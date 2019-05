Ganar Totana pretende pactar con los socialistas, pero quiere la alcaldía El alcalde en funciones, del PSOE, espera que los demás «muevan ficha» para negociar PACO ESPADAS Miércoles, 29 mayo 2019, 07:54

El actual y agotado pacto de gobierno entre Ganar Totana-IU y el PSOE podría ser una realidad a partir del próximo 15 de junio, tras el Pleno de investidura que se celebrará al mediodía en el Cine Velasco. Pero a pesar de la existencia del ya agonizante pacto entre ambas formaciones, eso no quiere decir que vaya a ser todo un camino de rosas para firmar acuerdos, ya que las relaciones entre los dos máximos representantes, el actual alcalde por el PSOE, Andrés García, y el alcalde durante los dos primeros años del agotado acuerdo de gobierno, Juan José Cánovas, de Ganar Totana, están muy distanciadas. «A pesar de estar en el mismo equipo, no tenemos contacto desde hace seis meses, cuando le remití una carta al alcalde, y aún estoy a la espera de la respuesta», aseguró Cánovas, actual vencedor de estas elecciones municipales con el 27,41% de los votos y 6 concejales, mientras que el socialista Andrés García obtuvo 19,97% y 5 ediles. El pacto entre ambos se renovará, pero las negociaciones se prevén duras. «El panorama requiere de nuevo una coalición, le tendemos la mano al PSOE, pero los acuerdos que se contemplen para la legislatura tendrán que ser firmados con anterioridad: Plan General de Ordenación Urbana, museo de la ciudad y cuestiones económicas, y en especial la alcaldía, que no se comparte; he sido el ganador de estas elecciones y seré el alcalde los cuatro años», dijo Cánovas.

Andrés García aseguró que se encuentra a la espera de que Ganar Totana o el Partido Popular muevan ficha. «Una vez que escuchemos las propuestas, entraremos en el gobierno de alguna de las dos formaciones o bien no seremos ningún obstáculo, para que buscando votos por otro lado puedan gobernar».

El PP de Juan Pagán, la segunda lista más votada (26,80% de los votos), solo podría lograr un gobierno estable con el PSOE, cuestión poco probable, ya que el propio Andrés García aseguró que haría lo posible para que Totana fuese de izquierdas.