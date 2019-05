Izquierda fagocitada Álvarez-Castellanos escucha las impresiones de un simpatizante en la sede de IU-Verdes. / V. VICÉNS / AGM IU-Verdes pierde espacio en el bloque progresista a favor del PSOE, y también influencia en el ámbito municipal, donde se deja 36 ediles respecto a 2015 RAÚL HERNÁNDEZ Martes, 28 mayo 2019, 08:11

El espacio que ocupa Cambiar la Región -la coalición de IU-Verdes y Anticapitalistas- en el espectro político se va estrechando cada vez más. Configurado en el bloque de la izquierda, su lugar en ese espectro se va reduciendo legislatura tras legislatura fagocitada, en esta ocasión, por el empuje del PSOE y la movilización del llamado 'voto útil'. El fracaso en las elecciones pone a la formación de izquierdas en una situación «muy difícil», tal y como señaló un militante durante la noche electoral en la sede de IU-Verdes, en el barrio de El Carmen. Los resultados cosechados propinaron un tremendo golpe a la formación al quedarse muy por debajo de sus expectativas iniciales al obtener solo un 2,02% de los votos (13.179), muy lejos de la barrera del 3% necesario para tener representación en la Asamblea Regional.

En estos comicios se dejó más de la mitad de los sufragios respecto a la anterior cita de 2015, en la que ya sufrieron un batacazo al cosechar un 4,81% de los votos, y no lograr ningún diputado en la Cámara por primera vez después de 32 años. El golpe en esta ocasión fue aún peor, y las caras largas en la noche del recuento así lo reflejaron. La aplicación de la nueva ley electoral, que se aprobó en la pasada legislatura, ponía la alfombra para que la histórica formación recuperara ese escaño, ya que la barrera electoral pasaba del 5% al 3%. «Vamos a lograr entre uno y dos», dijo Álvarez-Castellanos durante la campaña. Sin embargo, no fue así y esta medida solo le sirvió a Vox, que irrumpe con cuatro representantes en el Parlamento regional.

Descalabro municipal

El sangrado en votos de IU-Verdes en las regionales se reprodujo también en las municipales, en las que, junto con las confluencias, logró 26 concejales en los distintos ayuntamiento. De esta manera, se deja 36 ediles en el camino respecto a 2015, cuando logró 62 representantes.

El mayor descalabro local se produjo en Murcia y fue allí mismo donde se cobró su primera víctima minutos después de conocerse el escrutinio. Sergio Ramos, cabeza de lista de Cambiemos Murcia al Ayuntamiento en la sección municipal del partido, anunció su renuncia como coordinador de IU de Murcia ante unos resultados «malos sin ningún tipo de excusa. Dimitiré en los próximos días para convocar una asamblea extraordinaria», dijo tras no obtener representación en el Ayuntamiento de la capital. «Creo que ha sido una decisión precipitada», valoró Álvarez-Castellanos. En Cartagena los resultados no fueron los esperados. Allí se presentaron en confluencia con Podemos y la coalición de izquierdas bajó más de diez puntos con respecto a los comicios de 2015, cuando concurrieron por separado y lograron un total del 17,47 % de los apoyos. Tampoco hubo buenas noticias en Lorca, donde perdió un edil y sus dos concejales resultan intrascendentes. Una de las pocas alegrías se produjo en Totana, donde fue la fuerza más votada y, presumiblemente, Juan José Cánovas podrá retener el bastón de mando otros cuatro años más. Por su parte, en Santomera siguen siendo indispensables para conformar el gobierno municipal gracias a su coalición con Alternativa por Santomera. Lo mismo ocurre en Cieza, donde serán llave para reeditar el mandato de izquierdas junto a los socialistas.

Algo más difícil lo tienen en Moratalla donde podrían sumar con el PSOE , «aunque las relaciones están tan deterioradas que no se qué ocurrirá», explicó coordinador regional de IU-Verdes, quien dejó claro que no se plantea otra decisión que continuar al frente de la formación «por responsabilidad» trabajando por lo que la Región necesita y «si no podemos hacerlo desde la Asamblea, lo haremos desde la movilización social», subrayó Álvarez-Castellanos.