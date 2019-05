Ana Belén Castejón: «Haré muchas inversiones pequeñas con presupuesto propio y las más grandes, con fondos del Estado» Ana Belén Castejón posa en un mirador del Parque del Molinete; al fondo, la cúpula de la Basílica de la Caridad y parte de la ciudad. / J. m. rodríguez / agm «Revisaré la zona de afluencia turística porque hay grandes superficies cuyos empleados tienen sus convenios condicionados a eso» EDUARDO RIBELLES Domingo, 19 mayo 2019, 02:17

Solo piensa en cuadrar los proyectos que ha esbozado en los dos años que lleva en el Gobierno, para que den fruto durante los cuatro en los que aspira a repetir como alcaldesa. Ana Belén Castejón (Cartagena, 1979) ha diseñado un reparto de papeles en el que ella se encargará de la «lluvia fina», con muchas inversiones pequeñas, para que calen en todo el municipio y mejoren la calidad de vida de los vecinos. Mientras, pretende que los gobiernos regional y, sobre todo, central, asuman el gasto en los grandes proyectos. Todo sin descuidar unos servicios públicos buenos, pero no caros, ni una atención social con cobertura más universal. Tampoco el control de un urbanismo sostenible.

-La Junta de Gobierno local acaba de aprobar un informe para mantener suspendida la tramitación de la urbanización 'Novo Carthago'. ¿Qué pasará con ella si usted continúa como alcaldesa?

-Todos los proyectos que cumplan la ley pueden seguir adelante, pero este no tiene todas las garantías jurídicas. Me sigue suscitando las mismas dudas que me llevaron a poner su tramitación en manos de los tribunales. Seguiremos como hasta ahora, mientras no se aclaren

«Seguirán adelante los proyectos que cumplen la ley, pero ese no tiene todas las garantías jurídicas»

-La decisión tuvo lugar tras anunciar usted que pedirá una moratoria regional al proyecto de urbanización en el Mar Menor. ¿Cómo lo hará?

-Tenemos que repensar el modelo urbanístico que queremos, en los cuatro municipios ribereños. Por eso, pediré al Gobierno regional, que seguro que será del PSOE tras las elecciones, que intervenga. Pero también tenemos que decidir qué hacemos hasta que haya una ley que regule qué se puede construir, porque se ha demostrado que hacerlo tan cerca de la orilla ha tenido mucho impacto. Además, aunque no lo digan, todos los alcaldes tienen problemas para sacar adelante nuevos proyectos, porque la Comunidad se los tira para atrás o no los informa favorablemente. Sin embargo, eso no debe ser incompatible con un modelo urbanístico sostenible medioambientalmente, como lo demuestra el hotel en construcción en Los Urrutias.

-¿Dónde está el plan integral del Mar Menor que usted dijo que le pediría al Gobierno central?

-Figura en mi proyecto de municipio, en el que el Gobierno central del PSOE ya está demostrando que es decisivo. Ese plan será una realidad con actuaciones concretas que se van a ver pronto. Entre ellas hay medidas para el entorno, como los paseos marítimos y la recuperación de la fachada marítima de las localidades ribereñas. Los vecinos lo saben, porque hemos ido a dar la cara a Punta Brava, a Estrella de Mar, a Los Urrutias y a muchos sitios más.

«La opción elegida cumple lo que piden los vecinos: va soterrada y no dividirá barrios»

-¿Cuándo tendremos aprobado el nuevo Plan General?

-Mi compromiso es tenerlo a finales de la próxima legislatura.

-Mientras tanto, hay algunos proyectos urbanísticos que corren prisa, como el Plan Rambla, que tiene que estar regularizado y en marcha en octubre de 2020

-En la última Junta de Gobierno, antes de las elecciones, aprobaremos los proyectos de urbanización que faltan. Eso permitirá tenerlo desarrollado en cuatro años, con las viviendas, un gran parque, la avenida de entrada desde la zona oeste y el aparcamiento.

-¿Y la limpieza del Hondón?

-Vamos a ser capaces de descontaminar y de hacer el segundo pulmón verde de Cartagena, pero no me gusta dar plazos cuando no los tengo garantizados. No obstante, iré donde haga falta para acelerarlos y mantendré informada a la ciudadanía.

«Negociaré con Defensa una rebaja de los seis millones por su factoría, a cambio de algunas deudas»

-¿De verdad cree usted posible, como ha dicho, que un AVE soterrado pase junto a esa zona contaminada, antes de limpiarla?

-No veamos problemas donde no los hay. Haremos lo que cuente con todos los informes favorables, de acuerdo a la legislación vigente.

-Respecto al trazado, ¿reconoce usted algún cambio desde que apoyó el trazado por el este, que querían los vecinos, hasta ahora, que promueve el actual, pero soterrado?

-Todos los pasos los he dado teniendo en cuenta, a priori, la opinión de los vecinos. Pero cuando descubrimos, en un cajón, la declaración de impacto ambiental, nos dimos cuenta de que permite licitar ya los primeros 800 metros de vías soterradas y que no divide barrios, porque existe el compromiso de que sigamos estudiando hacer una segunda fase bajo tierra. No veo qué es lo que me separa de lo que pedían los vecinos

-Que ellos no quieren el trazado actual, sino uno por el este.

-Pero como creo que esta alternativa cumple lo que pedían, va soterrado y no dividirá barrios, y ni ellos ni yo somos ingenieros, haremos lo que dicen los técnicos.

«No quiero ocurrencias, arreglaré la plaza de Alicante y la iluminación de la entrada por la autovía»

-¿Qué va a pasar con el Monte Sacro y el Molinete?

-Que haremos allí 150 viviendas públicas para jóvenes. Serán promovidas directamente por la Sociedad Municipal Casco Antiguo.

-¿Así piensa dar uso a esa sociedad?

-Creo que puede ser muy útil para ello y por eso quiero mantenerla, ahora qué esta saneada. También la usaremos para promover la rehabilitación de los barrios más desfavorecidos, empezando por Los Mateos y Lo Campano.

-¿Está dispuesta a pagar seis millones por la Factoría de Subsistencias de la Armada para poner allí la Ciudad de la Justicia?

-Se hizo una pretasación por esa cantidad, pero yo ya dije que hay cuentas pendientes del Ministerio de Defensa que pueden rebajar esos pagos. Y voy a renegociarlos.

-¿Cómo piensa conseguir que la rehabilitación del Anfiteatro Romano y de la Catedral, que también dependen de fondos del Estado, reciban lo prometido por el Gobierno central?

-Con un presupuesto del Estado prorrogado, he conseguido su compromiso de invertir cuatro millones. Si, en el caso del templo, hay 50.000 euros con partida cerrada es porque es lo que da tiempo a hacer este año, pero el resto está asegurado para los próximos. Además, antes de las elecciones aprobaremos el acuerdo para que el Obispado convoque el concurso de ideas en el que basaremos el proyecto de restauración de la Catedral. Haremos algo parecido a la reconstrucción de la iglesia de San José de Lorca, destruida por el terremoto

-¿Qué prevé usted para los terrenos de Española del Zinc, que ahora son de Tomás Olivo, promotor del Plan Rambla?

-Cuando los tenga escriturados, hablaremos con él de su regeneración.

«Estudiaré bajar otra vez el recibo porque los ciudadanos llevaban mucho tiempo solo con subidas»

-Caigo en la cuenta de que todos los grandes proyectos de obra de los que hemos hablado dependen de inversiones de otras administraciones. ¿No hay ninguno con dinero del Ayuntamiento como, se me ocurre, una reforma integral del Paseo de Alfonso XIII?

-Nunca me van a a ver en ocurrencias ni en fuegos artificiales. Sin embargo, en mi proyecto de ciudad está mejorar esa entrada a Cartagena, empezando por la iluminación de la autovía, a la que daremos solución como una de las primeras medidas de la legislatura.

-¿Y la plaza de Alicante?

-También. Pero, ¿qué más da quien hace cada inversión? En el Palacio de Deportes, abierto con dinero municipal, estoy en negociaciones para que la Secretaría de Estado de Deportes me ayude con el resto de las instalaciones, entre ellas la piscina cubierta y poder abrirlas cuanto antes.

-Ya, pero la gente aún recuerda, se hiciera bien o mal, la reforma de la calle Capitanes Ripoll con dinero del contrato del agua, y la obra de la Avenida de América, gracias a la concesionaria del aparcamiento que se construyó debajo. ¿No va a haber más grandes obras municipales de ese tipo?

-Ahí está una razón de por qué creo que debo continuar cuatro años más como alcaldesa. He demostrado que tengo que seguir sentando las bases de este municipio, como gran ciudad turística del Mediterráneo, con más de la mitad del Anfiteatro rehabilitado en cuatro años, con la Catedral ya terminada. ¿Se imagina como quedará la Avenida de América con la estación del ferrocarril completamente reformada? Ahí quedará haber hecho lo grande con dinero del Estado y lo pequeño con fondos propios. Hemos invertido más de diez millones de euros en hacer más 30 parques infantiles, que son referente regional; en media docena de campos de fútbol de césped artificial. Es una lluvia fina que cala, complementaria de los grandes proyectos. Y todo eso con presupuestos prorrogados.

-¿Intentará aprobar uno nuevo para lo que queda de año o se centrará en preparar el de 2020?

-Propondré a la nueva corporación hacer uno para lo que queda de ejercicio. Si no es posible, creo que hemos demostrado que podemos gobernar con cuentas prorrogadas y nos pondríamos a preparar las de 2020.

-¿Y los presupuestos participativos?

-Como hemos hecho en el pasado, intentaremos cumplir con los vecinos con el dinero que haya, y si no podemos, les llamaremos y les explicaremos por qué.

-Hablemos de servicios públicos. Creo haber oído que quiere volver a bajar el recibo del agua. ¿Es así?

-Voy a intentarlo. Creo que los ciudadanos llevan demasiado tiempo sin rebajas. Si al final no puedo hacerlo, lo explicaré.

-¿Qué otras mejoras y ventajas ofrece a los ciudadanos en materia de servicios?

-Las que me aconseje aplicar la unidad multidisciplinar de control de los contratos, que pondré en marcha, en especial en la limpieza, servicio del que no estoy nada satisfecha.

-¿Y del de autobuses?

-Bueno, hemos mejorado el transporte de la zona oeste con una línea.

-Pero falta ampliar la de Los Dolores a Santa Ana. También una conexión mejor con el Hospital Santa Lucía y otra con el Polígono Cabezo Beaza. ¿Recuerda esas promesas?

-Quiero mejorar primero las líneas que ya están en servicio y estudiar si hay una demanda importante que justifica nuevos servicios. Entonces seré coherente y cumpliré como hice con la zona oeste.

-¿Qué propone en materia de política social?

-Ya aumentamos un 7% el presupuesto este año. Tenemos nuevas viviendas en alquiler y preparamos más incentivos y medidas para ese tipo de alojamiento. Seguiremos mejorando la atención a los transeúntes para que no queden en la calle, los comedores escolares, las escuelas de verano gratis.

-¿Cuándo urbanizará los terrenos del colegio de La Aljorra?

-Les daremos solución cuando el PSOE gobierne la Región.

-¿Quiere decir que entonces pedirá que los urbanice la Comunidad?

-Exacto.

-¿Por qué no se ha vuelto a hablar de seguir con la peatonalización del casco histórico, que usted planteó en Navidad?

-Lo haré en el Consejo Social de Comercio. Plantearé, de nuevo, la misma propuesta que puse sobre la mesa, pero no voy a caer en el error de concretarla ahora, ante de tiempo. Asimismo, me comprometo a revisar la gran zona de afluencia turística, que funciona ahora, para ver qué zonas son realmente turísticas, porque nos hemos dado cuenta de que hay grandes superficies cuyos trabajadores tienen convenios que se basan en eso.

-Hablando de comercio, el sector echa de menos una planificación anual de eventos.

-Existe ya una planificación

-Ya, ¿pero se hace por años?

-Todavía estamos empezando.

-¿Qué ha pasado con Hostecar en las Cruces de Mayo? ¿Las relaciones son tan malas como parece?

-A mí me han dicho que las Cruces de Mayo funcionaron. Y los hosteleros no pueden decir que les fue mal, porque los establecimientos estaban llenos. Lo que no podíamos hacer es incumplir la normativa.

-Pero es normativa obsoleta. ¿Por qué toda la oposición votó en contra de aprobar una nueva?

-Si no hubiera salido el tema justo antes de las elecciones, la oposición me habría apoyado y habría permitido llegar a las Cruces de Mayo con una regulación adaptada a la norma europea. Pero arremetieron y se cebaron conmigo. Intentaron darme un azote por motivos electorales. Creo que no les ha salido bien. Los ciudadanos se han dado cuenta. Los hosteleros que se pusieron en contra no eran todos y hemos velado por el bienestar de los vecinos.

-¿Lo harán de nuevo en 2020?

-Sí.

-¿Hay falta de ideas en la promoción turística?

-No. Lo que hay es una continuidad con una marca, 'Ciudad de Tesoros', que lleva muchos años. Romper con ella habría sido contraproducente. Un plan de acción remediará eso.