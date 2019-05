José Antonio Álvarez: «Todo lo que se invierte en el hospital Morales Meseguer es dinero perdido» José Antonio Álvarez, frente al centro de salud de El Carmen, en el que trabaja como pediatra. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM «Menos cohetes y menos flores y más cuidado de la salud; si tienes un hijo y le pasa algo a partir de las tres de la tarde, solo tienes La Arrixaca», afirma el candidato de Somos Región a la alcaldía de Murcia DANIEL VIDAL Jueves, 23 mayo 2019, 02:25

El pediatra José Antonio Álvarez (Cartagena, 1961), candidato a la alcaldía de Murcia por Somos Región, ha decidido volver a la política casi 30 años después de su primera experiencia con el Partido Demócrata Popular porque está «harto de estar harto». Y lo hace de la mano del proyecto de Alberto Garre con el principal objetivo de acabar con «la desigualdad existente entre los vecinos de Murcia, que no tienen los mismos derechos dependiendo de dónde vivan».

-¿Cómo piensa acabar con esas desigualdades?

-Nosotros somos honestos. No mentimos, ni vamos a comprar votos. Todos venimos del ámbito profesional, y queremos aportar nuestra experiencia para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Queremos ser políticos cercanos. Mirar a los ojos a los vecinos y utilizar su mismo lenguaje. Lo que proponemos para los barrios y pedanías es que, si allí se pagan los mismos impuestos que en el centro, tendrán los mismos derechos. En vivienda, en educación, en ocio, en cultura. En esta campaña estamos recorriendo todos los barrios y las pedanías, y en todos los sitios nos muestran lo mismo: la dejadez que ha tenido esta corporación municipal, que lleva 24 años en el ayuntamiento, con los sitios más alejados del centro. Suciedad, inseguridad, falta de jardines... en el barrio del Espíritu Santo, en Espinardo, van solo una vez a la semana a limpiar. Paseamos por allí y es insalubre, hay malos olores, y los vecinos se quejan. Parece que desde la Glorieta solo se gobierna hasta la plaza Circular.

«Las personas mayores de 65 años, con una propiedad de más de 25, tendrán una subvención en el IBI»

-¿Qué medidas contempla, por ejemplo, para mejorar la seguridad en las pedanías? El candidato del PP ha prometido llegar a los 700 policías locales.

-Lo que hay que hacer es estudiar las necesidades reales. Esto no va a ser una feria, yo no voy a ofrecer 200, 300 o 500 más. Habrá que estudiarlo. Lo que está claro es que la tasa de reposición de la Policía Local, tanto por jubilaciones como por plazas nuevas que hacen falta, no se ha cubierto durante estos años. Y eso ha generado una escasez de agentes que provoca que no haya policías en las calles. Eso crea inseguridad. No solo Policía Local. Los bomberos también necesitan un aumento de plantilla. Y también nos preocupa el tema de la Protección Civil urgente en el aspecto social. Hay personas mayores, dependientes y totalmente aisladas en estas pedanías que necesitan atención más allá de la sanitaria. ¿Quién las atiende?

-¿Y para mejorar la movilidad en el municipio?

-Los vecinos de San José de la Vega tardan una hora en venir a Murcia en autobús. ¿Cómo no van a coger el coche? Y más contaminación, y más atascos. Queremos aumentar el número de autobuses y mejorar los horarios. Respecto al tranvía, una vez que tengamos el AVE soterrado, queremos extender el tranvía hacia la zona sur y la Arrixaca. Por donde digan los técnicos, y contando con los ciudadanos.

«Queremos aumentar el número de autobuses y mejorar los horarios; de San José de la Vega a Murcia se tarda una hora»

Un carril bici «feo y torpe»

-¿Y el carril bici?

-Es feo, es torpe y está mal enfocado. Y, sobre todo, ha enfadado mucho a los ciudadanos. Ha quitado muchos aparcamientos en zonas como Ronda de Levante y en la zona centro para que la gente ahora tenga que ir a los aparcamientos de pago. Habrá que estudiarlo. Y luego es que estamos en la huerta. Vamos a caminar. Vamos a hacer senderos. Estuve el pasado fin de semana haciendo la ruta del Rey Lobo, y es una zona preciosa. Hay que invitar a los ciudadanos a andar.

-¿Le gusta el proyecto de la fortaleza del Rey Lobo?

-Será un proyecto magnífico, aunque habrá que estudiar con mucho detenimiento de dónde llega la inversión. Es muy complejo lo que hacer, pero es un proyecto precioso y lo vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera. Aun así, hay que estudiar lo que se va a hacer.

-¿Qué propone para acabar con la presencia de los 'gorrillas'?

-Que se cumpla la ley. Y hacer lo que nos digan que hay que hacer. Lo que tiene que hacer la Policía Local es identificarles, intentar convencerles de que no pueden hacer lo que están haciendo. Que es amedrentar, atosigar y molestar a los ciudadanos. Lo que hay que hacer es aplicar la ley.

-Pero aplicar la ley supone simplemente imponer sanciones, y no parece que esta medida esté solucionando el problema con personas que no tienen recursos. Tampoco para pagar esas sanciones.

-Habrá que hacer algo más. Y para eso está la Policía. Lo que no puede ser es que el ciudadano se sienta atosigado cuando baja del coche con la bolsa de la compra.

«Proponemos la construcción de un hospital en la zona norte de la ciudad»

-¿Hay déficit de consultorios médicos en la capital?

-La ciudad de Murcia también sufre grandes desigualdades en materia sanitaria. El hospital Morales Meseguer está viejo, obsoleto. No cumple las condiciones de edificabilidad. Y todo lo que se invierte ahí es dinero perdido. Proponemos un hospital en la zona norte, que impulsará Alberto Garre cuando esté en la Asamblea a través de la consejería correspondiente. También hace falta un servicio de urgencias en la zona norte. Y hace falta abrir los centros de salud por la tarde. Los centros de salud no ofrecen atención pediátrica de urgencia por las tardes, lo que me parece algo fundamental. Si tienes un hijo y le pasa algo a partir de las tres de la tarde, te tienes que buscar la vida. Solo tienes La Arrixaca. Y nadie le ha querido dar solución a esto. Y no es una cuestión de dinero. Menos cohetes y menos flores. Y más cuidado de la salud. Dentro de la política de Alberto Garre también queremos financiar algunas vacunas infantiles, como la de la meningitis B.

Apuestas y alcohol

-Hablando de salud, ¿qué le parece la proliferación de casas de apuestas en la ciudad?

-Un peligro. Hay que cumplir la normativa regional, o incluso modificarla. Es que hay locales que están cerca de colegios y de residencias de ancianos. Estamos corriendo un riesgo de generar futuros ludópatas. Las tragaperras, con las monedicas, trajeron la perdición. Esto puede generar grandes problemas de ludopatía, sobre todo en jóvenes.

-¿Atajaría grandes macrobotellones que se producen en Murcia en fiestas como el Bando de la Huerta o el Entierro de la Sardina?

-Habrá que dictar normas y, sobre todo, educar. No podemos recoger en los hospitales de campaña a la gente alcoholizada. No podemos invitar a la gente a hacer macrobotellón. Yo soy padre. Habrá que controlar esas cosas. No puede ser que unas fiestas tan populares se conviertan en un derroche de alcohol.

-¿Qué medidas contempla para favorecer la creación de empleo en la ciudad?

-En el municipio hay más de 30.000 desempleados. Y son de larga duración. Hay una brecha de género y un paro juvenil tremendos. Queremos ceder espacios para iniciativas emprendedoras con retorno social. Granjas, escuelas de agriculturas, escuelas y equitación. No solo cesión de suelo, también cesión de locales gratuitos durante tres años. Y también queremos que los autónomos estén exentos de la cuota que deben pagar durante dos años. Además, hay que hacer otras cosas, como fomentar las redes locales, la formación en nuevas tecnologías o el comercio 'online'. Y también queremos que los locales públicos se destinen a guarderías públicas y para residencias de la tercera edad. Las personas mayores de 65 años necesitan zonas de ocio, necesitan locales. Necesitan actividades. Nosotros queremos ser la voz de nuestros mayores. Por eso, proponemos que los mayores de 65 años, con una propiedad de más de 25 años, y según niveles de renta, tengan el IBI subvencionado. No es de recibo pagar tantos años por lo que es tuyo.