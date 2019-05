José Ballesta: «Mi opción es gobernar con los 11 concejales que tenemos» José Ballesta ultima detalles de un proyecto, ayer, junto a su 'número 2', Rebeca Pérez. / nacho garcía El alcalde en funciones asegura que «después de mallar la ciudad con carriles bici, ahora toca concienciar y sancionar a quienes incumplan las normas» MARÍA JOSÉ MONTESINOS Martes, 28 mayo 2019, 03:54

El alcalde en funciones, José Ballesta (Murcia, 1958), está satisfecho con los resultados obtenidos por el PP en el 26-M y su primera opción es gobernar el Ayuntamiento otros cuatro años «con los 11 concejales que tenemos, igual que lo hicimos en la anterior legislatura con 12». Si los otros tres partidos con representación municipal no llegan a un acuerdo de coalición para sumar los escaños de la mayoría absoluta, es decir 15 de los 29 ediles (9 PSOE, 4 Cs y 2 Podemos), Ballesta conservaría el bastón de mando de La Glorieta a partir del próximo 15 de junio al ser el candidato más votado. «Esa posibilidad de sumar esta ahí pero no me infunde ningún temor», indicó ayer a 'La Verdad' en su despacho, donde estuvo resolviendo temas de las gestión del día a día con la portavoz en funciones y número dos en su actual equipo, Rebeca Pérez.

Ballesta, pese a la resaca de la noche electoral, no cambió ayer sus rutinas. Se levantó, «como todos los días», a las 6.30 de la mañana, dispuesto a preparar el desayuno a su familia. «Pero me encontré con la sorpresa de que mi hija Lucía se me había adelantado, y ya estaba repasando sus notas para el examen de Biología». El regidor en funciones, casado con Pilar Viñas, tiene otros tres hijos. Juan, ingeniero de telecomunicaciones, trabaja en Murcia, y los otros dos viven fuera: Pilar, que es inspectora en la Delegación de Hacienda de Gerona, y Jose, ingeniero industrial, que trabaja en Madrid.

Asegura que «los 72.800 votos demuestran que son muchos los murcianos que han confiado en nuestro proyecto y tenemos una responsabilidad importante». Ballesta no se cierra a negociar con Cs, cuyos cuatro concejales le darían la mayoría absoluta, pero reitera que «tenemos un proyecto para Murcia, que es el que han validado los murcianos con sus sufragios y si Ciudadanos quiere sumarse, estamos encantados de hablar y de ver si hay alguna posibilidad para llegar más allá».

La pérdida de un concejal -en la anterior legislatura el PP tuvo 12- la atribuye Ballesta «a un juego matemático de la aplicación de la ley D'Hont porque tanto en número de votos -72.800 frente a 75.000 en 2015- como en porcentaje -35% frente al 37% de hace 4 años- son muy similares». Está más que satisfecho «porque hemos sido la lista más votada en 41 pedanías y en 19 hemos conseguido la mayoría absoluta». El dato no es baladí para él «porque tenemos un municipio muy extenso, con 900 kilómetros cuadrados, y que haya habido una victoria en un ámbito tan grande es motivo de alegría».

Acerca de la irrupción de Vox, el partido de Santiago Abascal, en el Ayuntamiento apenas se pronuncia: «En realidad no conozco a los tres ediles ni sé muy bien con qué planteamientos vienen aquí. Tendremos que verlo en el transcurso de los próximos días, cuando tomen posesión».

Así lo ven Inmaculada Ortega, Vox: «Lo importante es que se oiga nuestra voz» «Partimos de cero, siempre se quiere más, pero entrar en el Ayuntamiento con tres concejales no está mal. Lo importante es que se oiga nuestra voz en las insituciones», afirma Inmaculada Ortega (Toledo, 1967), cabeza de lista de Vox, el partido de Santiago Abascal, que entra por primera vez a formar parte del Consistorio. Esta abogada, que trabaja actualmente en una mutua, formará equipo con José Javier Palma, funcionario de prisiones y José Ángel Antelo, exjugador de baloncesto retirado prematuramente por lesiones y que actualmente trabaja en marketing deportivo en la UCAM. Ginés Ruiz Maciá. Podemos-Equo: «Llegamos con muchas ganas» El abogado Ginés Ruiz Maciá (Murcia, 1975), que se estrenará en el Ayuntamiento el próximo 15 de junio como representante de Podemos-Equo junto a Clara Martínez Baeza, admitía ayer que «no han sido buenos resultados. Estamos recuperándonos y reflexionando». No obstante, asegura que entra a formar parte de la corporación municipal «con muchas ganas». Es consciente de la responsabilidad que asume al ser, junto a su compañera de grupo, el único representante de la izquierda en La Glorieta, ya que se queda fuera Cambiemos Murcia, que tuvo 3 ediles en 2015. Sergio Ramos, Cambiemos: «Dimito porque he fallado como candidato» Sergio Ramos, candidato a la alcaldía de Murcia por Cambiemos, calificó los resultados electorales de «malos, sin ningún tipo de excusa», y anunció su dimisión. «Como coordinador de IU del municipio de Murcia dimitiré en los próximos días para convocar una asamblea extraordinaria», declaró. También apuntó que se marchaba desde el convencimiento de que «Cambiemos e IU son espacios totalmente necesitarios para este municipio, y lo que ha fallado en este caso he sido yo como candidato, al no ser capaz de transmitir la ilusión por este proyecto», explicó.

Respecto a la inseguridad ciudadana, problema que viven en las pedanías del Campo de Murcia, El Palmar, Espinardo y Javalí Nuevo, entre otras, y que ha movido a los vecinos a manifestarse en las últimas semanas, indica que ya están poniendo medios mientras no se incorporan los 136 nuevos agentes que están en el proceso selectivo «y los 200 que nos hemos comprometido a sumar a la actual plantilla (400) en los próximos cuatro años. Hemos destinado uno de los grupos de Seguridad Ciudadana de la Policía Local a la pedanía de El Palmar y vamos a incorporar drones para vigilancia».

En cuanto a los carriles bici de la ciudad, que aún son poco utilizados, afirma que «había que contar con la infraestructura de una red mallada y ahora llega la segunda fase de concienciación y de sanción a quienes no cumplan la normativa».

De sus proyectos estrella, destaca el nuevo modelo de movilidad metropolitana y las Fortalezas del Rey Lobo en Monteagudo.