Fernando López Miras: «Intentaré armonizar a la baja los tributos municipales y empezaré por la plusvalía» El presidente regional, Fernando López Miras, en la senda de Cala Cortina, en Cartagena, con la terminal de cruceros al fondo. / José María Rodríguez / AGM «La ayuda y protección de las víctimas de la violencia de género y la persecución de los maltratadores no admite negociación posible», afirma el presidente de la Comunidad y candidato a la reelección por el Partido Popular JULIÁN MOLLEJO Viernes, 24 mayo 2019, 02:59

Licenciado en Derecho, presidente regional del PP y de la Comunidad Autónoma desde hace dos años, Fernando López Miras (35 años, Lorca) busca este domingo revalidar en las urnas una presidencia que alcanzó tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez.

-Tras 24 años en el poder regional, el PP nunca antes había estado tan cerca de perder unas elecciones autonómicas. ¿Le pesa mucho la responsabilidad?

-Siempre he sentido la responsabilidad de representar a un millón y medio de murcianos y de hacer lo más importante que voy a hacer en mi vida, que es ser presidente de mi tierra y poder trabajar por la Región de Murcia. Estas son las elecciones más difíciles que ha habido en la Región, sin ninguna duda, por la fragmentación del voto, por la cantidad de partidos que concurren, por la situación política en general. La división del voto es uno de los riesgos que hay para que la Región se convierta en una de las sucursales de Pedro Sánchez, y cuatro años de la Región como sucursal de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pueden hacerse muy largos, porque siempre se le ha perjudicado a esta Región cuando ha gobernado el PSOE. Aquí viene Pedro Sánchez y no habla del agua y el PSOE murciano agacha la cabeza. Pero estoy convencido de que voy a ganar las elecciones por los datos que tengo, por lo que veo en la calle...

Corrupción: «En mi partido y proyecto político, los actos inadecuados duran tres minutos»

-¿Y no cree que si la fragmentación del voto de la derecha y el centro derecha le perjudica tanto al PP es porque algo habrá hecho mal su partido?

-Por supuesto. Hicimos una autocrítica y una profunda reflexión en el Comité Ejecutivo Nacional después de las elecciones generales. Hay cosas que no se han hecho bien, el desgaste de muchos años en el gobierno, el comportamiento inadecuado de algunos miembros del PP que ya no están en el partido... igual que ha ocurrido en otros partidos, pero siempre se exige más al PP y lo veo bien porque me gusta exigirle lo máximo a la gente. Pero también hemos cambiado muchas cosas. Yo soy presidente desde hace dos años, y cuando llegué cambié el Gobierno, los órganos directivos del partido son nuevos, me presento con una candidatura en la que más del 95% de sus miembros son nuevos y casi el 80% de los candidatos a alcalde también. Mi proyecto cuenta con lo mejor de la experiencia en la gestión pública, pero con renovación, ganas y juventud. No se le puede achacar a mi proyecto el cansancio de 24 años de gobierno, porque sin duda es el más fresco y más nuevo de todos los que se presentan.

-Sin embargo, luego salta en plena campaña el presunto caso de compra de votos por trabajo del presidente del PP en El Raal.

-Y dura tres minutos. En mi partido y mi proyecto político esos comportamientos inadecuados duran tres minutos.

-En estos dos años de presidente, ¿cuál es la lección más provechosa que ha aprendido?

-Cada día renuevas las fuerzas, la ilusión y las ganas. Lo que he aprendido es que merece la pena si es por tu gente y por tierra. Hay momentos buenos y menos buenos, pero merece la pena sacrificar tu familia, tu tiempo personal, muchas cosas de tu vida, muchas injusticias que te suceden como persona...

Pacto PSOE-Podemos: «Cuatro años de la Región como sucursal de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pueden hacerse muy largos»

-¿De qué injusticias habla?

-Bueno, no sé si son injusticias... Pero siempre hay quien te critica por una cosa o por otra, me refiero al día a día..

-¿Se refiere a las críticas personales?

-Sí.

-¿A las que dicen que gobierna con el pinganillo en la oreja para escuchar las órdenes de su predecesor?

-Bueno, no solo eso, es todo. Y no me refiero a los medios de comunicación, en absoluto. Me refiero a que si sales y te tomas una cerveza, porque te la has tomado; si dices algo, porque lo has dicho... Pero no importa porque merece la pena sacrificarlo todo por esta Región.

-A pesar de las insistentes apelaciones a Ciudadanos, aún no han aclarado su política de pactos tras las elecciones. ¿Ha descartado ya la posibilidad de un acuerdo postelectoral con este partido?

-Lo veo muy difícil, porque el resto de partidos políticos están pensando cómo repartirse los sillones, y yo estoy pensando en cómo defender la Región. Quiero un gobierno que cree puestos de trabajo de calidad, pero cada vez que ha gobernado el PSOE nos ha ido muy mal en materia de empleo. Quiero que el impuestos de sucesiones siga eliminado, pero el PSOE lo quiere volver a poner; quiero garantizar la libertad de elección de los padres y madres en la educación de sus hijos...

Infraestructuras: «Nos han retrasado muchas licitaciones mientras que aprobaban otras inversiones para Cataluña»

-Le he preguntado por Ciudadanos.

-Ahí voy. Quiero garantizar el agua, y PSOE y Podemos agachan la cabeza cuando nos atacan en este tema desde Madrid. Por eso les ofrecí un acuerdo para defender la Región de Murcia, sin sillones ni sueldos de por medio. Ciudadanos me ha demostrado que no está en eso. Mis límites son el trabajo de calidad, bajar impuestos, la educación, una sanidad más cercana, regeneración democrática, transparencia... si no está en eso es porque está más cerca de PSOE y Podemos. Si la inmensa mayoría de los votantes de Cs están a favor de un acuerdo con el PP, ¿por qué sus dirigentes no abren la puerta a ese acuerdo? Algunos pensarán que es porque están pensando en llegar a un acuerdo con el PSOE y si lo dicen podrían perder muchos votos.

-En el caso de seguir en el Gobieno, ¿usted preferiría gobernar en solitario con acuerdos puntuales o un gobierno de coalición con otro partido que le garantice mayor estabilidad?

-La mejor garantía de que el proyecto que defiendo se realice es que yo tenga un Gobierno fuerte y sólido para llevarlo a cabo. Si el Gobierno solo depende de mí, la garantía es total. Si depende de más factores, tendremos que negociar.

Estatuto de Autonomía: «Quería blindar el agua y la financiación en el nuevo texto, el resto de temas son intrascendentes»

-Es decir, prefiere gobernar solo y en minoría que en coalición.

-Sí.

-¿En ese abanico de posibles acuerdos incluye también a Vox?

-Mis límites son los que le he dicho, y entre ellos está también la libertad, la igualdad y el respeto de los derechos de todos los hombres y mujeres de la Región, que quede claro. El que se quiera sentar a hablar con esos límites, que se siente, pero no cedo ni un milímetro.

-¿No piensa ceder, por ejemplo, en el Pacto con la Violencia de Género, aunque Vox se lo pida?

-No, eso es intocable.

-¿Y con el nuevo Estatuto de Autonomía aprobado por unanimidad y del que Vox reniega?

-El trabajo de mi Gobierno y el mío personal para ayudar y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y perseguir a los maltratadores no admite negociación posible. El nuevo Estatuto de Autonomía, en mi opinión, tiene aspectos positivos y otros más intrascendentes. Yo quería que recogiera dos aspectos imprescindibles para el futuro de la Región: la financiación, porque no puede ser que recibamos menos dinero que el resto para financiar nuestra educación y nuestra sanidad, y el segundo es el agua. Quería blindar estos dos temas en el nuevo Estatuto, el resto de temas son intrascendentes en el día a día de los murcianos. Pero creo que es un buen Estatuto.

«Todo se puede hablar»

-¿Entonces no es intocable el nuevo Estatuto para usted?

-Todo se puede hablar y se puede negociar. Pero solo me sentaré para mejorarlo. Tampoco es una prioridad que me plantee ahora.

AVE: «Una vez más, después del trasvase del Ebro, nos han dejado sin algo importante para la Región»

-Usted presume mucho de la situación económica regional, pero el PIB de la Región fue el que menos creció en 2018, según el INE.

-Lo importante en la economía son las tendencias, no los datos puntuales, y en los últimos diez años la Región ha sido la segunda comunidad que más ha crecido, tras Madrid. Y en la última legislatura ha sido la primera en creación de empleo, la cuarta que más ha reducido el paro y la primera en confianza empresarial. Lo que ocurre es que la Región es muy permeable a las circunstancias nacionales, de modo que cuando a España le va bien, a Murcia le va muy bien, y cuando a España le va mal, a Murcia le va peor. Después de estos once meses de gobierno de Pedro Sánchez ya se están empezando a ver signos de desaceleración económica, se crea menos empleo, y eso a la Región le afecta más.

-¿Que Murcia esté a la cola en crecimiento económico en 2018 es culpa de Pedro Sánchez?

-Es verdad que en el último año hay una desaceleración económica en todo el país, y que en la Región es más acentuada por la inestabilidad de las políticas del Gobierno central.

-¿Y el hecho de que gran parte del empleo que se crea sea precario y con bajos salarios también es imputable al Gobierno central? Algo se podrá hacer desde la Comunidad Autónoma, ¿0 no?

-Al principio de la legislatura el 40% de los empleos eran precarios, ahora siete de cada diez contratos ya son indefinidos. Vamos a poner en marcha medidas específicas para convertir empleos precarios en estables, como ayudas de 6.000 euros por contrato, y 10.000 euros para los contratos estables a mujeres con hijos menores de 4 años. También ampliaremos hasta tres años la 'cuota cero' para autónomos, y para los autónomos que les vaya mal y bajen sus ingresos habrá cuota reducida.

-Ha anunciado que piensa seguir bajando los impuestos, ¿puede ser más concreto? ¿Qué más impuestos piensa bajar?

-Ya es importante, viendo lo que dicen otros partidos políticos, que en la Región los hijos seguirán sin pagar por la herencia de los padres. Tenemos una hoja de ruta para bajar el IRPF, está ya aprobado en el presupuesto de 2019 y seguirá durante los próximos cuatro años, de forma que al final Murcia será la comunidad en la que menos IRPF se pague. Vamos a reducir los impuestos por actos jurídicos documentados y transmisiones, primero a los jóvenes, personas con discapacidad y parados de larga duración. Vamos a convertir en zonas libres de impuestos las zonas rurales en riesgo de despoblación para incentivar la actividad económica. Yo soy un liberal de manual y no me gusta la palabra armonizar, pero si es armonizar a la baja, ya me empieza a gustar. Voy a intentar con los ayuntamientos armonizar a la baja los impuestos municipales y voy a empezar por las plusvalías del impuesto de sucesiones, que muchos ayuntamientos del PP ya están anunciando que la van a eliminar.

-El aeropuerto de Corvera ha registrado menos pasajeros en el primer trimestre que los que tuvo San Javier el año pasado. ¿Teme que las perspectivas no sean tan favorables como esperaban?

-Hice lo que tenía que hacer. Había un aeropuerto construido desde hace años y mi Gobierno lo puso en marcha porque era necesario, ya que San Javier había llegado al límite de su capacidad. Si queremos ser una región turística, necesitamos un aeropuerto internacional. Hay que tener en cuenta que el año pasado la Semana Santa fue en marzo, y este año en abril. Las compañías aéreas nos dicen que ya hay vendidos para el verano un millón de billetes. Solo con eso ya superaremos los datos de 2018.

-Con la victoria del PSOE en las generales, el actual proyecto del AVE ya no tiene vuelta atrás...

-Soy consciente de que una vez más con el PSOE en Madrid nos han dejado sin algo importante para la Región; una vez fue el trasvase del Ebro y ahora es la alta velocidad. Alicante tiene AVE y Murcia no. Y aún queda mucho para que llegue, tanto que no sabemos cuándo. Lo que sí sé es que a nosotros nos han retrasado muchos meses muchas licitaciones en infraestructuras mientras que se aprobaban otras para Cataluña.

-Con la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa, ¿qué expectativas tiene para resolver los problemas de agua y la financiación?

-Malas no, peor. Pedro Sánchez dijo en Albacete que había que acabar con el Trasvase; la ministra, que los trasvases debían ser ocasionales, y el secretario de Estado que hay que redimensionarlos, repensarlos, y en la Región Diego Conesa se ha callado. Nada de eso, el Trasvase Tajo-Segura hay que defenderlo, es lo que único que se puede hacer.

-¿Cuál será la primera medida que aprobará si es reelegido presidente del Gobierno?

-Son varias. Pero, por ejemplo, aprobaremos el transporte gratuito para los jóvenes y los mayores...

-¿Transporte gratis para jóvenes hasta qué edad? ¿Cuánto costaría eso?

-Hasta 36 años, vamos a empezar por los estudiantes, y costaría trece millones al año. También se puede aprobar en el primer Consejo el programa de dentista gratuito para los mayores, y una parte de los cien millones para mejorar los centros educativos, y la apertura en Madrid de una oficina de captación de inversiones, y las ayudas de 6.000 euros para contratos indefinidos y de 10.000 para contratos estables de las mujeres...