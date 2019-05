Juanolas para López Miras y la «regla para no equivocarse» de García Egea Entrada de Casado, Miras y Egea en el auditorio aguileño. / PP El presidente de la Comunidad y candidato a la reelección se desgañitó con pasión a pesar de que sus cuerdas vocales no dan más de sí DANIEL VIDAL Lunes, 13 mayo 2019, 08:15

«¡¡Buenos días, Águilas!!», saludó en el escenario con efusividad desbordante el presidente de la Comunidad y candidato a la reelección por el PP, Fernando López Miras, para romper el hielo. Poco después, se le terminó de romper la voz que ya traía delicada del mitin celebrado el sábado en el pabellón Cagigal, en Murcia, donde los populares presentaron las candidaturas municipales. López Miras dejó claro que «nadie tiene más ilusión por la Región de Murcia que el PP. ¡Nadie!». Reiteró los pilares del proyecto del partido para estas elecciones, basado en «empleo, libertad, progreso y futuro», con medidas como la «creación de zonas libres de impuestos en ámbitos rurales». En un momento dado, y tras innumerables 'gallos', se disculpó por una voz que prácticamente no le salía de unas cuerdas vocales extraforzadas, «¡¡pero es que lo doy todo por Águilas y por la Región!!», vociferó. Y eso que solo llevamos tres días de campaña electoral. Quizás debería modelar el volumen -cosa que empezó a hacer a medida que pasaban los minutos y la afonía se agravaba-, y empezar a multiplicar el consumo de 'juanolas', si es que lo ha iniciado.

No le impidió la afección, sin embargo, lanzar un mensaje directo «al millón y medio de murcianos: si quieren que defendamos la Región de Murcia, la única opción es un gobierno fuerte y sólido del Partido Popular, conmigo de presidente. No hay más opciones». Al final, López Miras no lo pudo evitar y sacó de donde pudo la poca voz que le quedaba para volver a desgañitarse e instar a los presentes «¡¡¡a ganar el día 26!!!».

Por su parte, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, con un tono mucho más relajado, presentó su particular «regla para no equivocarse». Según el diputado electo por la Región de Murcia al Congreso, «hay que votar siempre al Partido Popular, siempre. Así no te equivocas. ¿Al ayuntamiento? Al PP. ¿A la Comunidad Autónona? Al PP. ¿A la comunidad de vecinos? Al que sea del PP. ¿Al delegado de clase? Al que sea del PP. Siempre hay que votar al PP, y así nunca te equivocas», aseguró.

García Egea: «Ni populistas de izquierdas, ni de derechas ni de centro, que son los peores»

Los «malos alumnos»

«Hemos dedicado la campaña a luchar contra Pedro Sánchez, y otros se han dedicado a trabajar contra Pablo Casado. A esos, como Albert Rivera, les digo que nunca más van a engañar a España, nunca más se van a hacer pasar por nosotros. Ya hemos visto el resultado», advirtió. También pidió a Rivera que se «aclare» y diga «qué quiere ser». No puede ser líder de la oposición, según García Egea, «alguien que se ha levantado de su escaño y ha dicho 'sí' a Pedro Sánchez; alguien que ha gobernado con los socialistas en Andalucía, el mayor nido de casos de corrupción y de ineficacia en la historia de España. Dicen que van a regenerar la política y no saben ni organizar unas primarias limpias. Cuando queráis, venid y os enseñamos. Mientras tanto, ni una lección. Ni populistas de izquierdas, ni de derechas ni de centro, que son los peores. Partido Popular», reivindicó. Y también lanzó un dardo a Vox: «A mí no me gustaría que me felicitara [Marine] Le Pen, a mí me gustaría que me felicitara [Angela] Merkel».

Al PP le definen «los hechos», añadió García Egea. Como el auditorio donde se llevó a cabo el acto, dijo. O «el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia». O las tarifas planas para autónomos «que impulsó el PP y a las que todos los partidos se apuntan ahora». Partidos a lo que definió como «esos malos alumnos que no estudian y, cuando llega el examen, se quieren poner cerca tuyo para ver qué pillan». El número dos del PP también puso en duda -reculando su postura del día anterior- la participación de Miras en los debates electorales con el resto de candidatos a la presidencia de la Comunidad. O, si lo hace, «enviando previamente -al resto de candidatos- un cuestionario» sobre «si están dispuestos a apoyar al PP» en diferentes asuntos de interés para la Región de Murcia. Otra 'regla' de Teodoro.