Vox no es santo de nuestra devoción. Tendrían que cambiar mucho. Puede pasar de todo.

- Junto a otros partidos de la oposición, siempre ha dicho que la Comunidad trata muy mal a Cartagena. ¿Qué va a hacer para cambiar esta situación?

- Es verdad. No hay un reparto equitativo. Hay que ser solidario. A Cartagena, el Gobierno regional no la ha tratado con justicia.

- ¿Qué le exigirá a su candidata a la presidencia de la Comunidad, Isabel Franco, que podría tener la llave de gobierno?

- Ya se lo he pedido. Más justicia en el reparto, para que sea más lógico y equitativo. Y le pediré más inversión y mayores dotaciones para aquellos servicios que damos los ayuntamiento, como los Servicios Sociales. No me voy a esconder. No se puede sangrar más a los ciudadanos.

«No se pueden bajar, si hay que pagar 20 millones en indemnizaciones por convenios urbanísticos»

- Aparte de eso, ¿le pedirá algún proyecto?

- Impulsar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), para no romper el futuro empresarial de esta comarca y el de nuestros hijos.

- Pese a su insistencia, aún no se ha hecho nada con la zona logística.

- Nada. El problema es que están tirándose los trastos los unos a los otros y el proyecto no avanza. ¿Es que no se dan cuenta los ciudadanos de eso? Hay más intereses políticos que vecinales y empresariales. Estos próximos cuatro años seré una mosca cojonera, para que este proyecto salga adelante, igual que con El Gorguel.

- ¿Confía en que el proyecto del macropuerto salga adelante?

- Confío en que se haga el estudio. Después, debe ser Europa la que dictamine si se puede o no hacer. El Gobierno regional no ha hecho nada al respecto, como con La Manga. Se les llena la boca diciendo que van a hacer este y otro proyecto, pero al final no hacen nada.

- ¿Qué propone para La Manga?

- Es urgente dotar al Consorcio de los estatutos pertinentes, para ver qué necesidades hay y después, desarrollar soluciones. Para ello, hay que buscar a los mejores gestores. Si soy alcalde buscaré soluciones a corto, medio y largo plazo.

- Uno de sus proyectos es hacer un teleférico entre los castillos de los Moros, el de la Concepción y la Atalaya. ¿Lo ve viable económicamente?

- No soy de grandes proyectos, pero ya he consultado con expertos y sí, sí es viable. Eso serviría para potenciar el turismo y para que Cartagena sea Patrimonio de la Humanidad.

- ¿Tiene algún otro proyecto para potenciar el turismo?

- Impulsar Puerto de Culturas y sacarle provecho a Isaac Peral y a su submarino. Debemos comprar la casa donde nació, en el callejón de Zorrilla, y convertirla en un museo. Hacerlo, que ya nos lo han presupuestado, vale 300.000 euros. Eso se amortiza en nada de tiempo. Así se daría al casco antiguo un valor extraordinario.

«Los dos grandes partidos deberían pedir perdón por cómo tienen el Mar Menor y los barrios y diputaciones»

- El pasado año apoyó los presupuestos de Castejón, con varios requisitos. Uno de ellos, el parking disuasorio junto al Santa Lucía, no se ha cumplido. ¿Se siente engañado?

- No han cumplido en muchas cosas. Me siento engañado, pero por el gobierno socialista y por el resto de partidos que votaron a favor cinco minutos antes de acabar el pleno. Mire, el arreglo de la calle de las Beatas y su entorno también fue un requisito y se quedó medianamente bien.

- Y la Plaza de la Merced, ¿para cuándo?

- Es una vergüenza. Cuarenta años sin cambiar una losa. Hace cuatro años, cuando entré de concejal vi un proyecto de arreglo, pero al poco tiempo desapareció del mapa y nunca más se supo de él. Ni el plano encuentran ahora.

- ¿Cuáles de sus proyectos le gustaría poner en marcha de inmediato, si llega a gobernar?

- No ver nuestros barrios y diputaciones pudriéndose. Les dotaré de un presupuesto propio, para mejorar servicios e infraestructuras, sin esperar a mamandurrias de dinero de Europa. Lo primero es crear un Observatorio Social Económico que estudie las necesidades de cada zona, para priorizar. El día a día lo tienen que tener solucionado.

- Los presupuestos participativos ya prevén muchos proyectos para barrios y diputaciones, pero parece que no terminan de ser lo que los vecinos querían.

- Que la gente pueda participar en las decisiones de su barrio está bien. Pero es el político el que tiene que gobernar, y creo que en este caso, con la ayuda de las Juntas Vecinales, es como hay que hacerlo.

- Castejón y Arroyo prometen bajar impuestos. ¿Y usted?

- Prometo llevarlas a Lourdes a ver el milagro que hacen. Lo primero es hacer unos presupuestos acordes con lo que tenemos. Hay que ver qué nos dejan en los cajones. Pero no se puede bajar impuestos si tenemos que pagar 20 millones de indemnizaciones por convenios urbanísticos.

- Ha sido muy crítico en cuanto al AVE. ¿Cree que se ha actuado bien?

- Con el AVE y con el transporte público se ha actuado de manera nefasta y aquí nadie pide perdón. En transporte ferroviario estamos peor que en Extremadura. Podríamos tener un cercanías, pero no hay nada. Esto es un desastre. Aquí solo nos dedicamos a las comisiones de investigación, donde se ha perdido demasiado tiempo.

- Sobre Educación, aunque el Ayuntamiento no tiene competencias, ¿a qué se compromete con los padres de alumnos, que claman por mejoras en los colegios e institutos?

- Lo primero que hay que hacer es quitar las cubiertas de amianto. Nadie ha hecho nada al respecto. También incidiremos en la enfermería escolar, en los patios abiertos, en la educación cívica y, sobre todo, en el mantenimiento. Esto último es fundamental para mantener las infraestructuras. El que no se queja no logra que le arreglen el centro.